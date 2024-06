Un fournisseur italien de crédits carbone reçoit une accréditation internationale

Les oléiculteurs italiens et autres agriculteurs peuvent accéder plus facilement au marché des crédits carbone et bénéficier d’une approche globale de l’agriculture régénérative.

Le projet Alberami a été officiellement validé par l'entité indienne Carbon Check dans le cadre du Registre international du carbone (ICR), lui permettant de vendre des crédits carbone à l’international.

Ces crédits proviennent du premier groupe d'agriculteurs italiens adhérant au protocole Alberami, qui vise à maximiser la production de crédits carbone sur le terrain.

Aux côtés des oléiculteurs, dont la coopération a été cruciale pour lancement de l'initiative, les agriculteurs qui cultivent des châtaignes, des amandes, des noix, des caroubiers, des agrumes, des cerises, des figues, des figues de Barbarie, des pistaches, des pâturages et des terres arables pourront générer et échanger des crédits carbone dans le cadre de ce programme.

"Lorsqu'un oléiculteur ou un autre agriculteur s'intéresse à générer des crédits carbone avec nous, nous les guidons dans la phase initiale de choix des pratiques agronomiques à adopter », a déclaré Francesco Musardo, directeur général et fondateur du projet Alberami.

Les frères qui dirigent LiMatunni, une entreprise de 19 ansthUne ferme oléicole du siècle située dans la région des Pouilles, dans le sud de l'Italie, a été parmi les premières à vendre des crédits carbone par le biais du projet Alberami.

"Toute notre approche de l'oléiculture est biologique et vise à laisser la nature prospérer », a déclaré Ascanio Sammarco, copropriétaire de la ferme. Olive Oil Times. "Lorsque nous avons appris la possibilité de mettre nos crédits carbone sur le marché, nous n'avons pas hésité.»

"Nous avons adoré l’idée car elle associe une approche moderne de l’agriculture, respectueuse de l’environnement, à un soutien concret aux agriculteurs », a-t-il ajouté.

L'entreprise gère des oliveraies à Erchie et Maruggio, dans le sud des Pouilles. Il adopte des pratiques d'agriculture biologique dans les deux zones, dont l'une a été gravement affectée par Xylella fastidiosa.

"Pour respecter les limites et les conditions du protocole Alberami, nous n'avons pas eu besoin de beaucoup changer dans notre travail », a expliqué Sammarco. "Même si tout le monde peut y participer, ceux qui pratiquent l’agriculture biologique y trouveront leur compte plus facilement. Néanmoins, vous devez améliorer et compléter vos pratiques actuelles pour générer des crédits carbone.

L’ Protocole Alberami comprend 13 pratiques inspirées de l’agriculture durable et régénératrice.

"Les agriculteurs doivent adopter au moins trois nouvelles pratiques agronomiques parmi celles énumérées dans le protocole », a déclaré Musardo.

"Un échantillonnage du sol est effectué pour établir une base de référence, et des échantillons ultérieurs sont prélevés chaque année », a-t-il ajouté. "Ces facteurs, combinés à d’autres, nous permettent de mesurer l’émission de crédits carbone, qui sont ensuite vendus sur le marché de la compensation volontaire.

Les crédits carbone sont régulièrement achetés par des entreprises du monde entier pour compenser l’empreinte carbone qu’elles produisent. Les marchés du carbone comme l’ICR fournissent la plate-forme pour de tels échanges.

"Le produit de ces ventes est partagé avec les agriculteurs, qui reçoivent jusqu'à 75 pour cent des bénéfices », a déclaré Musardo.

"Même si cela dépend de l'exploitation et des pratiques, je dirais que nous recevons en moyenne 250 euros par hectare », a ajouté Sammarco.

Selon Alberami, plus les agriculteurs mettent en œuvre des pratiques approuvées, plus les crédits carbone générés par leur activité sont élevés.

"Ceux qui adhèrent aux protocoles Alberami s’engagent également pour une période d’au moins 15 ans », a déclaré Musardo.

La liste de ces pratiques comprend la transition vers l'agriculture biologique, le travail du sol nul ou minimal, le verdissement des terres agricoles, la plantation de cultures de couverture, l'intégration de plusieurs cultures dans la même zone, la création de bandes tampons, de brise-vent et de haies en bordure des cultures d'arbres ou de céréales, réutiliser les restes de taille et réduire les engrais de synthèse.

"L'agriculture régénérative signifie restaurer une partie de la matière organique du sol, le nourrir et améliorer sa fertilité », a déclaré Thomas Vatrano, agronome, dégustateur d'huile d'olive et consultant technique d'Alberami.

"Qu'il s'agisse de la monoculture ou de l'utilisation excessive et abusive d'engrais minéraux, les sols sont assiégés depuis longtemps », a-t-il ajouté. "Bien que l’agriculture régénérative soit un concept vaste, nous pouvons la résumer à la restauration de la fertilité des sols.»

Le projet Alberami couvre actuellement plus de 1,500 67 hectares et implique - agriculteurs. "Grâce à la validation, nous entrons désormais dans une phase véritablement opérationnelle, ce qui permettra de débloquer plus de 10,000 - hectares sur la liste d'attente », a déclaré Musardo.

Au sein de l'ICR, le projet Alberami est désormais répertorié comme "Agroécologie Italie. Musardo a mentionné qu'ils explorent déjà les opportunités de se développer à l'étranger.

"Une fois la méthodologie établie, il sera simple de l'étendre à d'autres régions, dans des pays comme la Grèce, le Liban, la Tunisie ou la Turquie », a-t-il déclaré.

Selon Alberami, les crédits carbone générés sont désormais demandés par plusieurs entités.

"Nous collaborons avec des entreprises au Royaume-Uni, dont un joueur de football, ainsi qu'avec des sociétés de transport, des institutions financières et des entités pharmaceutiques », a-t-il déclaré, faisant allusion à des accords en cours de finalisation avec d'autres plateformes d'échange de crédits en France, en Espagne et en Suisse.

Même si le marché des crédits carbone a été affecté par abus importants, la solution fondée sur le marché pour réduire les gaz à effet de serre continue d’être considérée comme un moyen efficace de lutter contre les causes du changement climatique.

La Maison Blanche a annoncé de nouvelles lignes directrices visant à renforcer le marché des compensations carbone aux États-Unis. L'Union européenne considère également La clé des marchés du carbone au développement d’une agriculture plus verte.

Selon Musardo, les entreprises sont désormais beaucoup plus attentives et exigeantes sur la qualité des crédits qu'elles achètent.

"Ils recherchent des projets de haute qualité qui garantissent la transparence et la responsabilité », a-t-il déclaré. "Avoir un tel projet en Italie est particulièrement intéressant pour notre agriculture, car tous les investissements et bénéfices restent dans le pays.