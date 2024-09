L'ALCOIÀ, Espagne – La Communauté Valencienne Union Llauradora i Ramadera (Union d'Agriculture et d'Élevage) a de nouveau attiré l'attention sur les dommages agricoles causés par la faune sauvage dans les montagnes d'Alicante, en soulignant particulièrement les effets des espèces invasives telles que le mouflon à manchettes.

Dans une étude publiée en août, le syndicat estime que les dommages causés par les ongulés causent des pertes directes aux agriculteurs de l'ordre de 10 millions d'euros par an, dont environ 4.7 millions, soit 47 pour cent, sont subis par les oliveraies.

Les régions de Marina Alta, Marina Baixa, El Comtat, L'Alcoià, L'Alacantí et Alto y Medio Vinalopó ont été les plus gravement touchées.

Avec une approche intégrée et durable, il est possible de protéger les intérêts des agriculteurs tout en préservant la richesse naturelle qui définit cette belle région. - Miguel Ángel García, oléiculteur basé à Alicante

L'un des animaux mis en évidence dans l'étude est le mouflon à manchettes, un bovidé sauvage endémique des régions du Sahara. Bien que de plus en plus rare dans son aire de répartition d'origine, il a proliféré dans de nombreuses zones où il a été introduit.

En Espagne, ce phénomène s'est produit pour la première fois dans le parc régional de la Sierra Espuña, où le mouton a été introduit comme gibier en 1970. Depuis, il s'est répandu dans au moins huit provinces différentes. La population d'Alicante est aujourd'hui estimée à environ 2,500 - individus.

On estime que les espèces envahissantes originaires d’Afrique du Nord prolifèrent plus rapidement qu’au cours des décennies précédentes en raison de la croissance taux de désertification qui transforme le paysage espagnol en un paysage plus proche de son habitat d'origine. C'est particulièrement vrai pour les montagnes d'Alicante.

Voir aussi: Comment la fourmi ibérique peut aider à lutter contre les ravageurs dans les oliveraies

En raison de son adaptation aux terrains montagneux et arides et de sa capacité à se nourrir d'une grande variété d'espèces végétales ligneuses, le mouflon à manchettes peut causer des dégâts considérables aux oliveraies traditionnelles de montagne. De plus, il peut effectuer un saut sans élan de plus de deux mètres, ce qui rend les clôtures classiques inefficaces.

Le syndicat a cité le cas de Miguel Ángel García comme exemple des problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs à cause de ces espèces. Cet oléiculteur et producteur d'huile d'olive de L'Alcoià a vu sa parcelle la plus proche de la montagne subir des dommages importants et croissants ces dernières années. La récolte de 2023 n'a totalisé que 300 kilos, soit 1,000 - kilos de moins que l'année précédente.

Les mouflons à manchettes endommagent les oliviers dans les montagnes d'Alicante. (Photo : Simon Roots)

Parlant à la Olive Oil TimesLes habitants de L'Alcoià ont exprimé des opinions diverses sur la présence de ces espèces exotiques, aucune n'étant positive. Si tous se sont inquiétés des effets de ces animaux sur l'économie et les traditions locales, beaucoup ont estimé que leur impact sur l'environnement était encore plus préoccupant.

La région est réputée pour sa beauté naturelle, et ses montagnes et ravins constituent un refuge important pour de nombreuses espèces que l'on trouve uniquement dans la péninsule ibérique. En plus d'accroître la concurrence pour la nourriture et l'habitat, les espèces exotiques envahissantes sont vectrices de diverses maladies qui peuvent se propager à la faune indigène et au bétail.

Un autre danger reconnu que représentent ces animaux est leur capacité à sauter les barrières routières, ce qui entraîne une augmentation des accidents de la circulation dans les régions où leur nombre a explosé.

L'ampleur des problèmes rencontrés permet de soutenir largement les appels à contrôler les populations de ces espèces. La situation est toutefois compliquée par des législations qui changent fréquemment, voire se contredisent, les gouvernements successifs appliquant des idéologies et des priorités opposées.

Le mouflon à manchettes, par exemple, a été inclus dans le catalogue espagnol des espèces exotiques envahissantes en 2013, ce qui signifie que la politique officielle du gouvernement national était d'éradiquer entièrement l'espèce du pays.

Les groupes de chasseurs ont toutefois obtenu une exception pour la région de Murcie, lieu d'origine de l'espèce en Espagne. En 2016, un arrêt de la Cour suprême a toutefois supprimé cette exception et d'autres, et réitéré la nécessité d'éradiquer toutes les espèces exotiques envahissantes.

Cependant, en 2018, la loi de 2007 sur le patrimoine naturel et la biodiversité a été réformée, annulant ainsi le jugement de 2016.

Malgré les efforts déployés pour chasser ce mouton envahissant, l'interdiction de telles activités dans les zones protégées a entravé les efforts. (Photo : Simon Roots)

Avec cette réforme, les espèces exotiques qui étaient déjà envahissantes avant 2007 ne sont plus soumises à l'éradication. Elles sont désormais contrôlées par la chasse et la pêche. La situation est encore plus compliquée par le fait que la chasse est illégale dans les zones environnementales protégées et que la législation sur la chasse varie selon les communautés autonomes.

Cependant, de nombreux résidents estiment qu’un équilibre efficace peut être trouvé dans le cadre actuel.

Publicité

Publicité

"« L’équilibre entre la conservation de la faune sauvage et la protection de l’agriculture est un défi complexe mais gérable », a déclaré García. "« Les montagnes d’Alicante, avec leur riche biodiversité et leur important secteur agricole, peuvent servir de modèle à d’autres régions confrontées à des problèmes similaires. »

"« Avec une approche intégrée et durable, il est possible de protéger les intérêts des agriculteurs tout en préservant la richesse naturelle qui définit cette belle région », a-t-il ajouté. "Il est donc crucial de mettre en œuvre des stratégies de gestion durable qui équilibrent la conservation de la faune gibier et la protection de l’agriculture. »

Un autre point controversé est celui de l'indemnisation. Alors que la gestion de la faune sauvage est de la responsabilité du ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture est chargé d'indemniser les agriculteurs pour les pertes subies par les dégâts causés par la faune sauvage et de leur fournir une aide pour les mesures préventives.

En juin dernier, le ministère de l'Agriculture a annoncé qu'il n'allouerait des fonds qu'à des mesures préventives dans la Communauté valencienne et non à des mesures compensatoires, comme cela avait été annoncé précédemment. De plus, les fonds destinés à ces mesures se sont élevés à 250,000 6.3 euros, un montant qui contraste fortement avec les - millions d'euros prévus dans le budget de la Catalogne voisine.

Selon les données du syndicat, les pertes totales dues aux dommages causés par la faune sauvage dans la région rurale de Valence en 2023 se sont élevées à plus de 45 millions d'euros.

Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation a déjà déclaré que les mesures actuelles ne suffisent pas à freiner l'expansion de diverses espèces ou la fréquence et l'ampleur de leurs impacts sur les activités humaines et l'environnement naturel. Il a été spécifiquement question de sanglier, chevreuil, mouflon à manchettes, bouquetin, mouflon et lapin, dont la population et l’aire de répartition augmentent.