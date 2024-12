Dans le Molise, l'adoption d'oliviers soutient la recherche en santé

Niché sur les collines vallonnées d'Agnone, un village pittoresque de la région du centre-sud de l'Italie MoliseL'Oliveto Gianna (l'Oliveraie Gianna) offre aux visiteurs la possibilité d'adopter un olivier tout en soutenant la recherche en santé.

"Ce projet est né lorsque j'ai décidé de planter un certain nombre d'oliviers correspondant aux années que j'ai passées avec ma femme Gianna depuis nos fiançailles", a déclaré Orazio Ferrelli. Olive Oil Times. "Elle venait de décéder et je voulais faire quelque chose de significatif pour lui rendre hommage.

Avec l'aide de son frère Antonio, Ferrelli a planté 26 jeunes plants d'oliviers sur une parcelle de terrain non cultivée appartenant à sa famille et les a mis en adoption.

"« Je voulais permettre aux gens, surtout à ceux qui ne vivent pas à la campagne, d’adopter ces plantes et d’en profiter quand ils le souhaitent », explique Ferrelli. "En échange, je demanderais quelque chose de très précieux : un don à la recherche en santé.

Une contribution de n’importe quel montant soutenant une association ou un organisme axé sur la recherche médicale est le prix d’adoption d’un jeune olivier dans le verger.

"Je n'ai pas besoin du reçu de don, car je suis un »« L'homme des montagnes » et je crois les gens sur parole », a déclaré Ferrelli.

Il a précisé que les futurs adoptants peuvent contacter Uliveto Gianna au Instagram pour communiquer leur don et l’association qu’ils choisissent de soutenir. Ils sont ensuite invités à visiter le verger et à laisser un message, qui sera inscrit sur un panneau près de leur olivier.

Lancé comme une petite initiative entre amis et collègues, ce projet a suscité un certain intérêt au sein de la communauté locale et dans les médias. Impressionné par le succès de son projet, Ferrelli reçoit des demandes d'adoption de toute l'Italie et d'autres pays, notamment du Royaume-Uni et d'Allemagne.

Cela l’a incité à ajouter d’autres oliviers : 70 ont été récemment plantés et 100 autres le seront dans les mois à venir. En fonction du nombre de nouvelles demandes d’adoption, une autre parcelle pourrait être ajoutée au projet. Les arbres devraient commencer à produire des fruits dans quatre ou cinq ans.

Soixante-dix jeunes oliviers ont récemment été plantés à Uliveto Gianna. (Photo: Orazio Ferrelli)

"Maintenant, je peux dire que le huile d'olive extra vierge « Les produits produits seront utilisés par notre famille et comme cadeau », a déclaré Ferrelli. "« Pour l’instant, je n’ai pas les moyens d’embaucher des gens pour mettre en bouteille l’huile d’olive. En tout état de cause, cette initiative n’aura jamais de but commercial et elle doit rester à but non lucratif, avec pour seul objectif de soutenir la recherche en santé et de promouvoir la prévention. »

"« Certes, j’aurais pu planter d’autres types d’arbres fruitiers, mais j’ai opté pour l’olivier pour ce qu’il représente pour tous les peuples », a-t-il ajouté. "Dans toutes les cultures, il symbolise des valeurs importantes que je souhaite communiquer avec ce projet, comme paix, l’amour éternel, l’amitié et la renaissance. »

En octobre dernier, mois de sensibilisation au cancer du sein, un banc rose a été installé dans une zone panoramique de l'oliveraie pour rappeler l'importance de la prévention. Il sera le point d'arrivée d'une marche que Ferrelli prévoit d'organiser l'année prochaine comme moyen supplémentaire de sensibilisation et de soutien à la recherche.

"Je peux poursuivre ce projet grâce à mes deux filles qui m'ont soutenu depuis que je l'ai conçu", a-t-il déclaré. "Je dois dire que je n'aurais pas pu faire tout cela sans l'aide fondamentale de mon frère, qui s'occupe du verger au niveau pratique toute l'année. Cette terre appartenait à nos parents, qui ont fait de nombreux sacrifices pour nous, et c'est aussi une façon de les remercier".

Le lien fort qu’il entretient avec sa terre passe par la sauvegarde de l’environnement et de la biodiversité tout en préservant les ressources naturelles.

Chaque adoption d'olivier à Uliveto Gianna est signalée par un panneau avec un message de l'adoptant. (Photo : Orazio Ferrelli)

L'oliveraie Gianna est composée d'arbres appartenant à des variétés autochtones, parmi lesquelles Bella di Montagna et Sperone di Gallo, et d'autres qui sont répandues dans toute l'Italie centrale, comme Leccino, Frantoio, Pendolino Olivastro et Leccio del Corno.

Les arbres sont gérés de manière durable, fertilisés avec des produits biologiques et, pendant les mois les plus chauds, arrosés grâce à un système de récupération des eaux de pluie.

"« Les panneaux indiquant les adoptions à côté des oliviers racontent de nombreuses histoires différentes, qui incluent des moments plus ou moins heureux, tous marqués par l'amour », a déclaré Ferrelli. "« Ce que nous faisons ici avec toutes les personnes qui adoptent les oliviers, c’est d’être proactifs et engagés, de faire quelque chose de bien pour améliorer le monde. »

"« Malgré les moments difficiles que nous avons traversés, nous n’avons pas baissé les bras et avons décidé d’avancer ensemble, en regardant vers un avenir aux couleurs de l’arc-en-ciel », a-t-il conclu.