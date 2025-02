Une campagne d'inspection menée en République tchèque par l'Autorité nationale d'inspection agricole et alimentaire (SZPI) a révélé des problèmes avec près de la moitié des échantillons d'huile d'olive testés.

Les tests à petite échelle ont permis de garantir que les huiles d'olive extra vierges et vierges de différents pays répondaient aux normes de qualité et aux exigences d'étiquetage européennes.

Les résultats sont alarmants : huit des 18 échantillons ne sont pas conformes. Sept de ces échantillons ne sont pas conformes. huile d'olive extra vierge comme indiqué sur l'emballage, mais ils étaient de qualité inférieure. De plus, un échantillon présentait d'autres défauts d'étiquetage.

Voir aussi: Une accusation de fraude généralisée suscite la controverse en Espagne

Les échantillons non conformes provenaient d'Espagne, de Grèce et de Tunisie. La SZPI a informé les autorités de ces pays de ses conclusions et a ordonné aux vendeurs de retirer du marché les lots concernés. L'agence va également lancer des procédures administratives sous forme d'amendes.

Cette campagne d'inspection s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la SZPI pour garantir la conformité de la sécurité alimentaire aux normes européennes. En 2023, 67 % des échantillons d'huile d'olive évalués ont échoué à l'inspection, ce qui indique une légère amélioration des taux de conformité cette année.

La République tchèque, qui compte près de 11 millions d'habitants, ne produit pas d'huile d'olive. Selon les données du Conseil oléicole international, le pays en a consommé 2,800 2023 tonnes au cours de la campagne 24/2003, soit le total le plus bas depuis 04/-.

En 2023, dernière année pour laquelle un ensemble de données complet est disponible, l’Union européenne a effectué 4,357 724 contrôles d’étiquettes, identifiant - huiles d’olive qui n’étaient pas conformes aux exigences de l’UE.

Le niveau le plus élevé de non-conformité en matière d'étiquetage a été constaté parmi les marques d'huile d'olive extra vierge des pays non producteurs, avec 124 échantillons sur 472 ne respectant pas les normes de commercialisation de l'UE qui garantissent une dénomination, une indication d'origine et des informations de stockage correctes.

Les huiles d’olive extra vierges des pays producteurs présentaient un niveau de non-conformité bien inférieur – 492 sur 3,299 - échantillons – tandis que d’autres qualités d'huile d'olive Les importations des pays producteurs et non producteurs ne sont pas conformes dans 18 % des cas.

L’UE a également effectué 3,023 1,030 contrôles de catégorie, identifiant - - échantillons qui n’étaient pas conformes à la catégorie.

Les contrôles de catégorie garantissent que l'huile d'olive répond aux exigences de qualité de sa catégorie et déterminent sa pureté. L'UE utilise des contrôles de catégorie pour identifier les cas de fraudeDe graves irrégularités lors de ces contrôles peuvent entraîner le retrait du produit du marché, des amendes pour les producteurs ou les distributeurs et des poursuites judiciaires dans les cas les plus extrêmes.

Les autorités européennes ont constaté que 37 % des échantillons d'huile d'olive extra vierge provenant de pays producteurs et non producteurs contrevenaient aux règles de l'UE. Les pays producteurs ont été responsables de 743 infractions sur 2,036 125 échantillons, tandis que les pays non producteurs ont enregistré 336 infractions sur - échantillons.

Près d'un quart des autres échantillons d'huile d'olive analysés par l'UE ne répondaient pas aux exigences de qualité et de pureté, les autorités ayant signalé 162 échantillons sur 651.