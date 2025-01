Les oléiculteurs d’Herzégovine, la région du sud de la Bosnie-Herzégovine, se souviendront de 2024 pour ses réalisations exceptionnelles.

"« Nous pouvons même dire que ce fut un événement historique pour notre production d'olives et d'huile d'olive », a déclaré Marko Ivanković, directeur de l'Institut fédéral agro-méditerranéen (FZP) de Mostar, la plus grande ville d'Herzégovine.

Les producteurs et les responsables d'Herzégovine ont salué plusieurs réalisations importantes, notamment la création de Zlatne Kapi Appellation d'Origine Protégée par l'Institut de la Propriété Intellectuelle et l'Agence de Sécurité Alimentaire du pays.

Sur Novembre 20th, le jour d'avant Journée mondiale de l'olive, le pays a également été accueilli comme le 21st Membre du Conseil oléicole international (COI).

La Bosnie-Herzégovine est un nouveau membre du Conseil oléicole international

"« Pour la Bosnie-Herzégovine, en tant que pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne, l’adhésion au CIO implique l’harmonisation des réglementations nationales avec l’acquis communautaire [corps législatif global] dans ce domaine, ce qui bénéficiera à la fois aux producteurs et aux consommateurs d’huile d’olive », a déclaré Vesna Andree Zaimović, ambassadrice de Bosnie-Herzégovine en Espagne.

"« En tant qu’étape importante dans le développement d’une oléiculture durable et responsable, adhérer au COI signifie encourager les producteurs avec la possibilité d’un soutien d’experts, d’un accès à des subventions, d’un meilleur réseautage et d’un accès à un marché plus large », a-t-elle ajouté.

Zaimović a également participé à la cérémonie de lever du drapeau de la Bosnie-Herzégovine en tant que nouveau membre au siège du CIO à Madrid.

La cérémonie a eu lieu dans le cadre des 120 ans du conseil.th séance plénière, animée par Directeur exécutif du CIO Jaime Lillo et supervisé par la direction de cette organisation, les chefs des attachés des pays membres et d'autres participants à la session plénière, ainsi que le personnel diplomatique de l'ambassade de Bosnie-Herzégovine à Madrid.

Zaimović a également participé à la session, prononçant un discours dans lequel elle a souligné les nombreux avantages que l'adhésion au CIO apportera aux producteurs et aux consommateurs de Bosnie-Herzégovine.

Elle a déclaré que le pays est fier de sa diversité, de son multiculturalisme et de la coexistence séculaire entre différents peuples (Croates, Serbes et Bosniaques) et religions (catholicisme, orthodoxie et islam).

Elle a également souligné que le pays est caractérisé par des ressources naturelles et une biodiversité propices à la culture de diverses cultures.

"« Ce dont nous sommes particulièrement fiers, ce sont les gens, largement connus pour leur hospitalité et leurs portes ouvertes à tous », a déclaré Zaimović. "C’est pourquoi nous sommes très heureux de célébrer notre entrée dans la famille mondiale des oléiculteurs et la popularisation de l’olivier, qui, entre autres, porte également le symbolisme de la paix.

Avec l'approbation nationale de la certification AOP et l'ascension du Conseil oléicole, les producteurs d'Herzégovine se souviendront de 2024 pour la récolte record d'olives et la haute qualité de l'huile d'olive.

"« Les oliviers ont bien produit cette année, mais le rendement en huile est légèrement inférieur à celui des années précédentes en raison de la sécheresse de juillet et août et des pluies de septembre et octobre, soit de 12 à - pour cent », a déclaré Ivanković.

La production est estimée à environ 400,000 - litres et les producteurs sont également satisfaits de la qualité, comme le confirment les analyses chimiques du FZP et le panel d'évaluation organoleptique.

Soixante pour cent des 243 échantillons analysés contenaient au moins 250 milligrammes de polyphénols par litre, ce qui signifie qu'ils répondent Règlement UE 432/2012 sur les allégations médicinales des huiles d’olive.

Règlement UE 432/2012 Le règlement européen 432/2012 permet aux producteurs d’huile d’olive d’affirmer que les polyphénols aident à protéger les lipides sanguins du stress oxydatif, à condition que l’huile contienne au moins cinq milligrammes d’hydroxytyrosol et de ses dérivés pour 20 grammes.

"« Les huiles contenant plus de polyphénols ont également plus de propriétés pour la santé », a déclaré Ivanković.

Il a expliqué comment s'est développé l'oléiculture en Herzégovine. Cette tradition remonte à l'époque romaine, comme en témoignent les vestiges d'un ancien moulin à huile dans la Villa Rustica Mogorjelo, près de la ville de Čapljina.

Les toponymes (noms de lieux) témoignent également de la présence d'oliviers, comme le village de Masline, qui signifie également olivier en croate. Pourtant, la culture organisée de l'olivier n'a commencé qu'il y a une quinzaine d'années.

Depuis lors, 140,000 520 oliviers ont été plantés sur 6,000 hectares, augmentant considérablement les - - oliviers du pays.

L'Herzégovine compte aujourd'hui sept moulins. En plus d'améliorer constamment la qualité de l'huile d'olive, l'un des objectifs stratégiques est de planter 1,000 - hectares d'oliviers et de produire un million de litres d'huile d'olive. huile d'olive extra vierge.

De son côté, le FZP a contribué à l'organisation des producteurs d'huile d'olive. Ivanković a contribué à la création de l'Association des producteurs d'huile et d'olive d'Herzégovine (HUUM) il y a quatre ans, qui compte plus de 95 membres.

Conseil d'administration de l'Association des producteurs d'huile d'Herzégovine

Le FZP a également aidé à organiser des événements locaux sur les olives et l'huile d'olive pour sensibiliser les consommateurs à l'importance de l'huile d'olive. La diète méditerranéenne et de l'huile d'olive avantages pour la santé.

"« Les succès mentionnés au cours de l’année écoulée marquent l’achèvement d’une étape importante dans le développement global de cette branche de l’économie », a déclaré Ivanković.

Ivanković a déclaré que la candidature de l'UE pour l'AOP Zlatne Kapi sera présentée à Bruxelles en 2025.

"« Je suis très fière de souligner que l'huile d'olive extra vierge d'Herzégovine a reçu l'Appellation d'Origine Protégée, ce qui représente un moment historique pour notre région et pour l'oléiculture », a déclaré Dajana Dujmović, membre du conseil d'administration de HUUM. "Nous sommes particulièrement fiers du label de qualité Zlatne Kapi AOP, qui confirme encore davantage la qualité et l'authenticité de notre produit.

"« Celui qui recevra cette année un label portant la mention Zlatne Kapi AOP aura la preuve pour tous les consommateurs et acheteurs qu'il reçoit de l'huile d'olive saine en Herzégovine », a ajouté Ramiz Zajmović, membre du conseil d'administration et copropriétaire d'Agroherc Organic Agriculture.

"« Il existe des huiles vierges, extra vierges et d'Herzégovine, l'huile d'olive d'Herzégovine étant le niveau le plus élevé que le produit puisse atteindre », a-t-il plaisanté.

HUUM développe également des plans pour un projet de route de l’huile d’olive conçu comme un canal de vente directe pour les huiles d’olive et d’autres produits locaux.

Ivanković a ajouté que le secteur doit promouvoir la qualité de l'huile d'olive pour augmenter la consommation, qui s'élève actuellement à 0.40 litre par habitant.

Il a fait valoir que cela pourrait être réalisé en quadruplant la superficie des terres consacrées à la culture de l’olivier et en soutenant les jeunes agriculteurs pour les encourager à investir dans des entreprises agricoles.

Plusieurs des principaux producteurs d'olives du pays ont annoncé leur participation à l'édition 2025 NYIOOC World Olive Oil Competition.

En 2023, les producteurs d'Herzégovine ont reçu un record de quatre prix sur cinq candidatures au concours. L'année dernière, un seul producteur avait soumis un échantillon et avait remporté un prix. Depuis 2018, les producteurs d'Herzégovine ont remporté ensemble 11 prix sur 12 candidatures.