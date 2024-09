Les producteurs d'Herzégovine célèbrent la nouvelle AOP

Les oléiculteurs de La Bosnie-Herzégovine, un pays des Balkans occidentaux, célèbre l'annonce de la première Appellation d'Origine Protégée-agréé huile d'olive extra vierge:Zlatne Kapi Herzégovine.

Les agriculteurs et les fonctionnaires qui ont contribué à la création de l'AOP ont assisté à une cérémonie dédiée à Mostar, la plus grande ville de la région sud de l'Herzégovine.

Nous nous concentrons sur la promotion de l'AOP Zlatne Kapi et sur le développement du tourisme oléicole à travers des projets tels que la Route de l'huile d'olive d'Herzégovine. - Josip Matić, président de l'Association des oléiculteurs et producteurs d'huile d'Herzégovine

Les hôtes ont souligné le rôle des États-Unis qui, à travers le projet de tourisme durable de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), œuvrent à la protection et à la promotion des produits culinaires uniques de la Bosnie-Herzégovine.

Cérémonie d'inauguration de l'AOP Zlatne Kapi à Mostar

"« Le label d’authenticité est très important pour nous. Nos huiles seront désormais plus facilement commercialisées. L’oléiculture a un avenir en Herzégovine, nous avons des huiles d’une qualité exceptionnelle », a déclaré Dragan Musa, propriétaire d’une oliveraie de 900 oliviers à Miloševići.

Les propos de Musa ont été soutenus par Ivan Milas Musa, qui s'attend également à une récolte solide et à une huile de qualité supérieure cette année.

"« L'indication géographique protégée signifie beaucoup pour tous les oléiculteurs actuels et futurs, et la marque Zlatne kapi Herzegovina contribuera au succès régional et mondial », a déclaré Milas. "Nous pouvons rivaliser avec les marques mondiales car partout où nous sommes présents, nous recevons des récompenses.

Par exemple, le Domaine viticole de la famille Škegro a été décerné au NYIOOC World Olive Oil Competition lors de chacune des sept dernières éditions du concours. En 2023, les producteurs d'Herzégovine ont remporté quatre prix parmi cinq candidatures.

La culture de l'olivier en Herzégovine existe depuis des siècles, depuis d'anciennes découvertes près de Neum, et s'est intensifiée au cours des 15 dernières années.

Selon Marko Ivanković, directeur de l'Institut fédéral agro-méditerranéen, à l'époque, il n'y avait que 80 hectares d'oliveraies. Aujourd'hui, la région compte dix grandes oliveraies et environ 800 exploitations familiales qui gèrent 521 hectares d'oliveraies et produisent 380,000 - litres d'huile d'olive par an.

"« À moyen terme, l’objectif est d’atteindre une superficie de 1,000 - hectares et de doubler la production d’huile d’olive », a déclaré Ivanković.

Marko Ivankovic

En coopération avec l’agence de sécurité alimentaire de Bosnie-Herzégovine, l’USAID continue de travailler à l’augmentation du nombre de produits bénéficiant d’indications géographiques protégées.

"« Cette reconnaissance est une nouvelle confirmation de la richesse de l'Herzégovine et de son énorme potentiel pour le développement du tourisme basé sur des produits et des expériences authentiques », a déclaré Feđa Begović, directrice du projet Tourisme de l'USAID.

"« L’huile d’olive, en tant qu’élément important de la culture et de la tradition méditerranéenne, n’est pas seulement un produit alimentaire de haute qualité, mais aussi une opportunité pour la croissance future du tourisme gastronomique, de plus en plus attrayant pour les touristes à la recherche d’expériences uniques », a-t-il ajouté.

Begović a également souligné le rôle de l’Agence de sécurité alimentaire dans la promotion du tourisme et dans l’aide aux producteurs pour obtenir des indications géographiques protégées.

"« Les produits bénéficiant d'une Appellation d'Origine Protégée sont étroitement liés au lieu de production, car ils sont entièrement fabriqués dans une zone géographique donnée, en utilisant des compétences et des matières premières locales », a déclaré le directeur de l'agence, Đemil Hajrić.

La qualité de ces produits est directement liée aux facteurs naturels et aux habitants de cette région.

L'huile d'olive d'Herzégovine, dont la tradition remonte à 2,000 ans, est reconnaissable à ses notes épicées, son amertume et ses arômes fruités.

Josip Matić, président de l'Association des oléiculteurs et producteurs d'huile d'Herzégovine, est convaincu que le secteur de l'huile d'olive dans la région continuera de progresser.

Les autres membres de l'association qui travaillent dur pour promouvoir la préservation de l'huile d'olive extra vierge d'Herzégovine, notamment avec le statut AOP, pensent la même chose.

"« Nos objectifs sont de créer de nouvelles oliveraies, d’enregistrer les oliveraies et de soutenir les initiatives techniques et éducatives », a déclaré Matić. "« Nous nous concentrons sur la promotion de l’AOP Zlatne Kapi et sur le développement du tourisme oléicole à travers des projets tels que la Route de l’huile d’olive d’Herzégovine, qui soutiennent le développement rural et empêchent le dépeuplement des villages. »