Les Grecs répondent aux appels pour de nouveaux tests pour la qualité de l'huile d'olive

Aris Kefalogiannis

Aux États-Unis International Trade Commission, rapportet ailleurs, les producteurs du Nouveau Monde contestent l'efficacité de la norme actuelle du Conseil oléicole international et soutiennent l'adoption de nouvelles méthodes d'essai telles que pyrophéophytines (PPP) et 1,2-diacylglycérol (DAG). Olive Oil Times a demandé à trois experts éminents si la Grèce souhaitait ou non soutenir de telles modifications de la norme internationale.

Aris Kefalogiannis, PDG de Gaea Products SA

Nous saluons l'idée de normes de qualité plus élevées et de critères d'évaluation plus stricts pour la catégorie de l'huile d'olive extra vierge. Quatre-vingt-deux pour cent de la production grecque d'huile d'olive est extra vierge et dans ce pourcentage, la majorité serait toujours qualifiée comme telle même si nous appliquions des critères plus stricts. Nous pensons qu'une nouvelle norme plus stricte devrait être le résultat d'une évaluation minutieuse et pourrait inclure ces méthodes d'essai ou d'autres méthodes nouvelles. Nous pensons que des normes comme celles proposées par le Alliance extra vierge pourrait protéger à la fois la qualité du produit et celle du consommateur.

Efi Christopoulou, Expert en tests chimiques et sensoriels de la Commission européenne et du Conseil oléicole international

Le Norme commerciale du CIO a spécifié des critères de qualité et de pureté afin d'améliorer la qualité de l'huile d'olive et de la protéger de l'adultération avec d'autres huiles végétales. Depuis son adoption initiale, il a subi un certain nombre de modifications, basées sur les nouvelles exigences du marché et les nouveaux développements dans le secteur scientifique. Les groupes de chimistes experts qui travaillent sur ce secteur et les résultats de leurs recherches sont inclus ou modifient les Normes internationales. En ce qui me concerne, tout resserrement des critères de qualité dans la norme commerciale du CIO vise à améliorer la qualité des huiles d'olive sur le marché et à promouvoir toutes les huiles d'olive de haute qualité de tous les pays producteurs d'huile d'olive où elles proviennent.

Panagiotis Konstantinou, Le directeur d'OLITECN, International Olive Council, reconnu laboratoire d'analyses chimiques

Réduire les limites de EC 2568 / 91 afin d'assurer la qualité ne fonctionnerait que si certaines conditions sont remplies. Nous devons choisir très soigneusement quels paramètres et quelles limites seront modifiés et toute modification ne doit pas condamner les huiles d'olive qui, en raison de différences régionales, peuvent présenter des valeurs plus élevées. Par exemple, les huiles d'olive de la partie occidentale de la Messénie et de l'île de Zakynthos ont tendance à avoir des niveaux naturels d'érythrodiol et d'uvol supérieurs aux limites du CIO. Des recherches nationales approfondies doivent être menées sur les caractéristiques de l'huile d'olive grecque afin de savoir quels paramètres chimiques et à quel niveau, en tant que pays, nous pouvons accepter d'être modifiés afin que les huiles d'olive de haute qualité ne soient pas disqualifiées. Mais le plus important pour moi, c'est l'application du règlement actuel qui compte, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas.