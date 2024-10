L'Europe renforce les restrictions sur les hydrocarbures dans l'huile d'olive vierge

La Commission européenne devrait durcir la réglementation cette année, limitant davantage la quantité d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) autorisée dans l'huile vierge et l'huile de palme. huile d'olive extra vierge.

Les HAP sont des composés organiques connus pour provoquer des cancers et des mutations nocives chez les mammifères. Ces composés sont présents dans la nature et sont produits par la combustion du charbon, du huile, du gaz naturel, du bois, des déchets et du tabac.

La réglementation européenne actuelle limite la quantité de plusieurs HAP dans l'huile d'olive à moins de dix microgrammes par gramme. Pour le benzo(a)pyrène, l'un des HAP les plus courants, la limite est de deux microgrammes par gramme.

L'huile d'olive vierge doit idéalement être exempte de HAP. Cependant, la contamination peut se produire soit directement lors de la mouture, soit indirectement par l'exposition des olives à la fumée ou à la pollution atmosphérique.

Une source importante de contamination est la taille des arbres pendant le processus de récolte des olives. Les lubrifiants utilisés dans les tronçonneuses contiennent des HAP.

Les PHA sont également présents dans les produits chimiques utilisés pour produire des sacs de jute, qui sont spécifiquement conçus pour améliorer la durabilité et les caractéristiques d’étanchéité pour le transport des olives.

Les associations d'agriculteurs demandent à la Commission européenne de diffuser davantage d'informations à tous les producteurs d'olives. Elles lui demandent de fournir des orientations formelles sur les pratiques susceptibles d'entraîner l'introduction de HAP lors de la culture, de la récolte et de l'extraction.

Les HAP peuvent également être présents dans les solvants industriels. "« Les huiles de grignons d'olive ont des teneurs en HAP plus élevées, dépassant les limites dans certains cas », ont écrit des chercheurs de l'Université italienne d'Udine dans un récent article. étude.

En vertu de la nouvelle réglementation, toute huile d’olive extra vierge contenant des HAP devrait être considérée comme impropre à la consommation.

En conséquence, les producteurs seront obligés de vendre cette huile de qualité inférieure pour le biodiesel, à un prix de 0.80 € le litre, soit nettement inférieur aux 8 € le litre d'huile d'olive extra vierge.

Bien que la situation ait incité certains agriculteurs à reconsidérer leur décision, les chercheurs estiment que les restrictions amélioreront encore l’opinion publique sur la qualité de l’huile d’olive.

"« En ce qui concerne la nouvelle réglementation sur les HAP, je pense que toute idée et toute règle qui pourraient conduire à une meilleure compréhension de la qualité de l’huile d’olive sont utiles pour augmenter la satisfaction du client basée sur la qualité », a déclaré Michele Pisante, président du centre de recherche et d’enseignement en agronomie et sciences des cultures de l’Université de Teramo. Olive Oil Times.

Les pays européens producteurs d'huile d'olive demandent à la Commission de reporter l'entrée en vigueur des nouvelles règles jusqu'en 2028. Il n'est toutefois pas certain que la Commission accède à cette demande.

La contamination de l'huile d'olive est une préoccupation majeure dans le bloc des 27 membres. L'année dernière, une analyse à petite échelle des marques d'huile d'olive biologiques et non biologiques de France a révélé que 23 des 24 échantillons étaient contaminés par des pesticides. contaminé par des plastifiants et les hydrocarbures d'huile minérale.

L'étude, publiée par l'Institut national de la consommation (INC), a identifié des traces d'hydrocarbures saturés d'huiles minérales et d'hydrocarbures aromatiques d'huiles minérales dans les échantillons. Ces hydrocarbures sont connus pour s'accumuler dans le foie et le système lymphatique, ce qui peut entraîner une inflammation.

La nouvelle réglementation s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés par l’Europe pour lutter contre la contamination des aliments.

En 2019, le Conseil oléicole international (COI) a conseillé l'Union européenne que le niveau de consommation acceptable du composé potentiellement cancérigène 3-monochloropropane diol (esters 3-MCPD) dans l’huile d’olive raffinée devrait être établi à 1.25 milligramme par kilogramme.

Ce composé se trouve généralement dans les huiles végétales, en particulier dans les grignons d’olive et les huiles raffinées, alors qu’il est absent des huiles d’olive vierges en raison de l’absence de processus de raffinage.

En 2021, les autorités européennes ont également teneur limitée en cadmium Les niveaux de sélénium dans les olives de table et les huiles de cuisson ont été relevés après que ce métal lourd, un cancérigène connu, a été détecté dans les olives de table espagnoles et dans certaines huiles d'olive italiennes aromatisées.

Alors que certaines associations de producteurs s’opposent à de nouvelles restrictions imposées par Bruxelles, siège de la Commission européenne, il existe des preuves qu’elles y parviennent.

Dans l'Union européenne de 2022 rapport Dans son rapport sur les concentrations de pesticides dans les aliments, publié en avril 2024, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a déclaré avoir effectué 1,805 167 tests sur 226 à - échantillons d'huile d'olive vierge, à la recherche de neuf composés chimiques différents présents dans les pesticides. Tous les échantillons n'ont pas été testés pour chaque produit chimique.

Trente-sept échantillons d'huile d'olive vierge présentaient des niveaux de résidus de pesticides inférieurs aux limites maximales légales. Un seul échantillon dépassait la limite légale.

En comparaison, l’EFSA a trouvé quatre échantillons dépassant la limite légale sur 84 dans son rapport 2019, avec des niveaux de pesticides détectés dans 22 autres échantillons.