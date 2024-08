L'UE offre € 5m pour lutter contre la fraude à l'huile d'olive

La recherche sur une meilleure détection de la fraude à l'huile d'olive pourrait recevoir environ X millions d'euros (X millions de dollars) dans le cadre de la nouvelle Commission européenne 2020 Horizon programme.

Le programme de près de 80 milliards d'euros est la plus grande initiative de recherche et d'innovation de l'UE et est annoncé comme prometteur. "plus de percées, de découvertes et de premières mondiales en mettant sur le marché de grandes idées du laboratoire. »

Dans le cadre du sous-programme de sécurité alimentaire durable, un appel à candidatures est ouvert jusqu'au 12 mars sur le thème de l'authentification de l'huile d'olive.

"L'huile d'olive est normalement vendue à un prix plus élevé que les autres huiles végétales et les activités frauduleuses sont tentantes », selon les informations correspondantes. Ainsi, de nouvelles méthodes analytiques sont recherchées qui permettront de préserver l'image de l'huile d'olive en garantissant sa qualité et son authenticité. La détection de mélanges d'huile d'olive extra vierge ou d'huile d'olive vierge avec de l'huile d'olive douce désodorisée et d'huile d'olive extra vierge ou d'huile d'olive vierge avec d'autres huiles végétales est particulièrement intéressante.

"Les propositions devraient évaluer la vulnérabilité à la fraude dans le secteur de l'huile d'olive et développer, valider et harmoniser des méthodes et des protocoles analytiques pour détecter les traitements indésirables (par exemple la désodorisation), l'adultération et pour vérifier la qualité de l'huile d'olive sur la base des nouvelles avancées technologiques », un résumé du programme appel dit. Ils devraient également explorer la création d'une banque de données sur l'huile d'olive et contribuer à la normalisation.

Parmi les impacts spécifiques attendus de la recherche figure la génération de "des méthodes fiables, validées, rentables, harmonisées et prêtes à l'emploi (basées par exemple sur des outils génomiques, métabolomiques et autres) pour détecter les fraudes et vérifier la qualité de l'huile d'olive. »

La Commission considère "les propositions demandant une contribution de l'UE de l'ordre de 5 millions d'euros permettraient de relever ce défi spécifique de manière appropriée », indique également l'appel au programme. Les propositions peuvent inclure des participants de pays extérieurs à l'UE.

Le Atelier sur l'authentification de l'huile d'olive organisé conjointement par la Commission et le Conseil oléicole international à Madrid en juin dernier, a identifié les domaines prioritaires qui ont été utilisés pour concevoir l'appel à projets.