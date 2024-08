Liste de souhaits des producteurs d'olives de l'UE pour le changement

Les producteurs d'huile d'olive renforcent leurs positions alors que les négociations avancent sur l'avenir de l'Europe Politique agricole commune (PAC) et les terres parsemées de plan d'action pour le secteur de l'huile d'olive de l'UE.

Juan Corbalán, délégué à Bruxelles des coopératives agroalimentaires espagnoles - qui préside la section huile d'olive de la Fédération européenne des agriculteurs Copa-Cogeca - a parlé à Olive Oil Times sur ce qui compte le plus pour les agriculteurs.

Il a déclaré que les priorités incluent l'augmentation du poids des organisations de producteurs dans la négociation dans l'industrie alimentaire et une refonte dans le domaine du contrôle de la qualité.

Avec ces derniers, ils recherchent des mesures litigieuses, notamment en incitant les détaillants à s'assurer que l'huile qu'ils stockent est de la qualité indiquée sur l'étiquette.

Rééquilibrer la chaîne alimentaire

Les faibles revenus de nombreux oléiculteurs sont reconnus dans le projet de plan d'action, publié par la Commission européenne en juin pour commentaires.

Corbalán a déclaré que l'augmentation de la concentration des producteurs est essentielle pour renforcer leur pouvoir dans la chaîne de valeur alimentaire.

"Par exemple, en Espagne, premier producteur mondial d'huile d'olive, il y a plus que des entreprises productrices de 1,000 (900 sont des coopératives), mais seulement quatre sociétés contrôlent environ 40 pour cent du marché (de détail). »

Ces organisations doivent commercialiser activement les produits de leurs membres, mais elles ont besoin d'une masse suffisante pour ce faire. Des incitations sont nécessaires pour stimuler les fusions et développer des outils qui aident les agriculteurs à ajouter de la valeur.

Les travaux à ce sujet se déroulent dans le cadre des négociations de la PAC, a-t-il déclaré.

Limite de responsabilité pour la qualité des produits

Il y a eu un tollé en Espagne en octobre lorsqu'un organisme de consommateurs a annoncé ses tests sur les produits achetés en magasin huile d'olive extra vierge trouvé un sur trois était mal étiqueté. Pour leur défense, certaines grandes sociétés d'huile d'olive ont déclaré que leur huile était extra vierge lorsqu'elle a quitté leurs mains, et elles ont demandé la validité des tests du groupe de consommateurs, en particulier les résultats organoleptiques.

Corbalán a déclaré que la loi européenne devrait être modifiée de sorte que lorsqu'une huile d'olive est soumise à une inspection, quiconque possède l'huile d'olive à ce moment-là - comme un magasin - devrait être responsable.

Publicité

"Nous voulons que celui qui tient le produit soit responsable de sa qualité, comme cela se produit en vertu de la loi sur les fruits et légumes. »

"Pas qui l'a vendu il y a deux ans, mais qui l'a maintenant », a-t-il déclaré.

Test en panel: première classification définitive

Les agriculteurs souhaitent également que les règles des tests par panel soient harmonisées afin que le test soit cohérent dans toute l'Europe.

Et une fois qu'une huile d'olive a été classée par un panel comme extra vierge, ce résultat devrait rester valable pour la durée de vie de l'huile. Un autre test de panel effectué deux ans plus tard avec un résultat différent ne devrait pas l'invalider, a déclaré Corbalán.

Interrogé sur la nécessité de protéger également les consommateurs, il a dit qu'ils bénéficieraient eux aussi de telles mesures.

Nouveaux outils

Le contrôle de la qualité doit être amélioré et uniformisé à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, a-t-il déclaré.

Il existe de bonnes opportunités commerciales dans des pays comme la Chine, l'Inde et les États-Unis, "mais nous avons besoin des mêmes règles, catégories et outils d'analyse pour les appliquer. »

Le gouvernement espagnol a déclaré qu'il étudie de nouveaux outils pour le test de panel, y compris un "capteur chimique»Qui pourrait le compléter ou le remplacer. Certaines sources de l'industrie ont dit Olive Oil Times un nez électronique et une forme de spectrométrie sont en cours d'évaluation.

Corbalán a déclaré qu'un outil avait été proposé et était en cours d'examen, mais il ne pouvait pas élaborer.

Étiquetage et catégories

Concernant dates de péremption, le projet de plan d'action a déclaré que la législation actuelle prévoit une date d'expiration sur les étiquettes, mais ne fixe pas de période de stockage. Il devrait y avoir une étude des changements de l'huile d'olive au fil du temps et un accord sur une méthode d'évaluation, a-t-il déclaré.

Corbalán a déclaré que la standardisation des dates de péremption est importante, "parce que certains détaillants demandent deux ans, d'autres trois et un an. »

Il a dit qu'il était également nécessaire de trouver un nouveau nom pour la catégorie de vente au détail appelée "huile d'olive »- un mélange d'huile d'olive vierge et d'huile d'olive raffinée chimiquement - car il est très déroutant pour les consommateurs. Cependant, il n'y a jusqu'à présent aucun candidat sérieux pour le nouveau nom.

Prix ​​de déclenchement de l'aide au stockage privé

Il est entendu qu'il existe actuellement un consensus au niveau du Parlement européen pour prix de déclenchement pour extra vierge et l'huile d'olive vierge (mais pas pour lampante), de consacrer les prix dans la principale législation sur l'huile d'olive et de prévoir que l'activation soit rapide et automatique.

Corbalán a déclaré que ces dernières mesures sont importantes parce que les agriculteurs ont besoin de la sécurité de savoir qu'une fois que les prix départ usine seront inférieurs aux déclencheurs, l'aide sera automatique - "comme c'est le cas dans d'autres secteurs, comme le beurre »- plutôt qu'à la discrétion de la Commission.

"Le Parlement européen fait du bon travail et nous sommes convaincus qu’en fin de compte, le Conseil européen et la Commission accepteront sa position. »

Néanmoins, les producteurs espèrent que le Parlement sera encore convaincu d’augmenter également le prix de déclenchement lampante, il a dit.

Les dossiers sur les aspects pertinents de la future PAC et du plan d'action sont toujours en cours d'examen par les commissions de la Commission et du Parlement.