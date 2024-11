Les négociations sur l'accord commercial UE-Mercosur sont menacées par les restrictions imposées par l'Argentine aux importations européennes d'huile d'olive

Les négociations entre l'Union européenne et le Mercosur visant à développer un accord de libre-échange sont actuellement en danger en raison de prétendues restrictions argentines à l'entrée de certaines importations alimentaires européennes, en particulier l'huile d'olive. En réponse aux restrictions à l'importation de denrées alimentaires de l'Argentine mises en œuvre par le secrétaire argentin au Commerce intérieur Guillermo Moreno, l'Union européenne a envisagé de soulever ces préoccupations auprès de l'Organisation mondiale du commerce.

Le Mercosur est un accord commercial régional (ACR) entre l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay fondé en 1991 par le Traité d'Asunción, qui a ensuite été amendé et mis à jour par le Traité d'Ouro Preto de 1994. Son objectif est de promouvoir le libre-échange et la circulation fluide des marchandises, des personnes et des devises.

Joao Aguiar Machado, directeur général adjoint pour les relations extérieures de l'UE, a déclaré que, "le problème est que, outre leur impact direct sur le commerce, ces mesures érodent la confiance nécessaire pour développer ces négociations. » Aguiar Machado craint que, "cette question particulière pourrait contaminer l'atmosphère des discussions commerciales. » 1

Les autorités argentines, en particulier la présidente actuelle Cristina Kirchner et ses ministres, ont nié l'existence de telles restrictions à l'encontre des produits européens et rétorquent que les négociations commerciales Mercosur-UE ne sont pas le forum approprié pour aborder une telle question bilatérale.

En réponse, Aguiar Machado note que si ces restrictions peuvent ne pas exister sur le papier, elles sont bien réelles et attestées par l'Argentine, "la communication interne… parler de dispositifs de déficience. Les conteneurs sont bloqués dans les ports et il n'y a aucun moyen de le nier. "1

Ce va-et-vient n'est cependant pas le seul obstacle aux pourparlers UE-Mercosur. La France mène une autre douzaine de pays européens pour protester contre ce potentiel accord de libre-échange, arguant que la baisse des coûts de production à partir d'une main-d'œuvre bon marché en Amérique du Sud aurait un impact négatif sur les producteurs européens d'huile d'olive qui sont déjà confrontés à des crises financières et à des prix qui continuent de chuter.

La rupture de ces pourparlers pourrait être désastreuse pour les deux parties, car le commerce UE-Mercosur représente presque autant que le commerce de l'UE avec l'ensemble de l'Amérique latine pris ensemble. En outre, l'UE est le principal marché du Mercosur pour les exportations agricoles, représentant quelque 19.8% des importations agricoles totales de l'UE en 2009. [2]







