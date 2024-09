Le président de l'UE nomme un nouveau commissaire à l'agriculture

La femme politique allemande et présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté la composition de la nouvelle Commission européenne, avec le Luxembourgeois Christophe Hansen, 42 ans, désigné comme nouveau commissaire à l'Agriculture et à l'Alimentation.

La Commission, principal organe exécutif de l'Union européenne, comprend 27 commissaires, un de chacun des États membres du bloc.

Hansen appartient au Parti populaire européen (PPE), un parti conservateur de centre-droit, le plus grand groupe politique du Parlement européen, avec 188 membres de tous les pays de l'UE.

Il travaille pour le Parlement européen depuis 2018, principalement impliqué dans la rédaction de législations clés de l'UE telles que la Politique agricole commune (PAC) et les règles du bloc en matière de déforestation.

Hansen devrait remplacer le Polonais Janusz Wojciechowski, qui a été commissaire européen à l'agriculture pendant cinq ans au cours du premier mandat de la présidence von der Leyen.

Wojciechowski a publié le dernière révision de la PAC, l'ensemble des règles et des régimes de subventions de l'Union en matière d'agriculture, entré en vigueur en janvier 2023.

Toutefois, Les agriculteurs européens ont ciblé les réglementations environnementales strictes de la nouvelle PAC pour les agriculteurs et les restrictions imposées exigences de l'agriculture verte in manifestations qui a eu lieu sur tout le continent au début de 2024.

Issu d'une famille d'agriculteurs d'un des plus petits États membres de l'UE avec des terres arables limitées, Hansen devra reconstruire les ponts entre Bruxelles et les agriculteurs du bloc après leurs récentes manifestations.

Les agriculteurs européens semblent toutefois avoir retenu une grande partie de l’attention de la plus grande puissance politique de Bruxelles.

Le PPE de centre-droit, le foyer politique de von der Leyen et Hansen, s'est surnommé le parti de l'UE "Parti des Paysans. » Certains de ses membres réclament régulièrement un revenu équitable et moins de bureaucratie pour les agriculteurs européens.

Dans un discours au Parlement en juillet dernier avant d'être réélue pour un second mandat à la tête de l'UE, von der Leyen a déclaré que les agriculteurs "ne devraient pas être forcés de vendre leur "« bonne nourriture » en dessous des coûts de production.

"« Nous devons renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne alimentaire ; ils ont besoin d’accéder à davantage de capitaux », a-t-elle déclaré.

Dans sa lettre de mission adressée à Hansen après sa nomination comme nouveau commissaire à l'agriculture, von der Leyen lui a également demandé de préparer un »Au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, le président américain a présenté sa « vision pour l'agriculture et l'alimentation », axée sur la garantie de la compétitivité et de la durabilité à long terme du secteur agricole et alimentaire du bloc.

Le nouveau plan tiendra également compte des recommandations du rapport sur le dialogue stratégique de l'agriculture et de l'alimentation de l'UE, élaboré par la Commission en collaboration avec 29 parties prenantes. Le rapport appelle à abandonner les paiements à l'hectare pour se tourner vers des paiements plus ciblés aux agriculteurs et vers un soutien accru aux petits exploitants.

"« Vous veillerez également à ce que notre future politique agricole commune soit adaptée à son objectif, afin de fournir un soutien ciblé aux agriculteurs qui en ont le plus besoin, notamment aux petits exploitants », a écrit Mme von der Leyen dans sa lettre. "« Dans tous vos travaux, vous veillerez à ce que les agriculteurs disposent d’un revenu juste et suffisant. »

Selon la pratique courante, tous les nouveaux commissaires désignés seront auditionnés par des commissions parlementaires avant d'obtenir l'approbation finale du Parlement européen. Le Parlement se prononcera ensuite sur l'aptitude de la nouvelle Commission dans son ensemble.

Le mandat de cinq ans de la nouvelle équipe de commissaires de von der Leyen devrait débuter fin novembre ou début décembre de cette année.