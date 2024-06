Deux cultivars d'olivier jusqu'alors inconnus ont été découverts Frosinone, une province de la région centrale de l'Italie du Latium.

Le laboratoire du Centre national de recherche italien (CNR) a testé plusieurs échantillons d'arbres et a confirmé que leur ADN ne correspond à aucune variété connue répertoriée dans la base de données IBBR-CNR de Pérouse.

Nous avons goûté l'huile d'olive produite par ces arbres avec des dégustateurs experts et avons trouvé la qualité vraiment intéressante. Nous avons donc déjà investi dans leur propagation. - Pierluigi Turchetta, oléiculteur de Frosinone

La base de données comprend plus de 5,000 10,000 profils génétiques et un référentiel de plus de - - échantillons.

Les analyses du CNR ont indiqué que les deux cultivars nouvellement découverts pourraient être génétiquement apparentés à des cultivars de Vénétie, une région du nord de l'Italie, en particulier la variété Favarol.

"Ce sont des arbres originaires de notre région et qui ont prospéré ici depuis des siècles », a déclaré Pierluigi Turchetta, l'oléiculteur qui a découvert les nouvelles variétés. Olive Oil Times.

Il a ajouté que cette découverte ne l'avait pas surpris. "Nous recherchions spécifiquement des cultivars d'oliviers indigènes dans notre région car nous soupçonnions que certains arbres n'appartenaient pas aux cultivars typiques de notre région », a déclaré Turchetta. "Cependant, nous ne pouvions pas en être sûrs. »

"Nous avons décidé d'envoyer quatre échantillons au laboratoire spécialisé du CNR », a-t-il ajouté. "Deux échantillons ont révélé la nature unique d’au moins certains de nos arbres.

Bien que quelques étapes supplémentaires soient nécessaires pour inclure officiellement ces variétés dans la liste officielle des cultivars d'olives italiens, les producteurs locaux espèrent que cette découverte pourrait établir une nouvelle zone de production d'huile d'olive d'origine certifiée.

Ces indications géographiques sont fondamentales pour les certifications des indications géographiques protégées (IGP) de l'Union européenne, qui lient les aliments à leur zone de production unique et valorisent les produits locaux.

Récemment, des chercheurs ont découvert 21 substances jusque-là inconnues variétés d'olives à Capri, une île parsemée d'oliviers depuis l'Antiquité.

"La biodiversité des oliviers a une valeur significative d'un point de vue environnemental et écologique », a déclaré Thomas Vatrano, dégustateur d'huile d'olive et agronome. "Il interagit de manière dynamique avec tous les organismes vivants d’un territoire, le faisant prospérer.

Selon Vatrano, l'olivier la biodiversité est cruciale en période de changement climatique. "Regardez le sud de l'Italie, où un stress hydrique prolongé affecte chaque année la qualité de l'huile d'olive », a-t-il déclaré.

"Les anciennes oliveraies de régions comme la Calabre agissent comme des gardiens de ces territoires et résistent bien à la sécheresse, offrant ainsi une stratégie d'atténuation du changement climatique », a ajouté Vatrano.

Les arbres dotés d’une grande capacité d’adaptation aux climats rigoureux peuvent également fournir des informations précieuses pour prévenir la propagation des maladies émergentes.

(Photo : Pierluigi Turchetta)

"Le bassin méditerranéen est la plus grande zone oléicole au monde », a déclaré Vatrano. "Le choix risqué des variétés en fonction du rendement en huile ou des besoins du marché a conduit à l’abandon des variétés indigènes au profit de variétés étrangères ou nationales.

"Cette perte de biodiversité peut faire une différence dans les stratégies de résistance contre de nouveaux agents pathogènes ou ravageurs », a-t-il ajouté.

Vatrano a souligné que la découverte de nouvelles variétés d'oliviers en Italie se poursuivrait.

"L'Italie détient environ 30 pour cent du matériel génétique d'olivier mondial », a-t-il déclaré. "Le nombre de variétés est sous-estimé, car des individus inconnus sont fréquemment découverts grâce aux techniques modernes de biologie moléculaire.

Selon Turchetta, les variétés nouvellement découvertes pourraient donner des résultats significatifs pour les oléiculteurs.

"Nous avons goûté l'huile d'olive produite par ces arbres avec des dégustateurs experts et avons trouvé la qualité vraiment intéressante », a-t-il déclaré. "Nous avons donc déjà investi dans leur propagation.

"Actuellement, nous plantons des centaines d'arbres, avec 600 jeunes oliviers pour chaque cultivar », a ajouté Turchetta.

Turchetta développe également une application mobile utilisant l’intelligence artificielle pour identifier rapidement des cultivars spécifiques.

"Avec une équipe de jeunes codeurs, nous avons développé une application capable d'identifier les oliviers », a-t-il déclaré. Il peut indiquer, par exemple, »cet olivier semble être un Leccino avec un niveau de confiance de, disons, 80 pour cent.

Bien que l'analyse génétique moléculaire soit nécessaire pour obtenir des résultats complets, Turchetta a déclaré que l'application répond à une question courante parmi les oléiculteurs.

"Une version bêta de l'application Olivamea est disponible pour Android, et une version iPhone suivra bientôt, le lancement officiel étant prévu le 21 juin.st», At-il dit.