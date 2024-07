Des détails apparaissent dans la saisie d'huile d'olive contrefaite dans les Pouilles

Les carabiniers italiens ont découvert un vaste réseau de contrefaçon d'huile d'olive à Cerignola, dans les Pouilles, marquant l'une des opérations de ce type les plus étendues de ces dernières années.

Les agents de l'Unité anti-adultération et sanitaire (NAS) des Carabiniers ont exécuté des mandats de perquisition contre sept habitants locaux et ont découvert 71 tonnes de substances huileuses, 623 litres de chlorophylle et des équipements permettant de produire illégalement de grandes quantités de produits similaires à l'huile d'olive.

Le plus opération policière a été coordonnée par le ministère public de Foggia et a impliqué plusieurs provinces du pays.

L'enquête a débuté en septembre dernier et a récemment permis à la NAS d'identifier et de saisir près de 42 tonnes d'huile frelatée.

Une grande partie de cette substance était prête à être distribuée sur le marché. Il était parfois déjà mis en bouteille et mis à disposition de la chaîne agroalimentaire, faussement étiqueté comme italien. huile d'olive extra vierge.

Au fil des années, le fléau de la contrefaçon de l'huile d'olive a déclenché un volume croissant de recherches scientifiques portant sur les mécanismes de la contrefaçon et les méthodes permettant de détecter les produits frelatés.

Les contrefacteurs ajoutent parfois de la chlorophylle et du bêta-carotène aux huiles de graines pour imiter la couleur de l'huile d'olive extra vierge.

Une analyse superficielle de ces produits contrefaits pourrait ne pas détecter la fraude, car des huiles d'olive de mauvaise qualité sont souvent ajoutées au mélange.

En conséquence, les forces de l’ordre déploient des méthodes très sophistiquées, notamment spectroscopie, chromatographie et même des tests ADN.

Selon Gennaro Sicolo, président d'Italia Olivicola, l'enquête du NAS souligne la capacité des forces de l'ordre italiennes à lutter efficacement contre les délits alimentaires.

"L'opération des Carabiniers contre la fausse huile d'olive extra vierge et l'huile colorée à la chlorophylle est un brillant exemple de l'excellent fonctionnement du système de contrôle contre la fraude alimentaire », a-t-il déclaré.

Sicolo a souligné l'importance de telles opérations étant donné la grande valeur de la production d'huile d'olive des Pouilles.

Avec ses 60 millions d'oliviers et ses nombreux primé Producteurs d'huile d'olive, les Pouilles sont la région productrice la plus importante d'Italie, représentant environ la moitié de la production nationale.

Selon Sicolo, le défi consiste à sensibiliser les consommateurs à la qualité et avantages pour la santé d'huile d'olive extra vierge de haute qualité, de sorte que les huiles moins chères avec moins de garanties sanitaires sont moins favorisées.

L'Association italienne de l'industrie des huiles comestibles (Assitol) a averti que "le véritable problème est l’atteinte à la réputation de la grande majorité des entreprises qui fonctionnent correctement.

Anna Cane, présidente du groupe d'huile d'olive d'Assitol, a noté que "notre secteur est l’un des plus surveillés, principalement grâce au SIAN, le système télématique national qui surveille les flux de huile entrant et sortant d’Italie.

"De plus, huit organismes de contrôle public différents supervisent les huiles commercialisées dans les rayons », a-t-elle ajouté.

Selon Assitol, l'une des raisons pour lesquelles la fraude persiste est la faible sensibilisation des consommateurs à l'huile d'olive extra vierge.

"Le fait que les revendeurs clandestins comme ceux découverts à Cerignola trouvent encore des acheteurs sur le marché montre à quel point on attribue peu de valeur à ce produit extraordinaire », a déclaré Cane. "C'est une raison supplémentaire pour promouvoir ses connaissances en Italie et dans le monde et soutenir sa protection de toutes les manières possibles.

Suite à la saisie des huiles contrefaites, la CIA et Coldiretti, une association d'agriculteurs, ont souligné l'importance de la production d'huile d'olive certifiée en tant que refuge pour les consommateurs.

Ils ont fait référence à l'accord sanctionné par l'Union européenne. Appellation d'Origine Protégée (AOP) et Indication géographique protégée (IGP), qui relient les aliments et boissons produits traditionnellement à des régions et des cultivars spécifiques.

"Je continue de lancer un appel aux consommateurs : achetez de l'huile d'olive extra vierge AOP et IGP. Pour obtenir ces reconnaissances, les huiles d'olive extra vierges AOP et IGP doivent respecter des règles précises et rigoureuses qui attestent de leur haute qualité et de leur salubrité », a déclaré Sicolo.

Alfonso Cavallo, président de Coldiretti Puglia, a déclaré que l'application de la loi est cruciale pour protéger la santé des consommateurs.

"La fraude alimentaire est un crime particulièrement haineux car elle met en danger la santé des personnes, elle repose sur la tromperie et touche principalement ceux qui ont des moyens financiers limités et qui sont contraints de recourir à des aliments à bas prix », a-t-il déclaré.

Ce n'est pas la première fois que les forces de l'ordre italiennes découvrent d'importantes opérations illégales axées sur la contrefaçon d'huile d'olive. En décembre, les autorités italiennes et espagnoles saisi 260,000 - litres d'huile d'olive frelatée et arrêté 11 personnes lors de raids coordonnés.

Cependant, les experts ont averti que la combinaison d'une faible production au cours des deux dernières campagnes agricoles, de la diminution des stocks d'huile d'olive et des prix élevés a créé des conditions attrayantes pour que les organisations criminelles commettent des fraudes à l'huile d'olive.