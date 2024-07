Malgré la baisse des prix à l'origine, les prix de détail de l'huile d'olive restent élevés

Haute prix de l'huile d'olive ont retenu l'attention du public dans toute l'Europe.

Selon les données de la Commission européenne, les prix moyens de l'huile d'olive au détail dans les 27 États membres de l'Union européenne étaient 45 % plus élevés en juin 2024 que l'année précédente. À titre de comparaison, les prix moyens des produits alimentaires ont augmenté de 1.3 pour cent au cours de cette période, tandis que la catégorie plus large des graisses et des huiles a augmenté de 13 pour cent.

Pendant ce temps, les données de suivi des prix publiées en avril par The Grocer, une publication commerciale basée au Royaume-Uni, montrent que le coût moyen des marques d'huile d'olive en marque blanche dans les plus grands supermarchés du pays a atteint 7.38 £ (8.60 €) le litre, soit une augmentation de 42 pour cent. par rapport à avril 2023.

D'autres données du suivi des matières premières de référence du Fonds monétaire international, déterminées par le plus grand exportateur, montrent que les prix de l'huile d'olive étaient de 9,157 8,530 dollars (27 - euros) la tonne en juin, soit - pour cent de plus que l'année dernière.

La hausse des prix de l'huile d'olive a été alimentée par deux mauvaises récoltes consécutives dans tout le bassin méditerranéen, notamment en Espagne, associées à une demande résiliente.

Alors que certains analystes craignent que les prix élevés de l'huile d'olive ne s'apparentent à des taxes régressives, affectant de manière disproportionnée les ménages à faible revenu, Lisa Paglietti, économiste à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), conteste cette notion.

"Le terme »« L'impôt régressif » a un poids politique et social important, il serait donc peut-être plus productif de se concentrer sur l'impact global plutôt que de le présenter comme une question d'impôt régressif », a-t-elle déclaré. Olive Oil Times. "L’analyse de la consommation par habitant par rapport aux niveaux de revenus pourrait fournir des informations précieuses.

"Comprendre l’impact distributif de l’augmentation des prix sur les différents groupes de revenus est crucial pour déterminer si elle constitue un impôt régressif », a déclaré Paglieti. "Si la hausse des prix de l’huile d’olive affecte de manière disproportionnée les personnes à faible revenu, elle pourrait être régressive.

"Cependant, si l'augmentation des prix résulte de facteurs affectant de la même manière tous les niveaux de revenus, comme une pénurie mondiale d'huile d'olive, elle pourrait être considérée non pas comme une taxe régressive mais plutôt comme une augmentation générale du coût de la vie », a-t-elle ajouté. "Je crois que cela s’est produit à tous les niveaux, affectant tous les niveaux de revenus.

Certains gouvernements ont pris des mesures pour atténuer les effets du prix élevé de l'huile d'olive sur les ménages.

Autorités en Turquie et Maroc a promulgué des interdictions d'exportation en vrac pour augmenter l'offre nationale d'huile d'olive et promouvoir les exportations emballées individuellement, qui entraînent des prix plus élevés. Toutefois, les producteurs et les consommateurs des deux pays ont remis en question l'efficacité de ces mesures.

Parallèlement, le gouvernement tunisien a annoncé prévoit de plafonner le prix d'huile d'olive sur le marché intérieur à 15 dinars tunisiens (4.45 €) le litre en décembre et mis 10,500 - litres d'huile d'olive huile d'olive extra vierge de côté pour cette initiative.

Cependant, certains consommateurs ont contesté l'efficacité de ces efforts et a allégué qu’ils ne sont pas bien appliqués.

En Espagne, les autorités ont adopté une approche différente, supprimer la taxe sur la valeur ajoutée, semblable à une taxe de vente, sur l'huile d'olive et d'autres produits de base pour aider les ménages à faire face à la hausse du coût de la vie.

Cette décision a été prise en réponse aux augmentations de prix des huiles d'olive pratiquées par les grandes chaînes de vente au détail, qui ont provoqué frustration et protestations parmi les Espagnols qui consomment massivement cet ingrédient.

Alors que les prix de l'huile d'olive à l'origine en Espagne ont chuté de 25 pour cent par rapport aux niveaux records atteints à la mi-janvier, les prix au détail n'ont pas suivi.

Cela est principalement dû à la dynamique actuelle du marché. De nombreux détaillants ont acheté l'huile d'olive qu'ils vendaient actuellement entre novembre 2023 et janvier 2024, lorsque les prix à l'origine approchaient de leur niveau record.

En conséquence, ils doivent vendre l’huile d’olive à un prix plus élevé pour réaliser des bénéfices, même si les prix à l’origine ont baissé.

D'autres facteurs expliquant les prix de détail élevés sont les entreprises qui se protègent contre les pertes potentielles dues à une autre mauvaise récolte et la spéculation des entreprises qui achètent de l'huile d'olive et la conservent avant de la revendre à un prix plus élevé plus tard.

Les prix de détail restant élevés, les consommateurs pourraient réduire leur consommation ou passer à des alternatives moins chères. Cela peut diminuer la demande, entraînant une baisse des prix de détail à mesure que le marché s’ajuste.

Les changements dans la demande mondiale d'huile d'olive peuvent également avoir un impact sur les prix de l'huile d'olive au détail en Europe.

À mesure que l'appétit pour l'huile d'olive augmente sur les marchés non traditionnels, les producteurs et les exportateurs détourneront davantage de leurs produits là où ils peuvent habituellement facturer des prix plus élevés, ce qui en laisse moins pour les marchés traditionnels.

"Il est important de reconnaître que les pays producteurs d'huile d'olive non traditionnels, en dehors de l'UE, représentent désormais une part plus importante de la consommation totale d'huile d'olive », a déclaré Paglieti. "Les producteurs et les distributeurs devraient relever le défi de la différenciation des produits et du développement du marché, en particulier pour les huiles d'olive commercialisées en fonction de la qualité plutôt que du prix.

"Même si chaque marché et niche est unique, les producteurs devront peut-être adapter leurs stratégies aux nouveaux marchés », a-t-elle ajouté. "Sans efforts de développement du marché, l’élasticité-prix de la demande pourrait être plus élevée, et les marchés non traditionnels pourraient présenter un plus grand potentiel de croissance à l’avenir.

Les agences de protection des consommateurs, telles que l'Organisation espagnole des consommateurs et des utilisateurs (OCU), un organisme de surveillance des prix à la consommation à but non lucratif, ont offert de précieux conseils sur les méthodes rentables pour acheter de l'huile d'olive sans compromettre ses avantages.

Les recommandations incluent l'achat de formats plus grands (ce qui diminue le prix unitaire), la conservation adéquate de l'huile d'olive pour qu'elle dure le plus longtemps possible, l'utilisation de remises promotionnelles, la réduction de la quantité utilisée dans chaque préparation et le soutien aux producteurs locaux.

Paglieti recommande d'acheter différents qualités d'huile d'olive à des fins diverses. Par exemple, conservez la coûteuse bouteille d'huile d'olive extra vierge pour finir des plats tels que les salades tout en utilisant une huile vierge ou non vierge pour faire sauter et pâtisserie.

"Une huile fruitée de haute qualité, avec son fort pouvoir assaisonnant et ses caractéristiques sensorielles distinctes, peut être utilisée en plus petites quantités et réservée à des occasions spéciales ou à des plats spéciaux, réduisant ainsi l’impact économique puisqu’elle est généralement plus chère », a-t-elle déclaré.

"Des huiles extra vierges plus ordinaires et moins coûteuses peuvent être utilisées pour la cuisine et comme préparation de base pour les plats », a ajouté Paglietti. "Une autre suggestion est d’acheter des emballages plus petits de produits haut de gamme pour réduire le montant des commandes et assurer une rotation élevée des stocks, étant donné que ces produits sont consommés en plus petites quantités.