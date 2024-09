Danone, un producteur agroalimentaire multinational français et l'un des premiers à adopter Le score Nutri, a annoncé qu'elle réduirait considérablement son utilisation du système français d'étiquetage sur le devant de l'emballage (FOPL).

Suite à la dernière mise à jour de l'algorithme Nutri-Score, le groupe agroalimentaire français supprime le FOPL de ses produits laitiers et végétaux buvables.

Nous ne sommes pas d’accord avec la révision de l’algorithme. Cette évolution donne une vision erronée de la qualité nutritionnelle et fonctionnelle des produits laitiers et végétaux buvables. - Danone,

Le FOPL de type feu de circulation utilise une combinaison de cinq couleurs et lettres coordonnées pour évaluer le caractère sain d'un aliment emballé en fonction de sa teneur en matières grasses, en sucre, en sel et en calories par portion de 100 grammes ou de millilitres. "Vert A » indique l'option la plus saine, et "Le « E » rouge indique le moins nutritif.

La nouvelle version du Nutri-Score a reclassé les produits laitiers et végétaux buvables de la catégorie des aliments généraux à la catégorie des boissons.

Ce changement a affecté les notes des produits, car l’algorithme applique des mesures différentes selon la catégorie dans laquelle les aliments sont répertoriés.

Dans cette catégorie, des produits comme le lait entier ont été rétrogradés "B” à "C” en raison de leur teneur en matières grasses.

Après le changement, les notes de certains de ces produits ont chuté de "Un” ou "B” jusqu'à aussi bas que "D” ou "E”, en fonction de la teneur en sucre ou de l’impact nutritionnel des édulcorants alternatifs.

Les mesures Nutri-Score prennent également en compte la fonction : alors que le yaourt solide est classé comme un aliment généralement consommé pendant les repas, le yaourt à boire est classé comme une boisson, censée être consommée en dehors des repas.

L'eau est la seule boisson de la catégorie des boissons qui conserve une "Classement « vert A ».

"« Nous ne sommes pas d’accord avec la révision de l’algorithme », a déclaré Danone Olive Oil Times. "Cette évolution donne une vision erronée de la qualité nutritionnelle et fonctionnelle des produits laitiers et végétaux buvables, non conforme aux recommandations diététiques alimentaires en Europe.

Certains de ces produits peuvent contenir de 10 à 13 grammes de sucre pour 100 millilitres, mais ont été anormalement classés comme » A' ou » B' avec la méthode de calcul pour les aliments généraux qui ont été initialement utilisés - Nutri-Score,

Danone supprime les informations Nutri-Score de plusieurs marques populaires, telles qu'Actimel, High Pro, Danino, Danone et Activia.

Les promoteurs du Nutri-Score sont fortement en désaccord avec la décision de l’entreprise.

"« La teneur en sucre de ces boissons – yaourts à boire, boissons lactées sucrées (lait aromatisé) et boissons à base de plantes (notamment au soja, aux amandes, à l'avoine, au riz, etc.) – varie considérablement entre les versions sans sucre et très sucrées du produit », ont écrit les organisateurs de Nutri-Score dans un article de blog.

"Certains de ces produits peuvent contenir de 10 à 13 grammes de sucre pour 100 millilitres (soit le même niveau que les sodas) mais ont été anormalement classés comme »A' ou »« B' avec la méthode de calcul pour les aliments généraux qui étaient initialement utilisés », ont-ils ajouté.

L’approche de Danone en matière de Nutri-Score pourrait continuer à évoluer.

"Nous étudions également l’impact de ce retrait sur nos autres références produits et travaillons avec toutes les parties prenantes de chaque marché où nous opérons pour identifier la meilleure solution », a déclaré l’entreprise.

La mise à jour du Nutri-Score a été annoncée l’année dernière à la suite d’un examen de deux ans mené par le comité scientifique supervisant le FOPL.

Étiquette Nutri-Score

Parmi les nombreux produits concernés, l'examen également toutes les huiles d'olive améliorées à "Jaune C” à "Vert clair B.”

Les promoteurs du FOPL ont souligné que des révisions périodiques de l'algorithme étaient prévues et anticipées depuis ses débuts.

"« Un logo nutritionnel, quel qu’il soit, doit être révisé régulièrement en fonction des progrès scientifiques… de l’évolution du marché… de l’expérience de sa mise en œuvre », écrivent-ils.

Tout en prenant ses distances avec le Nutri-Score, Danone a également appelé à l'adoption dans l'Union européenne de "un système d’information nutritionnelle harmonisé et interprétatif bénéficiant à tous les consommateurs européens.

Nutri-Score a été adopté dans six pays de l’UE (France, Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne et Portugal) et en Suisse.

Ces implémentations sont volontaires, ce qui signifie que les producteurs alimentaires peuvent choisir librement d’appliquer ou non le logo sur leurs emballages.

Plusieurs pays s'opposent à l'introduction du Nutri-Score comme indicateur de performance nutritionnelle à l'échelle de l'UE, et l'année dernière, le consommateur roumain le chien de garde a formellement interdit les producteurs alimentaires d'afficher la mention FOPL française sur leurs emballages.

Il y a deux ans, l'antitrust italien les autorités ont interdit l'utilisation de FOPL d'origine française sur différents types d'aliments.