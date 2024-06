Le béton et l'eau endommagent le plus vieil olivier du Monténégro

Près d'Ulcinj et de Bar, sur la côte du Monténégro, plus de 50 oliviers ont au moins 500 ans.

Le plus ancien est Stara Maslin à Mirovica. Selon des scientifiques du département forestier de l'Université d'Istanbul, l'âge de l'arbre est estimé à 2,247 - ans, ce qui en fait l'un des trois arbres les plus anciens du bassin méditerranéen.

Nous craignons que l’arbre ne survive pas. - Ćazim Alković, président, Association des oléiculteurs du barreau

"Nous n'avons rien de plus significatif, rien de plus précieux et rien de plus ancien que cela », a déclaré Gojko Kastratović lors d'une conférence sur le patrimoine culturel du Monténégro.

Cazim Alković, président de l'Association des oléiculteurs de Bar, est d'accord et n'a pas pu cacher son inquiétude lorsqu'il a appris que les branches de la partie la plus ancienne de l'arbre commençaient à se flétrir. "Nous craignons que l’arbre ne survive pas », a-t-il déclaré.

Des changements inquiétants ont d'abord été remarqués par les employés du centre culturel local, qui entretient le parc dans lequel se trouve l'arbre. Les visiteurs peuvent payer un droit d'entrée et faire une visite guidée pour visiter l'arbre et en apprendre davantage à son sujet.

Les autorités locales de Bar ont réalisé il y a 18 ans que Stara Maslina pouvait devenir une attraction touristique et ont commencé à développer la zone pour "améliorer » l’environnement autour de l’olivier.

Il s'agissait de couler un anneau de béton autour de l'arbre pour créer un trottoir pour les visiteurs. Toutefois, le béton ayant été coulé, l'eau s'est accumulée et est restée autour des racines de l'arbre. Entre-temps, d’autres bâtiments et maisons familiales ont été construits autour de l’olivier.

Ratko Bataković, un agronome de Nikšić, une ville de la zone continentale du Monténégro, a été le premier à mettre en garde contre le problème et ses conséquences possibles. Dans un article publié dans le quotidien Republika, il explique le caractère pernicieux du béton entourant Stara Maslina.

Certains citoyens ont protesté, notamment l'archéologue bien connu Omer Peročević et le militant Anto Baković.

Cependant, les médias locaux ne se sont pas prononcés contre cette décision à l'époque, pas plus que le barreau des oléiculteurs jusqu'à il y a quatre ans, lorsque l'actuel président, Ćazim Alković, s'est fait connaître.

Depuis, l'Association des oléiculteurs de Bar a entrepris de nombreuses activités. Il a signé un contrat avec le centre culturel pour aider à entretenir Stara Maslina. Pendant trois ans, l'association a appliqué toutes les mesures agrotechniques nécessaires.

"Conformément aux recommandations de la Faculté de biotechnologie, nous avons effectué un traitement de la terre et des feuilles, une protection contre les parasites et les maladies, une taille sanitaire et tout le reste », a déclaré Alković.

Par ailleurs, le centre culturel a organisé le récolte publique de Stara Maslina deux années de suite, qui est devenue une fête dans la ville qui a également marqué le début de la récolte des olives.

De nombreux habitants et invités, dont le ministre de l'Agriculture, le président de l'assemblée municipale de Bar et le président de la municipalité de Bar, ont participé à la récolte publique.

Récolte de Stara Maslina

Au total, l'entreprise produisait de l'huile d'olive à partir de fruits soigneusement cueillis uniquement à Stara Maslina, que la municipalité de Bar offrait à des invités sélectionnés, dont le roi Charles III et sa femme, Camila, en 2016, alors qu'il était encore prince de Galles.

Lorsque l'assemblée municipale de Bar a soumis au débat public il y a quatre ans l'étude sur la protection de Stara Maslina, seule l'association des oléiculteurs de Bar a soumis des commentaires écrits.

"Notre première remarque a été que le béton menace Stara Maslina et que l'eau qu'il collecte peut mettre en danger ses racines de manière permanente », a déclaré Alković.

Malheureusement, l'avertissement des producteurs, dont certains ont une tradition familiale d'oléiculture de 300 ans, n'a pas été pris au sérieux.

"En outre, au début de l'été 2023, nous avons signalé le problème du flétrissement de Stara Maslina, c'est-à-dire le problème de l'excès d'eau dans son système racinaire », a déclaré Alković.

Cependant, peu de gens ont pris au sérieux l’avertissement de l’association. "Seul Mirko Bujišić, directeur adjoint du Centre culturel de Bar, voulait que nous fassions quelque chose, et il était le seul à essayer d'éliminer l'eau du système racinaire puisque nous n'avions pas la permission d'intervenir, même si nous savions ce qu'il fallait faire. fait », a déclaré Alković.

En août 2023, Dušan Raičević, président de la municipalité de Bar, a formé une commission pour gérer Stara Maslina, qui ne comprenait pas de membres de l'Association des oléiculteurs de Bar.

"Depuis lors, l’association n’a aucune information sur ce qui se fait et comment cela se fait », a déclaré Alković. "Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que le président a formé la commission en août et que l'intervention devait commencer en janvier de l'année prochaine. Ces cinq mois supplémentaires dans l’eau ont dû contribuer à des dommages supplémentaires aux racines.

Il estime que la construction des fossés de drainage et l'installation des pompes ont été couronnées de succès. Cependant, Alković ajoute qu'il y a encore de l'eau sur le sol, bien que beaucoup moins qu'avant, mais plus qu'il ne serait souhaitable.

Comme la plupart des oléiculteurs, il a suggéré d’éliminer l’excès d’eau du système racinaire ; Même si les interventions récentes ont donné des résultats, le problème n'est pas complètement résolu.

"Notre proposition est également celle du grand public : supprimer l'anneau de béton autour de Stara Maslina et les murs de béton entourant l'arbre et créer les conditions nécessaires pour que l'eau s'écoule naturellement », a déclaré Alković.

Il cite en exemple l'un des plus anciens oliviers de la Croatie voisine, le parc national de Brijuni. Une simple clôture en bois l’entoure et constitue une attraction touristique incomparablement plus importante.

Alković pense également que la construction du bâtiment de billetterie, censé bloquer la vue de l'arbre depuis la rue, empêche la lumière du soleil d'atteindre la base de l'arbre et a permis aux mauvaises herbes, notamment aux lauriers-roses, de pousser, ce qui peut également nuire à l'arbre. .

L'Association des oléiculteurs de Bar a une approche totalement différente et estime que la Stara Maslina devrait être ouverte à la vue et non cachée.

"L'ensemble du complexe serait certainement beaucoup plus agréable si le béton était enlevé et si l'on laissait l'herbe embellir l'espace », a déclaré Alković.

"Nous sommes sûrs que Stara Maslina continuerait à vivre et pourrait devenir une attraction touristique plus importante si le béton qui l'entoure était enlevé », a-t-il ajouté. "Nous devrions également supprimer les lauriers-roses qui l’entourent, dont nous savons qu’ils peuvent être nocifs.