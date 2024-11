Carrefour impose l'étiquetage Nutri-Score à ses fournisseurs français

Le géant de la distribution Carrefour va bientôt afficher le Le score Nutri logo de la plupart des emballages alimentaires vendus en France.

Dans une lettre adressée à plus de 550 producteurs agroalimentaires, Carrefour a fixé un délai de trois mois pour adopter l'étiquetage sur le devant de l'emballage (EDDE).

Si les fournisseurs ne se conforment pas, le détaillant a déclaré qu'il informerait ses clients, calculerait les notes Nutri-Score pour ces produits et les publierait sur son site Web et son application mobile.

"Nous communiquerons le Nutri-Score des différents produits vendus chez Carrefour sur notre site internet et l'application mobile Carrefour, sauf dans les cas où vous vous y opposeriez formellement, ce qui sera communiqué à nos clients », a déclaré Alexandre Bompard, président-directeur général de Carrefour. écrit sur LinkedIn aux fournisseurs du détaillant.

C'est la première fois qu'un détaillant adopte une position aussi ferme envers ses fournisseurs concernant le Nutri-Score.

Si la France a adopté le Nutri-Score en 2017, son utilisation sur les emballages reste facultative et les producteurs ne sont pas légalement tenus de l'apposer. Plus de 7,000 - produits alimentaires vendus par Carrefour arborent déjà ce label.

Nutri-Score est un FOPL de style feu de circulation qui utilise une combinaison de cinq couleurs et lettres coordonnées pour évaluer la santé d'un aliment emballé en fonction de sa teneur en matières grasses, sucre, sel et calories par portion de 100 grammes ou millilitres.

VOTRE »Le vert A' indique l'option la plus saine, et »Le rouge indique le moins sain. Toutes les qualités d'huile d'olive sont noté avec un »Vert clair B.'

Recherche récente a suggéré que le Nutri-Score a influencé la composition des produits alimentaires en France, premier pays à adopter le système d'étiquetage.

Selon l’étude, les producteurs alimentaires reformulent leurs produits pour obtenir des notes plus élevées sur l’étiquette du devant de l’emballage.

"« Avant de nous demander s'il faut taxer ou non les produits sucrés, commençons par donner à nos clients une information complète sur ce qu'ils consomment », a déclaré M. Bompard.

Il a souligné que la présence élargie de Nutri-Score dans l'offre de Carrefour s'inscrit dans le cadre plus large de l'initiative Act for Food.

Lancée en 2018, cette initiative vise à améliorer le rapport qualité/prix des produits Carrefour tout en augmentant la transparence dans la production alimentaire. Le programme implique directement les fournisseurs de produits alimentaires dans ces efforts.

"« Aujourd’hui, je souhaite aller plus loin en fournissant encore plus d’informations à nos clients sur le profil nutritionnel des produits que nous vendons pour les aider à faire des choix qui conduisent à une consommation plus saine et plus durable », écrit Bompard.

Parmi les fournisseurs visés par la lettre figure Danone, la multinationale agroalimentaire française, qui a récemment annoncé prévoit de réduire considérablement l’utilisation du Nutri-Score sur ses emballages.

Danone a attribué cette décision à la récente révision de l'algorithme sous-jacent du Nutri-Score.

"« Cette évolution donne une vision erronée de la qualité nutritionnelle et fonctionnelle des produits laitiers et végétaux buvables, non conforme aux recommandations diététiques alimentaires en Europe », a déclaré l’entreprise.

Nutri-Score a été adopté par plusieurs pays européens, même si elle reste facultative pour les fournisseurs dans tous les cas.

L'initiative de Carrefour intervient alors que l'avenir du Nutri-Score en Europe est de plus en plus incertain.

Alors que la nouvelle Commission européenne débute son mandat le 1er décembrest, le nouveau commissaire à la santé et au bien-être animal, Olivér Várhelyi, a exclu que l'UE adopte le Nutri-Score comme indicateur officiel de performance animale à l'échelle européenne au cours de la prochaine législature.