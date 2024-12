Une accusation de fraude généralisée suscite la controverse en Espagne

Le secteur de l'huile d'olive en Espagne est en émoi suite aux accusations de Dcoop, une coopérative comptant des milliers de membres, de fraude généralisée et incontrôlée sur l'huile d'olive.

Ces déclarations me semblent particulièrement regrettables et irresponsables car elles mettent en cause la réputation du secteur. - Luis Planas, ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation

En pleine période de récolte des olives, le secrétaire général de la coopérative, Antonio Luque, a déclaré à El Economista que certains embouteilleurs tirent profit du mélange de l'huile d'olive avec des produits moins chers comme l'huile de tournesol.

Selon Luque, ces produits frelatés sont ensuite commercialisés à l’échelle nationale et internationale comme de l’huile d’olive, compromettant ainsi l’intégrité de la production espagnole.

Selon le président de Dcoop, ce scénario perdure depuis longtemps. "« Nous sommes restés silencieux pendant 40 ans, mais nous n’allons plus le permettre », a déclaré Luque lors d’un événement organisé par la coopérative.

"« Nous n’avons pas de preuves pour les traduire en justice, mais nous avons des indices très solides, et il nous manque une administration, tant nationale que régionale, disposée à arrêter cela et à mettre un terme à cela », a-t-il ajouté. "L’administration doit faire quelque chose car la fraude n’est pas contrôlée.

Luque a en outre affirmé que "« La fraude à l’huile d’olive a été inventée en Italie. Le problème y est déjà sous contrôle grâce à la traçabilité. Mais la fraude s’est maintenant déplacée en Espagne. »

Dcoop n'a pas nommé les opérateurs spécifiques impliqués et n'a fourni aucune preuve de la fraude présumée.

Les propos de Luque ont suscité des réactions immédiates de la part d'Anierac et d'Asoliva, les principales organisations représentant les embouteilleurs et les exportateurs d'huile d'olive. dénié les accusations.

"« Tout d’abord, nous le rejetons catégoriquement. L’industrie espagnole est un secteur compétent, qui respecte tous les paramètres exigés par la législation européenne et qui, de plus, est contrôlé par toutes les administrations », a déclaré Primitivo Fernández, directeur d’Anierac.

"« Je trouve ce type de déclaration, qui n'est appuyée par aucune preuve, hautement irresponsable », a ajouté Rafael Pico Lapuente, directeur exécutif d'Asoliva. "Si vous avez des preuves, vous devriez aller au tribunal et les signaler.

Les deux organisations ont souligné leur collaboration avec le gouvernement espagnol à tous les niveaux pour améliorer continuellement les contrôles et les réglementations.

Ils ont également mis en garde contre d'éventuelles poursuites judiciaires contre ce qu'ils ont décrit comme "fausses accusations. » Selon eux, de telles déclarations "« L’objectif est de discréditer le prestige de l’huile d’olive espagnole par rapport à celle d’autres pays et d’attaquer un secteur d’une importance et d’une tradition énormes en Espagne, qui est un pilier fondamental de l’économie et de la culture du pays. »

Les accusations de Dcoop ont également suscité des critiques de la part du gouvernement espagnol. Le ministre espagnol de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Luis Planas, a averti que ces accusations pourraient nuire à l'industrie de l'huile d'olive.

"« Ces déclarations me paraissent particulièrement regrettables et irresponsables car elles mettent en cause la réputation du secteur », a-t-il déclaré.

Planas a souligné les contrôles rigoureux sur l’étiquetage et les tests organoleptiques des produits à base d’huile d’olive, qui sont effectués de manière routinière.

Il a également souligné l’importance de la réglementation passé dans 2021 pour restreindre l'utilisation des termes vierge et extra vierge dans les mélanges d'huile d'olive et d'autres huiles de graines et interdisent aux embouteilleurs de mélanger des huiles d'olive de différentes années de récolte. La mise à jour de la réglementation visait à améliorer la traçabilité des produits dans les canaux de production et de vente.

Planas a averti Dcoop que sans fournir "noms et prénoms » des présumés coupables, leurs accusations risquent de porter atteinte "un secteur qui ne le mérite pas.

Dans un article ultérieur déclarationDcoop a réitéré ses accusations, citant des anomalies sur le marché qui suggèrent qu'une fraude est effectivement en cours.

"« Dans cette campagne, il y a eu des cas où l'huile lampante (qui ne peut pas être mise en bouteille parce qu'elle est de mauvaise qualité et doit être raffinée) s'est avérée beaucoup plus chère que l'huile raffinée, malgré les coûts industriels du raffinage », écrit la coopérative.

"« Cela défie la logique du marché », a ajouté la coopérative. "Lampante Il s'agit de l'huile produite dans les moulins qui ne peut pas être mise en bouteille en raison de sa mauvaise qualité et qui doit subir un raffinage. Une fois raffinée, elle est mélangée à de l'huile vierge ou extra vierge, puis mise en bouteille comme »huile d'olive,'”

Dcoop a également souligné la difficulté de détecter certains types de fraudes pétrolières par des analyses en laboratoire, faisant écho aux propos récents de Les experts italiens de la lutte anti-fraude.

"« Toutes les huiles partagent certaines compositions en acides gras », écrit la coopérative. "Par exemple, l’huile de tournesol contient de l’acide oléique, la graisse la plus présente dans l’huile d’olive.

"« Nous avons mené des études révélant que des huiles sur le marché présentaient des paramètres analytiques constamment à leurs limites, ce qui est naturellement impossible et ne peut s’expliquer que par le mélange de différentes huiles. Ces huiles répondent aux normes mais présentent des valeurs analytiques inhabituelles, suggérant une manipulation », a-t-il ajouté.

"« Nous ne parlons pas ici d’un risque pour la santé, mais d’authenticité, de pureté et de garantie que tout ce qui se trouve dans une bouteille d’huile d’olive provient véritablement des olives », a déclaré Dcoop.

"« Nous avons des indices mais aucune preuve concrète contre aucun opérateur ; sinon, nous l'aurions signalé », conclut le communiqué. "« Il est clair cependant que cette question doit être étudiée pour défendre la bonne image de l’huile d’olive espagnole. »