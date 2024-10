Les responsables égyptiens ont souligné le rôle de la production d’olives de table et d’huile d’olive comme secteurs stratégiques avec un potentiel d’exportation prometteur, mais le pays est confronté à des défis importants.

Selon les données du Conseil oléicole international, l'Égypte devrait exporter 1,000 100,000 tonnes d'huile d'olive et 2023 24 tonnes d'olives de table au cours de la campagne -/-, qui s'achève fin septembre. L'Égypte est le troisième exportateur mondial d'olives de table après l'Espagne et la Turquie.

Maysa Hamsa, directrice exécutive de la Chambre de commerce égyptienne, a convoqué une réunion de producteurs, de responsables gouvernementaux, de régulateurs et de chercheurs pour élaborer un plan visant à augmenter les exportations d'huile d'olive.

Les producteurs doivent étudier les marchés étrangers qui demandent de l’huile d’olive et identifier les variétés et les normes spécifiques que ces marchés exigent pour aligner la production sur les préférences du marché. - Yahia Mohamed Metwally Khalil, professeur d'économie agricole, Centre national de recherche

Reda Abdel Jalil, directeur général des affaires techniques de la chambre, a noté que les niveaux stables de production d'huile d'olive en Egypte, qui ne sont tombés en dessous de 40,000 - tonnes qu'une seule fois au cours des six dernières années, coïncidant avec de mauvaises récoltes au cours des deux dernières années dans d'autres parties de la Méditerranée, ont créé une ouverture pour les exportateurs.

L'Égypte a produit environ 40,000 2023 tonnes d'huile d'olive en 24/2024, dont la quasi-totalité a été vendue sur le marché intérieur. Certains producteurs du pays ont déclaré qu'ils anticipaient une bonne récolte en 25/-.

"« Cette saison, nous avons connu une récolte particulièrement fructueuse et abondante », a déclaré Ramy Naguib Rammah, copropriétaire de Rammah Olive Oil, un producteur familial. Olive Oil Times.

Bien que Rammah ait déclaré que l'exportation d'huile d'olive faisait partie des plans de l'entreprise, celle-ci se concentre sur le marché intérieur - l'Égypte abrite 117 millions d'habitants - et sur le développement du tourisme.

"« Notre objectif principal est le marché local, où nous souhaitons faire connaître l'huile d'olive et faire revivre la riche histoire de l'Égypte dans sa production et ses utilisations », a-t-il déclaré. "Bien que les exportations fassent partie de nos projets, elles ne constituent pas notre priorité absolue pour l’instant.

"Les prix que nous proposons au marché égyptien sont nettement plus avantageux que les offres basses que nous recevons des importateurs par rapport à la haute qualité huile d'olive extra vierge « Nous offrons », a-t-il ajouté.

Les producteurs égyptiens sont confrontés à des difficultés en raison de l’instabilité politique, d’une bureaucratie excessive, d’une pénurie de main d’œuvre qualifiée et d’un accès limité au crédit.

L'Égypte a planté 23 millions d'oliviers depuis 2015 et prévoit d'en planter 77 millions supplémentaires. (Photo : Mostafa Elshourbagy)

Les événements mondiaux ont entraîné une dévaluation de la livre égyptienne, une forte inflation et une pénurie de devises étrangères. L'augmentation des exportations d'olives de table et d'huile d'olive est considérée comme un moyen de faire rentrer des euros et des dollars américains et de soutenir l'économie.

"« Bien que l’Égypte soit l’un des plus grands producteurs d’huile d’olive, elle est confrontée à de nombreux défis en matière d’agriculture, de production et d’exportation », a déclaré Shayma Said El Araby, économiste, aux médias locaux. "Le principal problème qui entrave le leadership de l’Égypte dans la culture et l’exportation de l’huile d’olive est le manque d’expérience et de connaissances des agriculteurs.

Rammah fait partie des producteurs qui investissent dans des équipements de mouture de pointe dans le cadre de l'accent mis par l'entreprise sur la qualité plutôt que sur la quantité.

"« Nous utilisons une nouvelle technologie et disposons de deux lignes continues automatisées : l'une est une ligne triphasée et l'autre est une ligne biphasée, et les deux fonctionnent avec une efficacité maximale », a-t-il déclaré. "Nous disposons également d'une unité de contrôle qualité, d'un laboratoire pour tester les niveaux de peroxyde et l'acidité et d'un panel de dégustation pour noter chaque produit sur un plan sensoriel afin d'identifier les défauts.

En effet, Rammah a déclaré que qualité de l'huile d'olive égyptienne La situation s’est améliorée ces dernières années grâce aux progrès technologiques. Il a ajouté que les agriculteurs adoptent des pratiques durables pour ajouter de la valeur et réduire les coûts tout au long de la production et de la commercialisation.

"« Nos olives sont sans pesticides, sans OGM et cueillies à la main », a déclaré Rammah. "Nous entretenons une petite ferme apicole pour la pollinisation et utilisons les meilleures pratiques de conservation de l'eau, notamment des systèmes d'irrigation goutte à goutte et d'autres méthodes innovantes pour minimiser la consommation d'eau et éviter le gaspillage.

Publicité

Publicité

"« De plus, nous utilisons des sources d’énergie renouvelables, principalement l’énergie solaire », a-t-il ajouté. "« Nous sommes la première marque en Égypte à mettre en œuvre la traçabilité et la transparence dans la chaîne d'approvisionnement en huile d'olive, garantissant que [les clients peuvent suivre nos] pratiques durables de la ferme à la bouteille. »

Les participants à la réunion de la Chambre de commerce ont souligné la nécessité d'étendre la culture de l'olivier pour la production d'huile et de planter de nouvelles plantations à haute et très haute densité tout en maintenant la forte position de l'Égypte dans la production d'olives de table. En 2023/24, l'Égypte a produit 600,000 - tonnes d'olives de table, soit près d'un quart du total mondial.

Rammah Olive Oil vend actuellement sur le marché intérieur, mais envisage de se développer à l'exportation. (Photo : Mostafa Elshourbagy)

Les données du ministère de l'Agriculture et de la Réhabilitation des terres citées dans les médias locaux montrent que l'Égypte compte environ 97,000 11,300 hectares d'oliveraies en production, et que - - hectares supplémentaires devraient bientôt entrer en production.

Selon l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, l'Égypte a planté environ 23 millions d'oliviers depuis 2015, lorsque le président Abdel Fattah El-Sisi a annoncé son intention de plante 100 millions oliviers.

"« Le gouvernement égyptien a entrepris un projet important pour étendre les espaces verts », a déclaré Rammah. "« Ils encouragent activement les investissements étrangers et les opportunités d’exportation en supprimant tous les obstacles auxquels les investisseurs pourraient être confrontés. De plus, ils ont fait des progrès remarquables dans la réduction de la bureaucratie. »

"« On ne sait pas si les autres producteurs d’huile d’olive hésitent à exporter ou s’y engagent activement », a-t-il ajouté. "Ce que nous savons avec certitude, c’est que les exportateurs actifs exportent actuellement de l’huile d’olive principalement en vrac. Notre objectif est d’exporter un produit fini emballé fabriqué en Égypte, qui, nous en sommes convaincus, pourra concurrencer les marques haut de gamme à l’échelle mondiale. »

Yahia Mohamed Metwally Khalil, professeur d'économie agricole au Centre national de recherche, a déclaré aux médias locaux que les responsables et les producteurs doivent identifier et cibler des marchés spécifiques où l'huile d'olive égyptienne recevra les rendements les plus importants.

"« Les producteurs doivent étudier les marchés étrangers qui demandent de l’huile d’olive et identifier les variétés et les normes spécifiques que ces marchés exigent pour aligner la production sur les préférences du marché », a-t-il déclaré.