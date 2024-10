Des groupes de citoyens de Rome récoltent des oliviers locaux pour des œuvres caritatives

Rome est parsemée de parcs publics, certains abritant des oliviers anciens et récemment plantés.

Des bénévoles de deux associations de quartier de la périphérie est de la ville se sont mobilisés pour prendre soin des oliviers qui poussent dans les espaces verts de leur quartier. Ces arbres produisent huile d'olive extra vierge pour la charité.

Les institutions de la ville ont bien accueilli l’initiative et ont suscité un grand intérêt auprès du public.

C'est une façon de prendre soin d'un bien communautaire. C'est non seulement une occasion pour nous tous de socialiser, mais aussi une façon de protéger ces beaux oliviers tout en faisant quelque chose de bien pour les autres. - Andrea Cacciani, présidente du comité Nuova Tor Vergata

"« Au début, nous n'étions qu'un petit groupe de voisins qui traînaient dans le parc », raconte Antonio Carosi, l'un des promoteurs de l'initiative au Parco dei Romanisti de Torre Spaccata.

"« Alors que nous avons commencé à prendre soin de cet espace public de manière volontaire, en le gardant propre et en sauvegardant sa végétation, nous nous sommes rendu compte que les 35 oliviers disséminés dans le jardin poussaient bien et produisaient beaucoup de fruits », a-t-il ajouté.

Les arbres vieux de dix ans ont été plantés dans le parc lors de sa création en 2004. Le groupe, qui récolte les olives chaque année, tente d'identifier la variété d'olive.

"« J’ai de l’expérience dans la production d’huile d’olive avec ma famille, comme d’autres membres du groupe ; il était donc plus facile pour nous de nous lancer dans le projet de produire de l’huile d’olive extra vierge à partir de leurs olives », a déclaré Carosi.

Les bénévoles ont procédé à la première récolte en 2012 après avoir reçu l'autorisation des autorités locales, comme l'exige la loi dans les espaces publics.

"« Au cours des premières années de notre activité, malgré les autorisations qui nous étaient données au début de chaque saison des olives, la police municipale intervenait pour vérifier que nous travaillions dans le respect des normes », raconte Carosi.

"Après avoir agi pendant un certain temps en tant qu'amateurs, nous avons décidé de formaliser notre rôle et de fonctionner de manière plus structurée en fusionnant avec le groupement d'achat solidaire »GAZ.PAR8.' (lit »« Gasparotto') », a-t-il ajouté.

Depuis, ils participent à un événement consacré aux espaces publics organisé par les institutions locales. Le lancement de leur projet a été accueilli avec enthousiasme.

"« Nous avons présenté notre travail au public et avons reçu l’appréciation de la conseillère pour l’agriculture de Roma Capitale, Sabrina Alfonsi », a déclaré Carosi. "Nous nous sommes engagés à améliorer encore le projet et nous sommes maintenant sur le point de soumettre un projet d'accord de collaboration à la municipalité de Rome.

Ils préparent maintenant la récolte qui aura lieu à la mi-octobre. Au moment opportun, les fruits seront cueillis et livrés à un moulin situé à quelques heures de la ville pour obtenir de l'huile d'olive extra vierge. "« Les frais de l’opération de mouture sont payés par nous, les bénévoles », a déclaré Carosi.

L'huile d'olive extra vierge est immédiatement mise en bouteille et donnée à l'association de bienfaisance Caritas Italiana, dont la branche locale se trouve dans la paroisse de Saint Bonaventura, à côté du parc. Ici, l'huile est incluse dans les colis alimentaires distribués par le personnel avec le soutien des bénévoles aux personnes dans le besoin.

"« Nous sommes maintenant en train de parvenir à un accord pour tailler les arbres en collaboration avec les travailleurs du service de jardinage de la municipalité », a déclaré Carosi. "Il y a quelques années, j'ai également suivi un cours de taille. Je dois dire que nous sommes de plus en plus engagés à en savoir plus et à améliorer encore le processus de production.

Oliviers dans le parc Romanisti de Torre Spaccata, Rome (Photo : Piero Messa)

Habituellement, sept ou huit bénévoles sont responsables de la gestion ordinaire du petit verger urbain, tandis qu'au moins une douzaine de personnes rejoignent le groupe pendant les jours de récolte.

"« La cueillette des olives est une expérience intéressante et une nouveauté pour de nombreux habitants de la ville, qui sont également motivés par le but caritatif qu'elle recouvre », a déclaré Carosi. "Chacun peut y consacrer le temps qu’il veut et c’est une belle occasion de socialiser. En effet, les travaux se terminent par un agréable barbecue ouvert à tous.

"Les gens s’activent avec cette activité qui revitalise le quartier », a-t-il ajouté. "« Comme nous souhaitons étendre le projet à d’autres quartiers de la ville, nous sommes heureux d’avoir pu soutenir un autre groupe de bénévoles qui a également commencé à produire de l’huile d’olive extra vierge non loin d’ici il y a quelques années. »

À l'extrémité est de la ville, le parc archéologique Salvador Allende s'étend sur 12 hectares. Il abrite 25 oliviers bordant une route pavée datant de l'époque romaine.

"« Ces arbres sont probablement centenaires et appartiennent à des variétés autochtones », a déclaré Andrea Cacciani, président de la Nouvelle Tor Vergata comité de quartier, a dit Olive Oil Times.

"« Lorsque nous avons déménagé dans cette zone nouvellement construite à la fin des années 1990, ils étaient essentiellement négligés, principalement parce qu'ils sont protégés par des contraintes législatives de la Surintendance du patrimoine archéologique », a-t-il ajouté. "Ils sont en effet situés juste à côté d'une ancienne route en excellent état de conservation qui, à l'époque romaine, reliait les colonies de Tuscolo et de Fidene.

Malgré les restrictions rigides imposées par les autorités, les bénévoles du comité de quartier ont obtenu l'autorisation de s'occuper des arbres.

"« Par la suite, quand j’ai été élu président du comité de quartier, il y a trois ans, j’ai pensé que leurs fruits aussi devaient être valorisés », a déclaré Cacciani. "De plus, dans les périphéries, nous devons faire face à la »« Les pillards d’oliviers, qui volent les olives et, ce faisant, arrachent les branches et les endommagent. »

"« C'est un problème pour la santé de ces arbres qui sont un véritable patrimoine, surtout compte tenu de leur grand âge », a-t-il ajouté. "Nous protégeons les arbres des dommages en récoltant les fruits au bon moment pour obtenir un produit de qualité alors qu'ils sont encore trop verts pour attirer l'attention des voleurs.

Nuova Tor Vergata fait don de l'huile produite à partir de la récolte des oliviers publics aux personnes dans le besoin. (Photo: CDQ Nuova Tor Vergata)

Déterminés à sauvegarder et valoriser les oliviers, les représentants du comité de quartier se sont rendus au bureau du service de jardinage. Ils ont présenté aux responsables la situation du parc et leur idée de produire de l'huile d'olive extra vierge. Ils ont rapidement reçu l'autorisation de procéder à la première récolte en 2022.

"« Non seulement la conseillère pour l'agriculture a accepté de nous laisser récolter les fruits, mais son collègue nous a informés du travail déjà réalisé par les bénévoles dans la zone de Torre Spaccata », a déclaré Cacciani. "Ils nous ont mis en contact avec eux, qui se sont immédiatement rendus disponibles pour nous aider et nous ont donné des conseils utiles pour démarrer.

Alors que les opérations de récolte commençaient au parc Salvador Allende, plusieurs personnes ont rejoint le groupe de bénévoles pour les aider à cueillir les olives et à les charger dans une camionnette.

"« J'ai fait appel à un expert, qui est venu avec deux collaborateurs pour mieux nous aider, et il nous a prêté tous les outils nécessaires, y compris des caisses, des filets et des râteaux », a déclaré Cacciani. "Nous commençons la récolte le matin et, une demi-journée plus tard, nous sommes en route vers un moulin de la région de Pavona. Étant donné le but de notre travail, le meunier nous a généreusement accordé une bonne remise sur le pressage.

Ils ont obtenu 110 litres, qui ont été mis en bouteille et confiés aux opérateurs de Caritas de la ville adjacente de Frascati.

Entre-temps, la collaboration entre le comité de quartier de Nuova Tor Vergata et le groupe du parc Romanisti s'est transformée en amitié, ce qui est de bon augure pour l'avenir du projet. Les volontaires espèrent que davantage de groupes de citoyens se mettront à protéger et à valoriser les oliviers de leur territoire, avec l'avantage supplémentaire de produire une huile d'olive extra vierge bonne et saine pour ceux qui en ont le plus besoin.

"« Hier encore, Tonino m’a appelé », raconte Cacciani, en faisant affectueusement référence à Antonio Carosi. "Il m’a dit qu’ils ont déposé une demande d’autorisation pour procéder à la récolte cette année et que leurs arbres et leurs oliviers sont en bon état.

"L'année dernière, il nous a été impossible de cueillir des fruits car les forte sécheresse Cela a entraîné une perte de production, mais cette année, nos arbres prospèrent également et nous sommes prêts à commencer la nouvelle récolte dans quelques semaines », a-t-il ajouté.

"« C’est une façon de prendre soin d’un bien communautaire », conclut Cacciani. "Ce n’est pas seulement une opportunité pour nous tous de socialiser, mais aussi une façon de protéger ces beaux oliviers tout en faisant quelque chose de bien pour les autres. »