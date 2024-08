L'Australie mène une nouvelle campagne visant à augmenter la limite de Campesterol pour l'huile d'olive

Les producteurs du Nouveau Monde renouvellent leur offre pour augmenter la limite de campestérol dans l'huile d'olive pour arrêter ce qu'ils disent agir comme une barrière commerciale et discriminer leurs authentiques huiles d'olive vierges.

Dirigés par l'Australie et avec le soutien de l'Argentine, des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande, ils disent que la limite devrait être augmentée de 4 à 4.8 pour cent afin de ne pas exclure injustement les huiles qui la dépassent pour des raisons saisonnières, variétales ou géoclimatiques.

Dans un document de discussion pour la réunion du Comité du Codex sur les graisses et les huiles (CCFO) qui se tiendra en Malaisie du 25 février au 1er mars, ils disent que la valeur la plus élevée "engloberait la grande majorité des huiles produites à partir de Barnea, ArbequinaKoreneiki Cornicabra et des variétés similaires à fort taux de campestérol, peu importe où elles sont cultivées dans le monde. »

"La production et le commerce des huiles d'olive vierges des pays émergents producteurs d'huile d'olive augmentent considérablement. Il est donc crucial pour le CCFO d'examiner les preuves qui montrent clairement que la limite actuelle pour le campestérol agit comme un obstacle technique au commerce des huiles d'olive vierges », indique le document.

La limite pour le campestérol (l'un des nombreux stérols trouvés dans l'huile d'olive) n'est pas pertinente pour la santé publique mais vise à détecter falsification des huiles d'olive avec d'autres huiles comestibles.

Sur 888 échantillons collectés en Australie sur plusieurs années et une gamme de saisons et de variétés, un tiers avait un niveau de campestérol supérieur à 4 pour cent. Cependant, des études ont montré que la génétique et l'environnement jouent un rôle important dans les niveaux de campestérol et ont exclu l'adultération ou la mauvaise qualité de l'huile comme facteurs causaux.

Le document dit que "en prévision du contre-argument «que l'augmentation de la limite de campestérol augmenterait le risque d'adultération, la limite pour un autre phénol, le stigmastérol (dont des niveaux excessifs suggèrent la présence d'huile de soja), devrait être resserrée. La norme Codex autorise effectivement jusqu'à 3.9% de stigmastérol dans l'huile d'olive, mais un maximum inférieur de 1.9% est proposé.

"Alors que les pays de l'UE, la Syrie, la Tunisie, la Turquie et le Maroc resteront probablement les principaux exportateurs d'huiles d'olive dans un proche avenir, une expansion considérable de la production dans un certain nombre d'autres pays (par exemple, l'Argentine, Israël, le Brésil, la République d'Afrique du Sud, Chine et Australie) est susceptible de modifier les schémas commerciaux à moyen terme. »

À mesure que différentes variétés émergent et que la production se produit dans de nouvelles conditions géoclimatiques, les paramètres de la norme Codex (en place depuis 1981) devraient être normalisés en conséquence. dit le journal.

Le CIO étudie également le campestérol

Lors de la dernière réunion du CCFO, tenue en février 2011, une proposition de commencer à travailler sur la modification du niveau de campestérol n'a pas obtenu de soutien, mais la porte a été laissée ouverte pour de nouvelles données justifiant le mouvement qui sera présenté en 2013.

Selon le rapport du directeur exécutif du Conseil oléicole international (CIO), Jean-Louis Barjol, sur la réunion, "En ce qui concerne… le campestérol, toutes les délégations du CIO ont convenu de déclarer que les études du CIO étaient en cours et qu'il était prématuré pour le Codex d'agir. ”

"L'objectif de reporter les discussions sur… le campestérol jusqu'en 2013 a été atteint. D'ici là, le CIO devra entreprendre des études pour constituer une base de données exploitable… et explorer des pistes réalistes de solutions », a-t-il écrit.

Une réunion publique pour fournir des informations et recevoir les commentaires du public sur les positions américaines pour le prochain Comité du Codex sur les graisses et les huiles se tiendra au Maryland le février 5.