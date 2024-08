Un supermarché australien adopte la norme, mais uniquement pour les marques de distributeur

Suite à une tendance mondiale croissante vers l'évaluation et le contrôle de la qualité de l'huile d'olive, la chaîne de supermarchés australienne Coles a annoncé que toutes ses huiles d'olive de marque privée seront conformes à la Norme australienne pour les huiles d'olive et les huiles de grignons d'olive à la fin de 2012.



Ils ont fait valoir qu'ils ne pouvaient pas dicter ce que faisaient leurs fournisseurs, ce qui, à mon avis, est nul - Lisa Rowntree, Association australienne des olives

Comme il n'y a actuellement aucun contrôle obligatoire pour l'huile d'olive dans le pays, l'adoption par Coles de la norme australienne, qui applique des critères de pureté et de qualité, est volontaire. La norme australienne a été établie en 2011 en tant qu'initiative conjointe entre les parties prenantes de l'industrie et le groupe de défense des consommateurs CHOICE pour garantir des méthodes d'étiquetage et de test précises. La norme australienne interdit l'utilisation de termes creux comme "pur," "lumière ", et "premium », ce qui peut induire les consommateurs en erreur.

Les huiles d'olive approuvées par la norme australienne doivent passer une série de tests de goût effectués par un panel sensoriel accrédité. Les membres du panel testent et évaluent chaque huile en fonction du système de notation sensorielle à 20 points de l'Australian Olive Association.

La norme australienne exige également que toutes les huiles d'olive étiquetées "extra vierge »ne doit pas être raffinée, extraite mécaniquement d'olives de qualité et stockée et manipulée conformément aux directives afin de garantir que les huiles d'olive répondent à la qualité au moment de l'achat.

Lisa Rowntree, PDG de l'Australian Olive Association, a déclaré que cette décision profitera certainement à l'industrie, mais a exhorté la deuxième chaîne de supermarchés du pays à aller plus loin.

"Nous attendons avec impatience de voir un changement dans les rayons des supermarchés, et nous encourageons vivement Coles à s'assurer que tous les importateurs qui apportent du huile [en Australie] et le vendent via Coles se conforment également à la norme australienne », a déclaré Rowntree.

"Ils [Coles] ont toujours dit qu'ils le feraient pour leurs propres marques, mais nous voulons que cela le fasse aussi avec leurs importations. Ils ont fait valoir qu'ils ne pouvaient pas dicter ce que faisaient leurs fournisseurs, ce qui, à mon avis, est nul », a déclaré Rowntree Les temps hebdomadaires. "Je pense qu'un supermarché peut dicter ce que ses fournisseurs apportent et qu'il peut choisir de ne pas le stocker s'il n'est pas conforme. »

Coles a déclaré avoir commencé à retirer les huiles d'olive de marque Coles qui ne respectaient pas la norme australienne plus tôt cette année. La société a déclaré que ses efforts pour promouvoir Huile d'olive extra vierge de fabrication australienne a entraîné une augmentation des ventes de 50 pour cent au cours de la dernière année.

