Taiwan affirme que l'huile de grignons d'olive italienne contient du colorant vert

Olitalia est le dernier exportateur à avoir son huile de grignons d'olive rejeté par Taïwan pour avoir prétendument contenu le colorant vert cuivre chlorophylle.

Au milieu des inquiétudes internationales quant à la certitude de ses tests, la Food and Drug Administration (TFDA) de Taiwan a annoncé qu'un envoi de près de 17 tonnes du fournisseur italien doit être détruit ou retourné parce que le composé y a été détecté.

Capture d'écran d'une page Web TFDA traduite par Google

Olitalia, qui prétend être la marque d'huile d'olive "la plus distribuée au monde », est le premier fournisseur d'huile de grignons d'olive de l'île.

Un autre fournisseur Vidoria, une société espagnole, a échoué 8 tonnes métriques d'huile de grignons d'olive dans un port de Taïwan après avoir également été testé positif.

Taïwan prélèverait des échantillons de toutes ces expéditions à la suite d'un scandale plus large des huiles comestibles à Taïwan, qui a vu diverses sociétés condamnées à une amende, et le 16 décembre a vu le chef d'une grande entreprise d'huile de cuisine taïwanaise - qui aurait frelaté de l'huile d'olive. avec de l'huile de coton et de la chlorophylline de cuivre moins chères - condamné à 16 ans de prison pour fraude et étiquetage erroné.

Un expert affirme que le composé peut se produire naturellement dans l'huile de grignons d'olive et l'huile de pépins de raisin

La chlorophylline de cuivre synthétique est autorisée dans certains aliments mais pas dans les huiles végétales. L'ajouter à des huiles moins chères - appelé "verdir »- est une astuce parfois utilisée pour essayer de les faire passer pour de l'huile d'olive, et en particulier comme de l'huile d'olive extra vierge.

Mais comme rapporté la semaine dernière par Olive Oil Times, l'expert en huile Wenceslao Moreda, de l'Institut espagnol des graisses et des huiles à Séville, fait partie de ceux qui disent que, selon les méthodes de test existantes, un résultat positif pour le composé dans le cas de l'huile de grignons d'olive ou de l'huile de pépins de raisin "peut correspondre à celle formée naturellement… et non à l'addition du colorant… »

Il est entendu qu'un rapport de Moreda sur le sujet a été envoyé à Taiwan par les autorités espagnoles.

Les exportateurs italiens demandent une intervention à Taiwan

Et dans un lettre le mois dernier à l'Institut italien du commerce extérieur (ICE) de Taipei, ASSITOL, l'Association de l'industrie pétrolière italienne, qui représente les conditionneurs d'huile d'olive et d'huiles de graines, a déclaré que ses tests ont montré que "une présence minimale de chlorophylle cuivrique »peut être "généré naturellement »et à des niveaux bien inférieurs à ce qui serait nécessaire pour colorer une huile.

ASSITOL a demandé à l'institut de se concerter avec le TFDA pour demander la suspension de toute mesure contre l'importation et la distribution d'huiles italiennes à Taiwan.

Le TDFA et Olitalia n'ont pas encore répondu aux demandes de commentaires.

Un autre membre de l'industrie qui a demandé à ne pas être nommé a déclaré qu'il pensait que Taiwan utilisait des fournisseurs étrangers comme bouc émissaire pour dissimuler les irrégularités sur son marché intérieur des huiles alimentaires.