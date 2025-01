La province pakistanaise du Pendjab annonce son projet de planter 50 millions d'oliviers

Le gouvernement pakistanais province du Pendjab a confirmé son intention de planter 50 millions d’oliviers sur quatre millions d’hectares d’ici 2026.

Les efforts de culture se concentreront sur les districts de Chakwal, Attock et Mianwali, connus pour leurs conditions foncières et climatiques favorables.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus large visant à réduire la dépendance du Pakistan aux huiles alimentaires importées, à améliorer la capacité de revenu des populations rurales et à réorienter une partie de la production agricole vers des cultures plus résistantes à la sécheresse.

Selon le ministère américain de l’Agriculture, le Pakistan a consommé 4.41 millions de tonnes d’huiles comestibles au cours de la campagne 2023/24, dont 3.19 millions de tonnes ont été importées.

La culture de l'olivier est de plus en plus considérée comme une culture stratégique qui peut réduire la pauvreté du pays. déficit de la balance commerciale— qui a atteint 5.4 milliards de dollars (5.27 milliards d’euros) en octobre 2024 — et créer une nouvelle source de revenus étrangers grâce aux exportations.

Le Pakistan compte 80 millions d’oliviers sauvages et 5.6 millions d’oliviers cultivés, avec respectivement 500,000 800,000 et - - nouveaux arbres plantés chaque année.

La production d'huile d'olive du pays devrait atteindre 160 et 180 tonnes métriques au cours de la campagne 2024/25, ce qui représente une augmentation de 20 pour cent par rapport à la saison précédente.

En 2022, l'année du Pakistan a rejoint le Conseil oléicole international (CIO) lors de sa 19th membre, il a exporté avec succès des produits vierges et huile d'olive extra vierge évalué à 1.9 million de dollars (1.8 million d'euros).

"« Nous travaillons sur des certifications internationales telles que les certifications de l'Union européenne et les certifications asiatiques pour pouvoir exporter les produits à l'international », a déclaré Muhammad Azeem Tariq, le chef de projet de Loralai Olives. Olive Oil Times dans une interview de décembre 2024.

"« Cette année a été remarquable pour l’industrie oléicole », a-t-il ajouté. "Nous avons constaté une augmentation, non seulement de la fructification, mais aussi de la passion des agriculteurs pour la production d'olives.

Parallèlement aux efforts déployés au Pendjab, le gouvernement national prévoit de cultiver davantage d'oliviers au Khyber-Pakhtunkhwa, en particulier District de Hazara et Balouchistan.

Lors du Symposium international sur l'huile d'olive qui s'est tenu à Madrid le mois dernier, Azeem Tariq a souligné que la priorité accordée à la culture de l'olivier au Pakistan est basée sur les nombreux avantages associés à cette culture.

Il a fait valoir que les oliviers sont particulièrement bien adaptés aux conditions climatiques du Pakistan car ils nécessitent beaucoup moins d'eau que les cultures traditionnelles comme le blé et le riz.

Cette caractéristique fait de l’olivier un choix optimal pour une région qui connaît fréquemment des pénuries d’eau. De plus, la culture de l’olivier a le potentiel d’améliorer la santé des sols et d’atténuer l’érosion, contribuant ainsi à la durabilité agricole à long terme.

Par ailleurs, la culture de l’olivier est considérée comme une culture stratégique dans les zones sous-développées pour offrir aux agriculteurs ruraux pauvres de meilleures conditions de vie et les dissuader de rejoindre les groupes terroristes, notamment Al-Qaïda, qui restent actifs dans le nord du pays.

Le gouvernement pakistanais entend apporter un soutien complet aux agriculteurs intéressés par la culture de l’olivier.

Ce soutien comprendra la fourniture de jeunes arbres de haute qualité, une assistance technique et des programmes de formation conçus pour assurer une gestion efficace des cultures.

Des incitations financières et des subventions seront également disponibles pour encourager les agriculteurs à se tourner vers la culture de l’olivier.

L’objectif principal est d’établir une chaîne d’approvisionnement solide pour faciliter la production, la mise en bouteille et la commercialisation d’huile d’olive locale.