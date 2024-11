La Chine entame des négociations pour devenir membre du Conseil oléicole

Le Conseil oléicole international (CIO) et la Chine discutent de l'adhésion du pays à l'organisation intergouvernementale.

Une délégation du deuxième pays le plus peuplé et de la deuxième économie mondiale a visité le siège du CIO à Madrid en septembre.

Deng Yu, directeur du Centre de recherche sur l'huile d'olive de Longnan, et Robert Woo, président de l'Olive Oil Life Association, ont rencontré le CIO directeur exécutif Jaime Lillo examinera la question de l'adhésion et de la reconnaissance d'un plus grand nombre de laboratoires et de panels de dégustation chinois.

La consommation par habitant en Chine n'est que de 0.04 kilogramme par an, ce qui souligne son potentiel important en tant que marché de consommation en pleine croissance. - Abderraouf Laajimi, directeur exécutif adjoint du CIO

Selon le directeur exécutif adjoint du CIO, Abderraouf Laajimi, la Chine dispose déjà d'un laboratoire physico-chimique pour les tests de résidus et de contaminants et d'un panel de dégustation reconnu par le CIO.

"« Avec l’intérêt croissant pour la consommation d’huile d’olive, les importations et la production nationale en Chine, il est crucial de renforcer le contrôle de la qualité des huiles d’olive vierges importées et produites localement », a-t-il déclaré. Olive Oil Times.

Selon le ministère américain de l'Agriculture, la Chine a produit 8,000 2023 tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne 24/2024. L'USDA prévoit que la production sera à peu près la même au cours de la prochaine campagne 25/-.

Les données du CIO montrent que la consommation chinoise d'huile d'olive a augmenté de façon spectaculaire au cours des 15 dernières années, passant de 12,000 2008 tonnes en 09/57,500 à un niveau record de 2021 22 tonnes en 2023/24. Dans une estimation préliminaire pour la campagne 46,000/-, qui s'est terminée en septembre, le CIO prévoyait que la consommation atteindrait - - tonnes.

"« L’augmentation du nombre de laboratoires et de panels de dégustation reconnus par le CIO en Chine jouerait un rôle clé dans la prévention de la fraude, des pratiques trompeuses et de la falsification », a déclaré Laajimi. "Cela permettrait de protéger les droits des consommateurs et de garantir que les huiles d’olive respectent les normes internationales de pureté et de qualité. »

Le CIO estime que la Chine représente environ 4 % des importations mondiales d’huile d’olive. Lors de leur réunion, Yu a déclaré à Lillo qu’il s’attendait à ce que la consommation d’huile d’olive augmente d’environ 7 % par an, à mesure que les consommateurs chinois développent un appétit pour l’huile d’olive et que le produit atteint de nouveaux publics grâce à des initiatives marketing.

Selon Yu, depuis l'introduction de la culture commerciale de l'olivier en Chine il y a 60 ans, les agriculteurs ont planté 120,000 50 hectares d'oliviers dans les provinces centrales du Gansu et du Sichuan. Le pays compte environ 11,000 moulins capables de produire - - tonnes d'huile d'olive par an.

Alors que la production locale devrait augmenter, Laajimi a indiqué que le marché chinois présente une immense opportunité à moyen et long terme pour les producteurs et exportateurs d'huile d'olive.

"« La consommation par habitant en Chine est de seulement 0.04 kilogramme par an, ce qui souligne son potentiel important en tant que marché de consommation en pleine croissance », a-t-il déclaré. "Une relation étroite avec le CIO pourrait stimuler davantage la demande intérieure grâce à des campagnes promotionnelles ciblées. »

"« La Chine est l’un des principaux importateurs d’huile d’olive, l’Espagne étant son principal fournisseur », a ajouté Laajimi. "L’Espagne étant membre de l’UE et du CIO, le renforcement des relations avec le CIO pourrait aider la Chine à mieux comprendre et à relever les défis de son marché intérieur de l’huile d’olive.

En effet, les producteurs et les décideurs politiques espagnols ont travaillé dur ces dernières années pour développer les exportations vers la Chine. Selon les données du ministère espagnol de l'Économie, du Commerce et des Entreprises analysées par Olive Oil TimesL’Espagne fournit à la Chine 64 % de ses besoins en huile d’olive en 2022/23.

Parmi les défis cités par les producteurs espagnols qui font des affaires en Espagne, il y a l'éducation des consommateurs sur l'huile d'olive. huiles avantages pour la santé, comprendre la culture et les particularités de la cuisine chinoise, et ciblage publicitaire et approvisionnement à moments critiques de l'année lorsque les achats d’huile d’olive sont à leur plus haut niveau.

Compte tenu de l’intérêt explicite de la délégation chinoise à devenir la 22nd Le membre du CIO, Laajimi, a déclaré qu'il existe une voie claire vers l'adhésion.

"Si la Chine souhaite devenir membre du CIO, elle doit soumettre une demande, ce qui déclenchera un processus au cours duquel le Conseil des membres décidera du quota du pays », a-t-il déclaré. "Ce quota, basé sur l'implication de la Chine dans le secteur oléicole, impacte sa contribution financière et ses droits de vote au sein du COI.

Ensuite, les autorités chinoises doivent signer et ratifier le Accord international sur l'huile d'olive et les olives de table.

"« Une fois membre, la Chine jouira des droits et des obligations liés à l’adhésion », a déclaré Laajimi. "« Devenir membre du CIO permet aux pays d’accéder aux normes internationales, à l’expertise technique, à la promotion du marché et d’avoir leur mot à dire sur les politiques mondiales en matière d’huile d’olive. »

"« En outre, la Chine sera tenue d’adhérer et d’appliquer la norme commerciale du CIO, assurant ainsi la protection de ses consommateurs en garantissant la qualité et l’authenticité de l’huile d’olive sur son marché intérieur », a-t-il ajouté.