L'Azerbaïdjan devient le 21e membre du Conseil oléicole

Un accès amélioré aux marchés internationaux, l'adoption simplifiée de procédures standard et la mise en œuvre des meilleures pratiques agricoles sont quelques-unes des raisons pour lesquelles le secteur de l'huile d'olive azerbaïdjanais célèbre l'adhésion du pays à l'Union européenne. Conseil oléicole international (CIO) lors de sa 21st membre.

Selon Vahid Novruzov, directeur général d'Agro Food Investments, l'une des plus grandes exploitations agricoles du pays, l'intérêt pour l'oléiculture augmente en Azerbaïdjan, avec l'espoir que la superficie oléicole pourrait doubler pour atteindre 15,000 - hectares dans les prochaines années. .

"Devenir membre du CIO est une étape importante pour nous », a déclaré Novruzov. Olive Oil Times. "Il a fallu plus de deux ans pour atteindre cet objectif, rendu possible grâce au soutien du ministère de l'Agriculture. Cette adhésion est importante car elle correspond aux objectifs et aux aspirations de l'industrie de l'huile d'olive.

Nichés entre la Russie et l'Iran et entretenant des liens étroits avec la Géorgie voisine, le gouvernement et les entrepreneurs azerbaïdjanais ont considérablement investi dans la création d'une industrie oléicole moderne ces dernières années.

"Au nom du Conseil oléicole international, je suis ravi d'accueillir l'Azerbaïdjan comme notre nouveau membre », a déclaré Jaime Lillo, le Directeur exécutif du CIO.

"L'Azerbaïdjan, qui participe en tant que pays observateur au COI depuis 2021, a une histoire et des traditions riches qui contribueront sûrement à la mission du COI consistant à promouvoir la croissance et la durabilité de la culture et du commerce des olives, à protéger les consommateurs et à améliorer leurs connaissances sur l'huile d'olive. nombreux avantages pour la santé," il ajouta.

George Svanidze, un entrepreneur géorgien et ancien président du CIO, a confirmé que cette annonce est une grande nouvelle pour le secteur de l'huile d'olive azerbaïdjanais.

"Nous sommes en pourparlers avec le gouvernement azerbaïdjanais depuis plusieurs années, échangeant des visites en Espagne et en Géorgie, car la production d'olives dans le pays a montré d'excellents résultats », a-t-il déclaré.

Svanidze, dont les entreprises et les agriculteurs associés investissent également massivement dans l'établissement de nouveaux oliveraies en Géorgie, a noté que l'adhésion de l'Azerbaïdjan au COI faciliterait le soutien d'experts étrangers et les certifications de qualité pour la production d'huile d'olive.

"Nos amis azerbaïdjanais ont vu à quel point le COI et ses experts sont importants pour nos projets d'expansion oléicole en Géorgie », a-t-il déclaré. "Grâce à cela, nous avons planté ici 1.2 million d’oliviers.

"Grâce au soutien du CIO, nous investissons également dans de nouvelles technologies et machines et commençons à travailler sur de nouveaux moulins à huile d'olive de pointe », a ajouté Svanidze.

Les oliviers poussent depuis des siècles en Azerbaïdjan, notamment dans la péninsule d'Absheron, où les conditions climatiques favorables ont incité le gouvernement à soutenir de nouveaux développements.

L'Azerbaïdjan a produit environ 1,000 tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne agricole 2023/24. (Photo : Grand Agro)

L'objectif des derniers efforts est de récupérer les terres négligées tout en offrant des opportunités aux agriculteurs locaux.

"En 2018, notre entreprise Grand Agro a acheté environ 200 hectares d'anciennes oliveraies non loin de Bakou », a déclaré Novruzov. "Ils étaient délabrés, en très mauvais état et laissés à l’abandon. C’était le vestige de ce qui était autrefois une grande ferme collective. »

L'entreprise s'est efforcée de restaurer les anciens vergers et de planter de nombreux nouveaux arbres.

"Au cours des premières années, nous avons beaucoup appris sur la gestion des vergers, ce qui fait qu'environ 30 pour cent de nos vergers sont traditionnels, avec des arbres espacés jusqu'à cinq mètres », a déclaré Novruzov. "Le reste est intensif et super-intensif.

"Avec l'irrigation et la fertilisation modernes, nous pouvons désormais viser à récolter jusqu'à sept ou huit tonnes d'olives par hectare », a-t-il ajouté.

L'entreprise, le plus grand producteur d'huile d'olive du pays, a produit 600 tonnes d'huile d'olive en 2023, soit plus de 50 pour cent de la production totale de l'Azerbaïdjan.

"Nous visons à produire 1,000 - tonnes dans un avenir proche », a déclaré Novruzov. "La demande est là puisque nous exportons vers l’Espagne, Israël, la Russie, les Émirats arabes unis et la Turquie.

Cette expansion de la culture des olives ne se limite pas à l'Azerbaïdjan et à la Géorgie. "Il y a un processus en cours dans toute la région », a déclaré Svanidze. "Nous avons eu des discussions avec des responsables de plusieurs pays et il existe un grand intérêt à soutenir de nouveaux investissements dans l'huile d'olive.

"la Géorgie et Ouzbékistan sont déjà membres du CIO. Après l'Azerbaïdjan, nous prévoyons que l'intérêt du gouvernement kazakh pourrait conduire à développer des liens plus étroits avec le Conseil oléicole international », a-t-il ajouté. "Pour l’avenir, les autorités turkmènes et les agriculteurs manifestent également leur intérêt.»

L'Azerbaïdjan fait partie d'une cohorte de pays où le changement climatique élargit les possibilités de la culture de l'olivier. (Photo : Grand Agro)

Selon Svanidze, l'intérêt de ces pays pour le développement de leur industrie oléicole coïncide avec le besoin urgent pour l'industrie oléicole mondiale de s'adapter au changement climatique.

Dans un Entretien de janvier comprenant Olive Oil Times, Lillo a déclaré que l'une des missions du CIO est d'étendre la culture de l'olivier à l'échelle mondiale afin d'atténuer les impacts de la chaleur extrême et de la sécheresse en Méditerranée sur les approvisionnements mondiaux en huile d'olive.

"Même si des pays comme la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan ont des climats plus frais que les pays méditerranéens, de nombreuses variétés d'olives poussent très bien ici », a déclaré Svanidze.

"Avoir de nouveaux pays producteurs est une mission stratégique dans ce scénario [de mauvaises récoltes consécutives alimentées par des températures élevées et la sécheresse], qui a provoqué une montée en flèche des prix de l'huile d'olive presque partout », a-t-il ajouté.

Novruzov a déclaré que la situation évolue rapidement en Azerbaïdjan. "Lorsque nous avons commencé, l'Azerbaïdjan comptait environ 3,800 - hectares d'oliveraies, dont la plupart étaient en mauvais état », a-t-il déclaré. "Nous disposons désormais de plus de 7,000 - hectares d’oliviers productifs.

Selon Svanidze, le développement d'une industrie oléicole forte pourrait également favoriser une meilleure compréhension entre les pays concernés dans une région où les conflits et les tensions ont souvent entravé les efforts locaux.

"Les oiseaux apportent des branches d'olivier dans le monde entier », a déclaré Svanidze, faisant allusion à la colombe biblique et au rameau d'olivier qu'elle a apporté à Noé en guise d'offrande de paix.

"Lorsque les gens voient les oliviers qu’ils ont plantés et réalisent combien de temps ils peuvent vivre, cela change leur état d’esprit », a-t-il ajouté. "C’est une motivation importante pour la paix et la stabilité dans le monde.