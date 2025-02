Les producteurs d'olives turcs peinent à produire malgré une récolte record attendue

Malgré les attentes d’une récolte record, certains agriculteurs turcs sont confrontés à la pression des bas prix des olives, des coûts de production élevés et de la politique gouvernementale incertaine.

Dans ses premières estimations de la campagne 2024/25 publiées en janvier, le Conseil oléicole international prévoyait que la Turquie produirait 450,000 - tonnes métriques, dépassant ainsi la enregistrement précédent de 421,000 2022 tonnes en 23/- mais en dessous de la production oléicole et oléicole turque (UZZK) estimation préliminaire de 475,000 tonnes.

Les augmentations excessives des salaires de la main d’œuvre ont considérablement augmenté les coûts de récolte… Si les prix de l’huile d’olive ne dépassent pas 180 lires, les producteurs ne peuvent pas couvrir leurs dépenses de base. - Saim Demirbaş, président de la Chambre agricole de Foça

Saim Demirbaş, président de la Chambre agricole de Foça, a déclaré aux médias locaux que la récolte des olives est presque terminée, mais que les prix des olives n'ont pas augmenté comparablement aux coûts.

"« Les huileries achètent les olives à un prix compris entre 130 et 150 lires (3.40 à 3.95 euros) [par kilo] », a-t-il déclaré, contre 295 lires (9 euros) lors de la campagne précédente.

Les données du marché en ligne d'huile d'olive Oleista montrent les prix à l'origine pour l'huile lampante, vierge et huile d'olive extra vierge ont augmenté au cours de la deuxième semaine de février pour atteindre respectivement 4.53 €, 5.15 € et 6.20 € par kilo.

Toutefois, les agriculteurs ont déclaré que ces mesures n’avaient pas compensé l’augmentation des prix de l’énergie, des engrais et des pesticides, ni la hausse des coûts de la main-d’œuvre.

"« Cette année, les producteurs d’olives connaissent de grandes difficultés », a confirmé Demirbaş. "« Les coûts ont augmenté de 50 pour cent entre l’année dernière et cette année. »

"« Le travail agricole devient de moins en moins attractif en tant que profession en raison des conditions économiques », a-t-il ajouté. "Les augmentations excessives des salaires de la main d’œuvre ont considérablement augmenté les coûts de récolte.

Demirbaş a calculé qu'il en coûte aux oléiculteurs environ 180 lires (4.75 euros) pour récolter les six kilos d'olives nécessaires à la production d'un litre d'huile d'olive.

"« Si les prix de l'huile d'olive ne dépassent pas 180 lires, les producteurs ne peuvent pas couvrir leurs dépenses de base », a-t-il déclaré.

Les producteurs, les embouteilleurs et les exportateurs s’inquiètent également de la manière dont les changements de politique gouvernementale pourraient affecter leur capacité à expédier leurs produits à l’étranger.

An interdiction d'exportation imposée La mesure adoptée par le gouvernement en juillet 2023, visant à stabiliser les prix intérieurs et à encourager l’exportation d’huile d’olive conditionnée individuellement, a donné lieu à d’importants stocks d’huile d’olive.

Bien que l’interdiction ait été levé en octobre En 2024, les producteurs craignent que certaines huiles d'olive extra vierges se soient dégradées vers une qualité inférieure et aient donc moins de valeur sur le marché d'exportation.

D’autres craignent que la politique gouvernementale ne change rapidement, ce qui rendrait la planification à long terme plus difficile. Le gouvernement a interdit les exportations d’huile d’olive en vrac à trois reprises depuis 2021, pour une durée allant de six à 14 mois.

Halit Uşak, un producteur d'olives en activité depuis 30 ans, a déclaré aux médias locaux que la combinaison de prix plus bas pour les olives avec des coûts de main-d'œuvre et de production plus élevés a rendu l'activité non viable.

"« Les olives récoltées ne couvrent même pas le coût du salaire des ouvriers », a-t-il déclaré. "L’État doit intervenir dans cette situation le plus vite possible et soutenir les producteurs.

Ömer Ulaş Kırım, président de la Chambre turque des ingénieurs alimentaires d'Izmir, a appelé le gouvernement à considérer la production et les exportations d'huile d'olive comme des secteurs stratégiques pour le pays et à fournir le soutien nécessaire pour les aider à réussir.

"« Soutenir les producteurs et se concentrer sur les efforts de valorisation de la marque au cours de ce processus est d’une importance cruciale pour l’avenir du secteur », a-t-il déclaré. "Cette crise peut devenir une opportunité pour renforcer le secteur de l’huile d’olive. Mais pour cela, il faut que la voix des producteurs soit entendue plus fortement et que des stratégies durables soient élaborées sur le long terme.