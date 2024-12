Le secteur oléicole turc vise un record d'exportations de 1 milliard de dollars

Alors que le secteur oléicole turc devrait marquer un tournant, nouveau record de production Cette année, les autorités ont relevé la barre pour les exportations d'huile d'olive et d'olives de table du pays, visant à atteindre une valeur record de 1 milliard de dollars (950 millions d'euros) au cours de la campagne 2024/25.

"« Nous prévoyons d'atteindre un niveau historique de production d'olives et d'huile d'olive au cours de la saison 2024/25, en visant des rendements de 475,000 750,000 tonnes d'huile d'olive et de - - tonnes d'olives de table », a déclaré Emre Uygun, président de l'Association des exportateurs d'olives et d'huile d'olive de la mer Égée (EZZIB). Olive Oil Times.

Au cours des cinq prochaines années, nous souhaitons augmenter nos exportations à 1.5 milliard de dollars. - Emre Uygun, président, EZZIB

"« Je pense que ces niveaux de production représentent des objectifs d’exportation ambitieux pour le secteur oléicole turc », a-t-il ajouté. "Avec notre objectif d’exporter 200,000 100,000 tonnes d’huile d’olive et 1 - tonnes d’olives de table, nous souhaitons générer un total d’un milliard de dollars de revenus étrangers.

L'Espagne, l'Italie et les États-Unis sont les principales destinations de l'huile d'olive turque, tandis que les olives de table du pays sont principalement exportées vers l'Allemagne, les États-Unis, la Roumanie et l'Irak.

Uygun a déclaré qu'EZZIB étudie également la possibilité d'un accès en franchise de droits pour l'huile d'olive et les olives de table turques à des partenaires commerciaux clés tels que l'Union européenne et le Royaume-Uni.

"« En outre, nous prévoyons des délégations commerciales sectorielles aux États-Unis et dans d’autres pays, ainsi que des activités de promotion dans les foires commerciales internationales, pour soutenir la croissance de nos exportations », a-t-il déclaré. "« Au cours des cinq prochaines années, nous avons pour objectif d’augmenter nos exportations à 1.5 milliard de dollars (1.43 milliard d’euros). »

En ce qui concerne l’huile d’olive, les exportations turques ont connu des hauts et des bas en termes de volumes et de revenus au cours des deux dernières années.

En 2022/23, le pays a exporté environ 146,000 709,000 tonnes d’huile d’olive d’une valeur approximative de 673,000 - $ (- - €).

En 2023/24, cependant, les exportations turques d'huile d'olive ont diminué de 52 % en quantité, à 71,000 29 tonnes, et de 506,000 % en valeur, à 481,000 - $ (- - €). à cause de la baisse dans la production d'huile d'olive du pays cette année-là et la interdiction imposée sur les exportations d’huile d’olive turque en vrac.

Selon EZZIB, les producteurs et exportateurs turcs d'huile d'olive ont subi une perte de 202.5 ​​millions de dollars (192.7 millions d'euros) en raison de l'interdiction d'exportation, entrée en vigueur le 1er août 2023 et prolongée pendant 13 mois consécutifs.

Toutefois, pour cette campagne agricole, les producteurs du pays sont optimistes quant à l'augmentation de leurs exportations vers les marchés internationaux.

"« Les niveaux de production record, combinés à la récente levée de l'interdiction d'exportation, sont sur le point de créer des conditions favorables pour l'huile d'olive turque sur le marché mondial », a déclaré Nilufer Koray, directeur des opérations de vente chez Gaïa Oliva de la région égéenne du nord de la Turquie.

"« Nous prévoyons une augmentation des exportations de Gaia Oliva et de la Turquie dans son ensemble cette année », a-t-il ajouté. "Nous nous concentrons sur l’expansion vers de nouveaux marchés tout en renforçant notre présence sur les marchés existants.

"« C’est un moment crucial pour la Turquie pour renforcer sa réputation de puissance mondiale de l’huile d’olive », a noté Koray.

Cependant, le secteur de l'huile d'olive du pays est confronté aux répercussions des restrictions à l'exportation de l'huile d'olive turque : le gouvernement a imposé trois interdictions sur les exportations d'huile d'olive en vrac au cours des quatre dernières années pour stabiliser le marché intérieur.

Ces interdictions d’exportation ont inévitablement conduit au rétrécissement des marchés internationaux pour les producteurs et exportateurs turcs.

"« Les exportateurs tentent de réparer les dommages causés par les interdictions d'exportation mises en œuvre dans le passé et d'augmenter à nouveau leurs exportations », écrit le site d'information agricole Tarim Gündem.

"Avec le retour à production normale « En Espagne, on craint de ne pas pouvoir être compétitif en raison de la baisse des prix et, surtout, en raison du taux de change bas », a-t-il ajouté.

"D’autre part, il y a la préoccupation de »« À qui allons-nous vendre autant de huile ? », a conclu Tarim Gündem. "L’interdiction a été levée, mais il était trop tard.