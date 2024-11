La Turquie lève l'interdiction sur les exportations d'huile d'olive en vrac

Les producteurs d'huile d'olive de Turquie se préparent à augmenter leurs exportations vers les États-Unis, le Japon et l'Australie après la levée complète des restrictions sur les exportations d'huile d'olive en vrac.

Ils souhaitent concurrencer les producteurs européens en termes de qualité et de prix tout en réalisant des gains significatifs sur d’autres marchés clés, notamment l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Chine et le Japon, où la demande augmente.

D’ici 2025, la Turquie prévoit de renforcer sa présence dans ces régions grâce à un marketing ciblé et à des partenariats commerciaux.

La Turquie continuera à capitaliser sur sa compétitivité en termes de coûts pour améliorer davantage ses capacités d’exportation (permettant aux producteurs turcs de pénétrer avec succès les marchés sensibles aux prix). - Sean Zacot, PDG de Boss Global Strategy

L'interdiction a été levée 13 mois après que le gouvernement turc huile d'olive en vrac suspendue les exportations pour stabiliser les prix intérieurs et encourager l’exportation d’huile d’olive conditionnée individuellement, dont les prix sont plus élevés que ceux de l’huile d’olive en vrac.

"« La restriction sur les exportations d'huile d'olive en Turquie a été mise en place pour empêcher la hausse des prix sur le marché intérieur », a déclaré Mustafa Tan, président du Conseil national de l'olive et de l'huile d'olive. "Cependant, étant donné que les prix sur le marché intérieur sont liés aux prix mondiaux, cet effet n’a pas été beaucoup observé.

En Juin, après un lobbying intense de la part des producteurs et des exportateurs, le gouvernement a assoupli l'interdiction, permettant l'exportation de 50,000 - tonnes métriques jusqu'en novembre.

"« Le secteur a constamment demandé la levée des restrictions à l’exportation », a déclaré Tan. "« Notre secteur est donc satisfait de la décision prise. Avec la levée des restrictions à l’exportation de l’huile d’olive, les représentants du secteur ont commencé à voir la voie à suivre. La levée des restrictions à l’exportation de l’huile d’olive va faire progresser le secteur. »

Les producteurs d’huile d’olive turcs sont confrontés au défi inverse, avec des niveaux de stocks excessifs après plusieurs années de récoltes abondantes et quelques difficultés à exporter de l’huile d’olive conditionnée individuellement.

"« Les exportations d'huile d'olive de la Turquie se limitent principalement aux ventes en vrac », a déclaré Serkan Yasser, spécialiste des exportations. "Avant l’interdiction, on craignait une éventuelle pénurie d’huile d’olive sur le marché intérieur. Mais le défi actuel est l’accumulation de stocks excessifs d’huile d’olive.

Selon Mehmet Emre Uygun, président de l'Association des exportateurs d'olives et d'huile d'olive de la mer Égée (EZZIB), la Turquie disposait d'environ 150,000 - tonnes de stocks d'huile d'olive au début de la campagne agricole.

Les observateurs s'attendent à ce que la Turquie produise environ 350,000 2024 tonnes d'huile d'olive au cours de la campagne 25/120,000. Avec une consommation intérieure d'environ - - tonnes par an, Emre Uygun et d'autres producteurs et responsables turcs craignent qu'ils aient trop d'huile d'olive qui ne sera pas exportée avant qu'elle ne perde en qualité.

Certains experts de la chaîne d’approvisionnement s’attendent à ce que les producteurs turcs puissent combler immédiatement le vide Les récoltes inférieures à la moyenne depuis deux ans dans la plupart des pays méditerranéens ont laissé des traces. L'Espagne et l'Italie n'auront pratiquement plus de stocks d'huile d'olive jusqu'au pic de récolte de novembre et décembre.

"« Alors que l’Europe est aux prises avec des défis de production, la Turquie apparaît comme un concurrent redoutable », a déclaré Sean Zacot, président et directeur général du cabinet de conseil en chaîne d’approvisionnement Boss Global Strategy.

Le climat favorable du pays, ses prix compétitifs et ses initiatives stratégiques lui ont permis de gagner des parts de marché.

"« L’Espagne est actuellement confrontée à des défis de production attribués à la sécheresse et au changement climatique, ce qui entraîne d’importants déficits d’approvisionnement sur le marché mondial de l’huile d’olive », a déclaré Zacot.

"« En réponse, la Turquie a réussi à augmenter sa capacité de production et propose de l’huile d’olive à des prix compétitifs », a-t-il ajouté. "Cette évolution a conduit à une demande accrue d’huile d’olive turque sur les marchés clés, en particulier au sein de l’Union européenne, où l’Espagne a historiquement occupé une position dominante.

Selon Zacot, la récente dépréciation de la livre turque rend les exportations bien plus compétitives que celles des concurrents européens.

"Cet avantage tarifaire, associé à la huile d'olive turque de haute qualité, a permis à la Turquie d’attirer de nouveaux acheteurs et d’élargir sa part de marché », a-t-il déclaré. "Les projections indiquent que d’ici 2025, la Turquie continuera à capitaliser sur sa compétitivité en matière de coûts pour améliorer encore ses capacités d’exportation.

"« Cette situation a permis aux producteurs turcs de pénétrer avec succès les marchés sensibles aux prix en Asie, en Afrique et en Amérique latine », a-t-il ajouté.

D’importants investissements gouvernementaux, l’introduction de nouvelles pratiques agronomiques et la construction de moulins modernes ont amélioré la qualité de l’huile d’olive turque, permettant aux producteurs de passer d’une concentration sur les exportations en vrac à des exportations emballées individuellement.

"Un accent particulier est mis sur l'huile d'olive biologique et produite de manière durable, ce qui correspond à tendances mondiales de consommation", a déclaré Zacot. "Traditionnellement, la Turquie est reconnue comme un exportateur d’huile d’olive en vrac. Cependant, on assiste à une évolution notable vers la création de marques nationales solides. Les entreprises investissent de plus en plus dans des stratégies de marque, d’emballage et de marketing pour positionner l’huile d’olive turque comme un produit haut de gamme.

Cependant, de nombreux producteurs du pays continuent de dépendre des exportations en vrac vers les plus grands embouteilleurs du monde. Certains ont même vu dans les appels à la levée de l'interdiction d'exportation une reconnaissance tacite du fait que les exportations de bouteilles individuelles n'ont pas eu le succès escompté par le gouvernement.

Cependant, alors que la quantité et la qualité de la production d’huile d’olive continuent d’augmenter, les responsables et les producteurs turcs anticipent un rôle croissant du pays sur le marché mondial de l’huile d’olive.

"« Les exportations d'huile d'olive de la Turquie ont connu une augmentation remarquable de plus de 80 % au cours de la campagne 2022/23, remédiant ainsi efficacement aux déficits d'approvisionnement résultant des déficits de la production européenne », a déclaré M. Zacot.

"« La création de nouvelles oliveraies, associée à des investissements dans des installations de transformation avancées, permet à la Turquie d’améliorer encore sa capacité de production », a-t-il ajouté. "D’ici 2025, la Turquie aspire à atteindre des exportations annuelles d’huile d’olive supérieures à 130,000 - tonnes.

Il a indiqué que l'exportation vers les États-Unis et le Canada est une priorité pour de nombreux producteurs, où la volonté de payer est plus élevée que dans d'autres parties du monde et où la demande augmente régulièrement.

"« Les producteurs turcs orientent progressivement leurs efforts vers le marché nord-américain en utilisant des plateformes de commerce électronique et des canaux de vente directe aux consommateurs », a déclaré Zacot. "Il est prévu que d’ici 2025, la Turquie augmentera ses exportations vers l’Amérique du Nord en mettant l’accent sur les produits haut de gamme et l’huile d’olive biologique.

L’UE reste toutefois un marché crucial pour l’huile d’olive turque, représentant une part substantielle de ses exportations.

"« À la lumière des défis de production auxquels l’Espagne est confrontée, l’huile d’olive turque a établi une présence plus importante en Europe, en particulier dans des pays comme l’Italie, l’Allemagne et la France », a déclaré Zacot. "D’ici 2025, la Turquie entend renforcer sa position au sein de l’UE en positionnant son huile d’olive comme une alternative de haute qualité et rentable.

"« En capitalisant sur les déficiences de l’offre sur les marchés traditionnels, en utilisant des stratégies de prix compétitives et en commercialisant son huile d’olive comme un produit haut de gamme, la Turquie est prête à renforcer son statut d’acteur de premier plan dans l’industrie mondiale de l’huile d’olive », a-t-il conclu.