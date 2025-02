Un groupe tunisien d'exportation prépare une campagne promotionnelle

Pour renforcer la visibilité et les ventes de son huile d’olive extra vierge, le Centre Tunisien de Promotion des Exportations (CEPEX) s’est lancé dans une ambitieuse campagne comportant 20 événements promotionnels mondiaux.

Les responsables ont déclaré que l'objectif de ces événements est d'introduire l'huile d'olive tunisienne sur de nouveaux marchés et de renforcer sa présence sur les marchés traditionnels, tels que Italie, l’Espagne et les États-Unis. Les responsables tunisiens sont particulièrement désireux de cibler les marchés émergents tels que la Chine, le Qatar, l’Arabie saoudite et le Nigéria.

Le salut de l’huile d’olive tunisienne réside dans les perspectives très favorables de la consommation d’huile d’olive, qui pourrait atteindre… 30 milliards d’euros d’ici 2030. - Salem Fourati, vice-président, Association des études internationales

Ils espèrent également renforcer leurs relations sur les marchés existants, notamment South Korea et le Royaume-Uni, qui tarifs réduits sur les importations d’huile d’olive tunisienne en 2021.

Mourad Ben Hassin, directeur général du CEPEX, a déclaré lors d'une conférence de presse à Tunis que les événements comprendront des journées de dégustation et des démonstrations culinaires.

Le centre a déjà organisé une dégustation guidée et une projection de film promotionnel lors d'un événement dans la capitale kenyane de Nairobi le 30 janvier.th, réunissant des exportateurs tunisiens, des importateurs kenyans et des détaillants.

Une réunion interentreprises avec une délégation congolaise à Tunis, où étaient présents des producteurs et exportateurs d’huile d’olive, a également été organisée début février.

Le CEPEX sera au Portugal pour le salon de l'alimentation de Lisbonne en mars, suivi du Comsoprof à Bologne, en Italie, en mars.

En mai, le CEPEX organisera également une délégation pour participer à Olive Japan à Tokyo, destinée aux entreprises et aux consommateurs.

Le mois prochain, le centre amènera une délégation pour participer à Food & Beverage West Africa à Lagos, au Nigéria. D’autres événements sont prévus tout au long de l’année.

La stratégie de promotion du CEPEX fait suite aux excellents résultats obtenus par les exportateurs tunisiens au cours de la campagne 2023/24.

Les données de l'Observatoire national de l'agriculture (Onagri) ont montré que recettes d'exportation au cours des dix derniers mois de 2023/24, les recettes fiscales ont atteint 1.5 milliard de dollars (1.44 milliard d'euros), soit une augmentation de 62 % par rapport à la même période de la saison précédente.

L'Onagri attribue l'augmentation des revenus à une légère hausse du volume exporté et aux hausses significatives des prix de l'huile d'olive à l'origine.

Alors que les prix ont considérablement baissé depuis la fin de la Campagne agricole 2023/24 En septembre, les volumes d'exportation devraient encore augmenter en 2024/25. Le ministère tunisien de l'Agriculture a estimé que la production atteindrait 340,000 - tonnes pour la campagne en cours.

"« Le salut de l'huile d'olive tunisienne réside dans les perspectives très favorables de la consommation d'huile d'olive, qui pourrait atteindre, selon certaines évaluations des marchés d'exportation, 30 milliards d'euros d'ici 2030 », écrit Salem Fourati, vice-président de l'Association des études internationales basée à Tunis, dans Kapitalis.

Fourati, originaire de la région de Sfax, riche en huile d'olive, a souligné comment l'effort soutenu pour promouvoir l'huile d'olive tunisienne a permis à l'huile d'olive emballée individuellement de grimper à 15 % des exportations totales, contre 2022 % au cours de la campagne 23/-.

Pour sa part, Ben Hassin se dit optimiste quant au fait que la campagne du CEPEX fera bouger les choses en matière d'exportations tunisiennes et estime que cela contribuera à créer davantage d'opportunités d'emploi dans le secteur de l'huile d'olive.

"« Nous pensons que notre programme complet de promotion améliorera considérablement la visibilité de l’huile d’olive tunisienne sur la scène mondiale », a déclaré Ben Hassin. "Notre objectif est d’augmenter les exportations et de mettre en valeur le riche héritage et la qualité supérieure de nos produits.