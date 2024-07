Les défis et opportunités auxquels est confronté le secteur de l'huile d'olive au Maroc

Depuis que la production d'huile d'olive a été identifiée comme un secteur stratégique pour le développement économique du Maroc il y a plus de dix ans, les responsables locaux et internationaux se sont efforcés de rendre les oléiculteurs plus rentables et plus résilients au changement climatique.

Bien que ces efforts aient contribué à une augmentation constante de la production d'huile d'olive, passant d'une moyenne de 41,800 1990 tonnes par an entre les campagnes 91/1994 à 95/141,600 à une moyenne de - - tonnes par an au cours des cinq dernières campagnes, le marché intérieur continue d'être confronté à des défis importants.

Le prix de l’huile d’olive au Maroc a augmenté comme dans d’autres grands pays producteurs… malgré la » des exportations contrôlées», qui devraient isoler et rendre le marché intérieur moins sensible aux influences extérieures. - Lisa Paglietti, économiste de la FAO

"Pour faire face efficacement aux changements climatiques projetés et à leur impact sur la disponibilité de l'eau, les acteurs du secteur et les décideurs au Maroc doivent planifier des stratégies d'adaptation opportunes à la fois à court et à long terme pour un avenir plus chaud et plus sec », a déclaré Lisa Paglietti, économiste. à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

"Ces stratégies aideront le pays à renforcer collectivement un niveau élevé d'avantage concurrentiel pour le secteur de l'huile d'olive, capable de perdurer dans le temps », a-t-elle ajouté.

Des responsables de la FAO ont rejoint leurs homologues de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), des responsables locaux et des parties prenantes lors du 16th édition du Salon International de l'Agriculture du Maroc à Meknès pour discuter de la manière de réformer le secteur et de renforcer la résilience climatique.

L’un des points clés à retenir était l’importance d’investir dans de nouvelles technologies et techniques pour améliorer la gestion de l’eau dans la région.

"Il est essentiel de prioriser les investissements et de soutenir les parties prenantes grâce à des technologies et techniques innovantes pour améliorer une gestion de l'eau qui fait que chaque goutte compte », a déclaré Iride Ceccacci, responsable de l'agro-industrie à la BERD, lors de l'événement.

"Nous constatons dans les pays où la BERD investit dans la région sud et est de la Méditerranée que l'huile d'olive est un exemple de secteur qui peut prospérer même avec la grave pénurie d'eau à laquelle il est confronté », a-t-elle ajouté, citant le Maroc comme exemple.

Selon les responsables de la BERD, le Maroc est responsable de près de cinq pour cent de la production mondiale d'huile d'olive. En 2021, le secteur représentait 13 pour cent de toutes les journées de travail agricole et 19 pour cent des besoins alimentaires du pays.

Les responsables de l'exposition ont également discuté des stratégies visant à faire face à la concurrence sur le marché et à respecter les normes de qualité dans l'industrie de l'huile d'olive. Ils se sont concentrés sur la mise en œuvre de systèmes de sécurité alimentaire et de certification environnementale, d’étiquetage et de traçabilité pour développer les marchés nationaux et internationaux.

L'événement a eu lieu à l'occasion du douzième anniversaire de l'identification initiale par la FAO et la BERD de l'huile d'olive comme secteur stratégique pour promouvoir le développement économique du Maroc.

Au cours de la dernière décennie, les deux organisations internationales ont travaillé avec le ministère marocain de l'Agriculture et la Fédération interprofessionnelle oléicole marocaine pour former des techniciens de moulin et des agronomes, organiser des formations à la dégustation d'huile d'olive et mettre en œuvre politiques durables.

Selon la FAO, l'action combinée des politiques et du secteur privé a conduit à une augmentation de 40 pour cent de la superficie plantée d'oliviers au Maroc entre 2009 et 2020.

La FAO et la BERD ont également mis en œuvre un programme de soutien établir un marché dynamique et ouvert, en mettant l’accent sur la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur.

"Pour y parvenir, une meilleure réglementation, une mise en bouteille et un étiquetage correct de l'huile d'olive étaient nécessaires, en particulier pour les ventes en vrac », a déclaré Nuno Santos, directeur adjoint de la FAO. Olive Oil Times. "De plus, une formation a été dispensée pour remédier au manque de capacités en matière de gestion d'un moulin à huile d'olive et de taille, en partenariat avec la BERD.

Le programme s'est efforcé de créer de la valeur de bas en haut en concentrant les efforts sur huile d'olive extra vierge production et encourager les producteurs à vendre des marques emballées individuellement au lieu de vendre en gros aux embouteilleurs européens ou nord-américains.

Publicité

Publicité

"Des efforts ont été déployés pour améliorer la gestion des importations et des exportations grâce à la collaboration avec l'agence de promotion des exportations », a déclaré Santos. "Cela comprenait des initiatives visant à améliorer la qualité et la traçabilité, à passer de l'huile d'olive en vrac à l'huile d'olive en bouteille, à appliquer des mesures de sécurité alimentaire et à impliquer les jeunes dans le secteur. »

Toutefois, les efforts parallèles visant à promouvoir la consommation intérieure ont été entravés par des prix mondiaux de l'huile d'olive et les politiques locales mises en place pour limiter leurs impacts.

"Au cours de l'événement, nous avons brièvement discuté de la question de la flambée des prix avec les parties prenantes », a déclaré Paglietti. "Les prix de l'huile d'olive sur le marché intérieur marocain sont très élevés car le prix des olives a augmenté de manière significative, passant de 4 à 5 dirhams (0.37 € à 0.47 €) le kilo d'olives à 12 à 14 dirhams (1.12 € à 1.31 €) le kilo. kilogramme."

"De plus, les stocks d'huile d'olive des années précédentes ont été épuisés et les récoltes ont été très mauvaises pour la deuxième année consécutive », a-t-elle ajouté. "Cette augmentation du prix des olives est due à leur rareté.

Malgré la mise en œuvre contrôles des exportations en octobre pour faire baisser les prix intérieurs de l'huile d'olive, Paglietti a déclaré que les prix restent bien au-dessus de la moyenne dans le deuxième pays producteur d'Afrique du Nord.

"Le prix de l'huile d'olive au Maroc a augmenté tout comme dans d'autres grands pays producteurs, les prix de l'huile en vrac atteignant 7.50 € 8 € le kilogramme cette année, malgré la »"exportations contrôlées" qui devraient, en théorie, isoler et rendre le marché intérieur moins sensible aux influences extérieures », a déclaré Paglietti.

"Dans l'UE, les prix ont grimpé en flèche en raison de effondrement de la production pétrolière, notamment en Espagne. Toutefois, les coûts de production locaux ne peuvent justifier cette augmentation au Maroc », a-t-elle ajouté. "En conséquence, la consommation intérieure a chuté encore plus drastiquement. Cette situation suggère que des spéculations pourraient être en jeu. »

Le gouvernement a exigé que les fournisseurs d'huile d'olive obtiennent une autorisation d'exportation pour protéger les prix intérieurs et encourager les exportations en bouteille. Toutes les demandes d'exportation formulées cette année ont été approuvées, mais selon les acteurs locaux, l'impact de cette politique a été limité.

"L’impact a également été faible car le secteur a connu deux années de grave sécheresse. Les ventes en gros dominent le marché marocain », a déclaré Paglieti. "Seulement dix pour cent de l’huile d’olive vendue sur le marché local est conditionnée. C’est très, très peu.

"Par conséquent, même si un ou plusieurs acheteurs importent de l'huile d'olive, ils ne pourront pas influencer le prix du marché local, qui est déterminé par l'huile en vrac », a-t-elle ajouté. "C'est une équation très complexe, mais c'est la réalité marocaine.»

"Cette situation rend les stratégies gouvernementales assez fragiles et très difficiles à mettre en œuvre efficacement », a conclu Paglieti. "Pour compliquer encore la situation, les prévisions pour la prochaine campagne ne sont pas encourageantes, avec une production très faible. Les prix resteront donc très élevés, ce qui fera fuir davantage de consommateurs. »