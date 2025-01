L'Irak annonce son intention de rejoindre le Conseil oléicole

Le Premier ministre irakien Mohammed Shia' Al Sudani a annoncé l'intention de son pays de rejoindre le Conseil oléicole international (COI).

Al Sudani a fait cette annonce lors de sa rencontre avec le Directeur exécutif du CIO Jaime Lillio à Madrid pour discuter des démarches entreprises par le gouvernement irakien pour rejoindre l'organisation intergouvernementale.

"Si l’Irak souhaite devenir membre du CIO, il devra soumettre une demande officielle à l’organisation », a déclaré un responsable du CIO. Olive Oil Times. "À partir de ce moment-là, un processus commencerait au cours duquel le Conseil des membres déciderait du quota à attribuer à l’Irak.

Le quota détermine le montant de la contribution financière de l'Irak au COI ainsi que ses droits de vote. Le quota est calculé en fonction de l'activité du secteur oléicole du pays.

Une fois la demande soumise, le parlement irakien doit ratifier la loi de 2015. Accord international sur l'huile d'olive et les olives de table. Al Sudani a déclaré que ce processus est déjà en cours.

"« Une fois ces étapes franchies, l’Irak deviendra officiellement membre du CIO, avec des droits et des obligations », a déclaré le responsable du CIO. "Les ressortissants irakiens bénéficieraient des activités du CIO, notamment en matière de coopération technique.

"Le pays serait également tenu de respecter et d'appliquer la norme commerciale du CIO, qui protège les consommateurs en garantissant l'application de normes de qualité pour l'huile d'olive et les olives de table", a ajouté le responsable.

L’Irak a initialement rejoint le CIO en 2008, mais s’en est retiré quelques années plus tard en raison de difficultés économiques et administratives.

Le CIO a déclaré que la décision de l'Irak de rejoindre l'organisation marque une étape décisive vers la réintégration du pays dans l'organisation et son engagement à revitaliser son secteur oléicole.

Selon les données du CIO, la production d’huile d’olive en Irak est négligeable, mais le pays produit environ 10,000 - tonnes d’olives de table par an.

Le secteur oléicole a été confronté à une série de revers au cours de la dernière décennie, notamment les oliveraies du nord-ouest du pays endommagées par le soi-disant État islamique (ISIS) pendant son occupation de 2014 à 2017.

"« Des vergers, des oliveraies et des récoltes de blé et d’orge ont été détruits », révèle un rapport de 2022 de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri). "Une évaluation conjointe de la Banque mondiale et du gouvernement irakien a estimé le coût total des dommages causés au secteur agricole de Ninive à environ 1377 95 milliards de dinars (- millions de dollars).

"À Bashiqa, par exemple, l’EI a décimé des oliveraies contenant des centaines de milliers d’oliviers, certains d’entre eux vieux de plusieurs siècles », ajoute le rapport. "Le commerce des olives, autrefois florissant, de la ville, spécialisé dans l'huile et le savon, en a gravement souffert.

Outre le conflit, les producteurs d’olives irakiens sont confrontés à divers autres défis, notamment les coûts élevés de l’électricité et du carburant.

"« L’électricité est très chère et il n’y a aucun soutien pour les agriculteurs comme l’électricité ou le carburant subventionnés », a déclaré un producteur d’olives de Bashiqa à Sipr.

La concurrence féroce des olives de table importées nuit également aux producteurs locaux, qui ont souvent du mal à les vendre à des prix compétitifs sur le marché intérieur.

"« Les olives importées ont grandement affecté notre marché, et le gouvernement ne nous soutient pas du tout », a déclaré Ali Jarjis, un autre producteur d'olives de Bashiqa, à l'agence de presse kurde Rudaw.

Malgré les défis, des efforts sont déployés depuis plusieurs années pour revitaliser le secteur.

En 2022, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) olives identifiées comme culture stratégique pour les régions du nord et du nord-ouest de l’Irak exposées à la sécheresse.

À cette fin, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a contribué à l’ouverture d’un moulin à huile d’olive ultramoderne à Bashiqa, tandis que le Programme des Nations Unies pour le développement soutient les efforts de plantation d’oliviers dans la région soignée de Haditha, dans le centre-ouest du pays.