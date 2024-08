L'Europe augmente le quota d'exportation de la Tunisie

Le quota d'exportation annuel d'huile d'olive de la Tunisie vers l'Union européenne (UE) a été augmenté de 25,000 tonnes.

La décision d'augmenter le quota annuel a été annoncée lors d'une conférence de presse conjointe tenue par Federica Mogherini, haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et le Premier ministre tunisien Habib Essid à Bruxelles le 20 juillet 2015, à l'issue de la réunion du Ministres des affaires extérieures de l'UE.

Auparavant, les exportations d'huile d'olive de la Tunisie vers l'UE étaient soumises à un quota annuel de 56,700 81,700 tonnes, le nouveau quota portant ce quota à un total de - - tonnes par an. Mogherini a également annoncé que la Tunisie ne serait plus soumise aux quotas d'exportation mensuels fixés par la Commission européenne plus tôt cette année.

Plus de 70 pour cent de l'huile d'olive tunisienne est exportée vers l'UE, principalement vers l'Italie et l'Espagne, deux pays qui ont subi des pertes importantes dans leurs récoltes d'olives lors de la dernière récolte. Parallèlement, la Tunisie a connu une excellente récolte et a exporté un volume record de 242,000 2014 tonnes de novembre 2015 à fin juin XNUMX, soit sept fois plus que la saison précédente.

En plus de l'huile d'olive qui est la principale exportation agricole de la Tunisie vers l'UE, c'est également une ressource agricole importante qui fournit des emplois directs et indirects à plus d'un million de Tunisiens.

La conférence de presse a également annoncé un programme de soutien financier de 23 millions d'euros pour la réforme de la sécurité en Tunisie à la suite des attentats meurtriers de Sousse, et la décision d'inclure la Tunisie comme premier partenaire arabe dans le programme de recherche Horizon 2020.