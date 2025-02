Dans un contexte de forte reprise de la récolte, les responsables tunisiens et les producteurs d'huile d'olive se sentent optimistes même si le secteur connaît des difficultés de croissance.

Le ministère de l'Agriculture estime que la Tunisie produira 340,000 2024 tonnes métriques au cours de la campagne 25/-, soit le rendement le plus élevé depuis record de 440,000 - tonnes produit en 2019/20.

En conséquence, l'Office national de l'huile d'olive (ONH) de Tunisie s'attend à ce que les exportations atteignent 300,000 tonnes, soit une augmentation de 50% par rapport à la campagne précédente et le total le plus élevé depuis 2019/20.

Les prix à l’exportation devront être légèrement inférieurs à ceux pratiqués en Europe pour éviter une perturbation du marché qui serait préjudiciable à tous les opérateurs. - Salem Fourati, vice-président, Association des études internationales

Cependant, en tombant prix de l'huile d'olive à l'origine, la valeur de ces exportations ne devrait pas atteindre le record de 5.16 milliards de dinars (1.56 milliard d'euros) en 2023/24.

L'ONH a également souligné qu'un volume sans précédent de 28,600 9,900 tonnes d'exportations au cours de la dernière campagne agricole étaient de l'huile d'olive conditionnée, soit une augmentation significative par rapport aux 2022 23 tonnes de -/-.

"« Notre pays a fait des efforts considérables dans le conditionnement de notre huile d'olive, ce qui lui a permis d'augmenter les exportations d'huile conditionnée à 15 pour cent des exportations totales », a écrit Salem Fourati, vice-président de l'Association des études internationales basée à Tunis, dans Kapitalis.

Il a ajouté que la Tunisie est bien placée pour capitaliser sur la croissance de l'huile d'olive conventionnelle et biologique. tendances de consommation.

Malgré tout, Fourati a plaidé pour un partenariat formel avec l'Union européenne, qui a importé 176,051 2022 tonnes d'huile d'olive tunisienne, principalement en vrac, en 23/-, pour encourager l'exportation d'huile d'olive tunisienne emballée individuellement. huile d'olive extra vierge.

Toutefois, Fourati a également identifié certains défis auxquels le secteur est confronté. Les prix plus bas de l’huile d’olive extra vierge à l’origine ont longtemps donné à la Tunisie un avantage concurrentiel par rapport à ses homologues de la rive nord de la Méditerranée, mais cela commence à changer.

"« Même si nos prix de production sont inférieurs à ceux de certains pays européens… ils connaîtront une progression lente mais certaine au bénéfice de l’agriculteur, ce qui encouragera le développement de nos oliveraies », écrit Fourati.

"« Les prix à l’exportation devront être légèrement inférieurs à ceux pratiqués en Europe pour éviter une perturbation du marché qui serait préjudiciable à tous les opérateurs », a-t-il ajouté.

Pour maintenir des prix stables à un niveau adéquat pour les agriculteurs et les meuniers tout en préservant la compétitivité des exportations, Fourati a plaidé en faveur d’une structure flexible de stabilisation du marché pour soutenir les producteurs lorsque les prix sont bas et empêcher les prix de monter trop haut.

"« Le contrôle des prix est essentiel pour l’avenir de l’huile d’olive tunisienne », a-t-il écrit. La structure de stabilisation "intervenir dans la collecte à un prix de référence fixé pour chaque campagne pour l’huile d’olive qui n’a pas trouvé preneur sur le marché et ce sous condition de stockage et de décote éventuelle.

Fourati a ajouté que ce mécanisme de soutien nécessiterait un prix plancher pour les exportations de extra vierge, vierge et de l'huile d'olive lampante pour améliorer la transparence et "«Évitez les transactions douteuses.»

Hamed Dali, directeur général de l'ONH, a déclaré que l'organisation pourrait acheter et stocker 80,000 - tonnes d'huile d'olive pour garantir aux agriculteurs un prix équitable.

Alors que les prix à l'origine ont chuté en Espagne et en Grèce, Dali a ajouté que l'ONH achetait déjà de l'huile d'olive à "Les « prix équitables du marché » seront publiés plus tard dans l’année, lorsque les prix sont plus susceptibles d’augmenter.

Cependant, Moez Ben Zaghdan, président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, a averti que cette solution pourrait s'avérer un instrument inefficace en raison de la variation des coûts de production à travers le pays.

"« Nous ne pouvons pas actuellement fixer le prix de l’huile d’olive en Tunisie en raison de la spécificité de chaque région de production et de la répartition de la production entre les différentes variétés de l’olivier », a-t-il déclaré à Kapitalis.

Malgré les défis du marché, Ben Zaghdan a reconnu que la situation semble bonne pour les producteurs d'olives, soulignant que les récentes précipitations améliorant les ressources en eau à travers le pays sont un signe positif pour la campagne 2025/26.