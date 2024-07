Alors que la valeur des exportations tunisiennes s'envole, l'huile d'olive conditionnée est en difficulté

Les revenus tunisiens des exportations d'huile d'olive ont augmenté de près de 90 pour cent au cours des sept premiers mois de la campagne agricole 2023/24 par rapport à la même période de 2022/23, selon l'Observatoire national de l'agriculture (Onagri).

Le plus grand pays producteur d'huile d'olive d'Afrique du Nord a exporté 3.936 milliards de dinars tunisiens (1.159 milliard d'euros) entre novembre 2024 et mai 2024. De même, les volumes d'exportation ont augmenté de plus de 12 pour cent pour atteindre 148,700 - tonnes.

Selon Donia Sfar, responsable export de Trésor du Río, l'augmentation substantielle des revenus d'exportation de huile de la Tunisie peut être attribuée à une demande supérieure à l'offre au cours des deux dernières campagnes agricoles et à l'augmentation des exportations de huile. prix mondiaux de l'huile d'olive. Cependant, les prix ont baissé par rapport aux niveaux records de la mi-janvier.

"L’augmentation significative des ventes s’est traduite par des bénéfices substantiels pour l’État, notamment en termes de devises », a-t-elle déclaré. Olive Oil Times. "La valeur des exportations d'huile d'olive connaît une croissance impressionnante en raison de la demande mondiale croissante.

"Ce succès a motivé les autorités à développer davantage le secteur et à étendre les terres agricoles dédiées à la production d'huile d'olive », a-t-elle ajouté.

Sfar a également cité la notoriété croissante de l'huile d'olive tunisienne comme une autre raison de l'augmentation des ventes de ce pays d'Afrique du Nord. Les producteurs tunisiens ont récemment remporté 26 prix aux éditions 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition. La compagnie de Sfar était parmi les gagnants.

Les données d'Onagri montrent que l'Espagne est la première destination de l'huile d'olive tunisienne, avec 47.4 pour cent acheminé vers les ports espagnols, suivie de près par l'Italie avec 42.2 pour cent et les États-Unis en troisième position avec 33.8 pour cent.

L'observatoire a en outre indiqué que les ventes d'huile d'olive biologique ont totalisé 32,589 881 tonnes évaluées à 259 millions de dinars tunisiens (21.9 millions d'euros), soit 22.2 pour cent du volume total et - pour cent de la valeur.

Malgré la croissance positive des exportations d'huile d'olive, le secteur tunisien de l'huile d'olive est confronté à des contraintes, telles que la faible valeur ajoutée des exportations en vrac et les niveaux élevés de bureaucratie pour la production, le conditionnement et l'exportation de l'huile d'olive.

Les données d'Onagri montrent que les exportations d'huile d'olive conditionnée représentaient moins de cinq pour cent des exportations totales d'huile d'olive biologique, l'Italie (51 pour cent), l'Espagne (31 pour cent) et la France (12 pour cent) étant les principales destinations.

"Malgré ces indicateurs positifs, les exportateurs sont actuellement confrontés à des difficultés, notamment liées à l'allongement des délais et à la complexité des procédures », a-t-elle déclaré. "En conséquence, ils exhortent les autorités à intensifier leurs efforts pour éliminer ces obstacles.»

"De plus, les experts du secteur recommandent de mettre en place un système de production et d'exportation très efficace, dans le but de devenir le premier marché mondial de l'huile d'olive et de capitaliser sur la qualité exceptionnelle de l'huile d'olive tunisienne », a ajouté Sfar.

Sfar estime que la principale faiblesse des marchés tunisiens de l'huile d'olive réside dans le fait que la plupart des exportations se font en vrac, qui sont mélangées, mises en bouteille et réexportées par les pays européens, qui captent une plus grande part des bénéfices.

"Quatre-vingts pour cent des exportations se font en vrac, ce qui entraîne divers désavantages économiques et commerciaux », a-t-elle déclaré. "Certaines huiles tunisiennes sont conditionnées et vendues sous différentes marques européennes.

"De plus, l'exportation d'huile d'olive en vrac entraîne une perte de valeur ajoutée et de recettes en devises », a ajouté Sfar.

Malgré le gouvernement les efforts visant à promouvoir exportations emballées individuellement, Sfar a déclaré que le paradigme commercial actuel avait empêché les Tunisiens de récolter tous les avantages des prix plus élevés de l'huile d'olive qui accompagnent la mise en bouteille, l'étiquetage et la commercialisation d'une huile d'olive de marque.

"Ces activités créent non seulement des opportunités d'emploi, mais augmentent également la valeur du produit final et renforcent la réputation de la Tunisie en tant qu'acteur de premier plan sur le marché de la production et de l'exportation de l'huile d'olive », a-t-elle déclaré.

"La transition vers la vente d'huile en bouteille pourrait augmenter la valeur ajoutée et les recettes en devises, positionnant la Tunisie comme l'un des principaux marchés mondiaux pour la production et l'exportation d'huile d'olive », a ajouté Sfar.

Bien que la plupart des produits soient vendus en vrac, de nouvelles entreprises sont entrées sur le marché en vendant leurs produits en bouteilles.

"Le problème est qu’il est difficile pour ces entreprises de trouver des emballages, et même si elles le font, cela coûte cher », a déclaré Sfar. "En conséquence, ils pourraient avoir du mal à être compétitifs à moins de cibler le marché haut de gamme.

Les responsables du secteur s'attendent à une hausse des coûts pour les producteurs d'huile d'olive, avec des prix allant actuellement entre 2 et 5.7 dinars tunisiens (0.59 à 1.68 €) le kilogramme.

Alors que la Tunisie continue de relever les défis et les opportunités de l'industrie de l'huile d'olive, Sfar a conclu que les investissements stratégiques dans l'emballage, la commercialisation et la production à valeur ajoutée sont essentiels pour une croissance et une compétitivité durables sur la scène mondiale.