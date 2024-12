Les polyphénols d'olive sont prometteurs comme ingrédient pour l'alimentation aquacole

Des chercheurs italiens ont découvert que l'ajout d'un extrait de polyphénols à 0.08 % dans l'alimentation des daurades améliore le taux de conversion alimentaire de 30 %. Des effets anti-inflammatoires et pro-immunitaires ont également été observés.

Votre polyphénols en question, hydroxytyrosol et le tyrosol ont été extraits des déchets de broyage des olives, faisant de l'étude un autre exemple des possibilités pour l'industrie oléicole de contribuer à l'économie circulaire et d'accroître la durabilité.

Votre étude, menée par des chercheurs de l'Institut expérimental zooprophylactique d'Ombrie et des Marches et du département de médecine vétérinaire de l'Université de Pérouse, a été conçue pour évaluer le potentiel des déchets de l'industrie oléicole en tant que compléments nutritionnels aquacoles dans le contexte des préoccupations environnementales mondiales et de la Pacte vert pour l'Europe.

L'expérience a été menée sur 600 dorades royales, réparties aléatoirement en deux groupes alimentaires de 300 individus. Chaque groupe a ensuite été divisé en trois sous-groupes de 100 poissons placés dans des bassins intérieurs séparés.

Par rapport au groupe témoin, les poissons nourris avec le régime expérimental ont montré une tendance à augmenter leur poids dans la phase intermédiaire (gain de poids de 117 pour cent contre 82 pour cent), et une augmentation de poids plus élevée a été enregistrée à la fin de l'expérience (177 pour cent contre 125 pour cent).

Une amélioration significative du taux de conversion alimentaire a également été enregistrée (1.85 contre 1.45).

Ces résultats suggèrent qu’une supplémentation alimentaire en polyphénols dérivés de l’olive peut améliorer la croissance tout en préservant la santé générale et le bien-être physique des poissons.

De plus, des analyses génétiques ont montré que les poissons nourris avec le supplément à base de polyphénols amélioraient l’expression génétique des biomarqueurs liés à l’immunité et au métabolisme.

Les chercheurs ont notamment noté une réduction de l’expression du gène pro-inflammatoire interleukine 12 bêta et une augmentation de l’expression du gène anti-inflammatoire interleukine 10.

Ces résultats concordent avec des études antérieures démontrant que les régimes à base de protéines végétales diminuent l’expression de divers marqueurs pro-inflammatoires et d’autres gènes liés à la défense immunitaire.

En revanche, les régimes à base de protéines animales, comme la farine de poisson, entraînent une augmentation de l’expression génétique liée aux médiateurs inflammatoires liés à la régulation de l’inflammation et à l’activation de la réponse immunitaire naturelle à l’infection.

Les auteurs notent que l’Union européenne génère environ 88 millions de tonnes de déchets alimentaires annuels pour un coût estimé à 143 milliards d’euros, la majorité provenant de l’industrie alimentaire plutôt que des consommateurs.

Cette catégorie de déchets est responsable de huit à dix pour cent des émissions mondiales et d'environ six pour cent des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution et de la production de déchets de l'UE.

Ils ont donc cherché à appliquer les concepts de bioéconomie circulaire et d’agriculture durable à l’aquaculture.

Des recherches approfondies ont démontré les effets bénéfiques de la consommation de poisson en raison de son profil nutritionnel, riche en protéines, en acides gras polyinsaturés tels que les oméga-3 et en vitamines telles que B2 et B6. Le poisson fait partie intégrante de la La diète méditerranéenne et d’autres régimes associés à la santé et à la longévité.

L’aquaculture a été présentée comme un moyen durable de production de poisson. Elle est souvent comparée à la pêche traditionnelle et à ses impacts environnementaux, notamment la surpêche, la perturbation de la chaîne alimentaire et les prises accessoires (captures accidentelles d’espèces non ciblées telles que les dauphins, les tortues marines et les oiseaux de mer).

Des études récentes ont toutefois soulevé des inquiétudes quant à des pratiques potentiellement néfastes au sein de l’industrie.

Parmi les principaux facteurs cités figurent la composition, la provenance et la performance des aliments. L’amélioration de la durabilité de cet aspect est donc considérée comme essentielle pour améliorer la durabilité de l’industrie dans son ensemble.