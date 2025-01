La production d'huile d'olive arrive dans la capitale française

Un groupe de voisins de Malakoff, dans la banlieue sud de Paris, s'est associé à la fin de l'année dernière pour produire de l'huile d'olive pour la première fois en Île-de-France.

Vincent Chévrier, fondateur de Born to be Olive, a déclaré à Radio France Internationale (RFI) que le groupe avait récolté 550 kilos d'olives provenant d'arbres répartis dans le quartier.

Chévrier a eu l'idée d'unir ses voisins après avoir réalisé qu'il ne pouvait pas récolter suffisamment de fruits pour produire de l'huile d'olive à partir de son seul olivier.

""Beaucoup de gens ont un olivier dans leur jardin. Chaque année, ils voient les olives tomber et ne font rien car nous n'avons pas de moulin et ne pouvons pas les transformer à Paris", explique Chévrier.

Après avoir fait le tour du quartier, il a identifié 120 oliviers sur une zone de deux kilomètres poussant dans des jardins privés et des parcs locaux.

Il a ensuite mis en place un page Facebook pour inviter les propriétaires d'oliviers à se joindre à son initiative. Un groupe a lancé une campagne de financement participatif pour acheter du matériel de récolte et de mouture, notamment un râteau électrique, des filets, un broyeur d'olives et une presse.

Lors de la récolte inaugurale, les résidents ont observé avec curiosité et enthousiasme.

"« Vincent a sonné à notre porte après avoir repéré l'olivier dans notre jardin », a déclaré à RFI une habitante identifiée comme Géraldine pendant que Chévrier récoltait son arbre à l'aide du râteau électrique récemment acheté. »Je pars de zéro, je ne sais rien, mais c'est très amusant d'essayer.

"C'est la première fois que nous sommes aussi organisés grâce à Vincent, et nous apprenons aussi à prendre soin de l'arbre », a-t-elle ajouté. "C'est un peu magique de penser qu'on va faire de l'huile d'olive comme ça.

Une fois toutes les olives récoltées, ce qui a pris environ un mois, le groupe a écrasé et pressé les fruits en utilisant des équipements et des méthodes traditionnelles.

Chévrier a encouragé les résidents qui ont récolté tôt à conserver leurs olives au congélateur jusqu'à ce que tout le quartier soit prêt à être moulu.

Bien que le produit final ne soit peut-être pas admissible comme huile d'olive extra vierge, les voisins ont insisté sur le fait que c'est plus une question d'expérience que de résultat.

"« Des gens de partout en ville se sont réunis et ont décidé de mener ce projet collectif », a déclaré à RFI une autre habitante du nom de JoAnna. "Cela crée des liens entre les gens du coin d’une manière différente… puisqu’ils se réunissent pour consommer quelque chose qu’ils ont fabriqué avec leurs voisins.

Born to be Olive fait partie d’un mouvement d’agriculture urbaine plus vaste visant à réduire l’empreinte carbone associée à la production et au transport des aliments.

Depuis 2016, l’agriculture urbaine prend de l’ampleur à Paris, portée par des initiatives comme le programme Parisculteurs, qui facilite et accélère l’installation de projets agricoles au sein de la ville et plus largement de l’Île-de-France.

L’idée est d’utiliser les toits, les murs, les parkings et les espaces ouverts pour créer des fermes et des jardins urbains.

Le programme Parisculteurs a déjà mis en place plus de 70 projets, et autant sont en cours de développement.

Paris compte désormais près de 36 hectares de terres agricoles intramuros, ce qui en fait un leader de l'agriculture urbaine.

Le programme soutient également des activités éducatives et de sensibilisation ainsi que des opportunités de formation pour les futurs agriculteurs urbains.

Le sud de la France, et notamment la Provence, restera sans aucun doute la région oléicole la plus prolifique du pays, responsable de la majeure partie des 6,300 2024 tonnes d'huile d'olive qui devraient être produites au cours de la campagne 25/-.

Cependant, Chévrier ne voit aucune raison pour laquelle les Parisiens ne devraient pas continuer à planter un ou deux oliviers et à produire de l'huile d'olive.

"« On peut parfaitement planter des oliviers où que l’on soit à Paris et avoir une production d’olives très réussie », conclut-il.