Une application utilise l'IA pour identifier les huiles d'olive les mieux classées

Bien que de nombreux consommateurs apprécient les bienfaits pour la santé et le goût supérieur des huiles d’olive extra vierges de haute qualité, ils ont souvent du mal à les identifier dans les rayons des magasins en se basant uniquement sur l’emballage.

Le Olive Oil Times Classement mondial dispose désormais d'une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire, actuellement en version bêta, qui utilise l'intelligence artificielle pour identifier les huiles d'olive les mieux classées à partir d'une simple photo de la bouteille. Cet outil innovant vise à permettre aux consommateurs et aux professionnels du secteur de découvrir rapidement et facilement les meilleures huiles d'olive du monde.

Les consommateurs ont accès à une décennie de connaissances accumulées sur des milliers de marques. - Curtis Cord, Olive Oil Times éditeur en chef

L'application exploite une vaste base de données d'informations compilées à partir de NYIOOC World Olive Oil Competition, le concours de qualité d'huile d'olive le plus important et le plus respecté au monde. L'application alimentée par l'IA peut identifier avec précision les huiles d'olive primées en analysant des milliers d'images et de points de données.

La nouvelle fonctionnalité est accessible sur oliveoilranking.orgAppuyez sur l'icône de l'appareil photo et Prenez une photo d'un emballage d'huile d'olive pour voir comment la marque se classe dans le classement mondial.

"« Les consommateurs ont accès à une décennie de connaissances accumulées sur des milliers de marques grâce à cette application », a déclaré Curtis Cord, le rédacteur en chef de Olive Oil Times et président de la World Olive Oil Competition. "En prenant simplement une photo d'une bouteille, les utilisateurs peuvent accéder instantanément à des informations détaillées sur sa qualité, son origine et son profil gustatif.

Le Olive Oil Times Classement mondial, mis à jour en temps réel, répertorie les producteurs et les marques les plus récompensés et fournit des données détaillées sur les résultats historiques par hémisphère, pays, cultivar et classification biologique. Le portail complète le World Olive Oil Competition's Guide officiel, le catalogue des meilleures huiles d'olive extra vierge référencées par plus d'un million d'utilisateurs annuellement.