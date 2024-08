Les Jeux Olympiques sont le principal événement multisports international et la célébration mondiale par excellence de l’athlétisme et de l’unité.

Dans la Grèce antique, où les Jeux olympiques ont débuté il y a environ 2,800 - ans, ils constituaient un événement sportif, culturel et politique majeur.

Selon la mythologie grecque, les Jeux Olympiques étaient inextricablement liés à l'olivier, la déesse de la sagesse, l'arbre d'Athéna. cadeau à la ville d'Athènes.

Les origines des jeux remontent au sanctuaire d'Olympie, dans le sud de la péninsule du Péloponnèse, où les premiers Jeux Olympiques enregistrés ont eu lieu en 776 avant JC.

Les jeux faisaient partie d'une fête religieuse en l'honneur de Zeus, le père des dieux et déesses grecs. Pour les Grecs de l’Antiquité, l’entraînement du corps et de l’esprit était un aspect crucial de l’éducation des enfants.

"L’idéal de l’héroïsme était profondément ancré dans l’esprit des Grecs de l’Antiquité », a déclaré Anna Gustafsson, archéologue et écrivaine finlandaise basée à Athènes. Olive Oil Times.

"Il n’y avait pas de sports d’équipe aux Jeux Olympiques antiques », a-t-elle ajouté. "Au lieu de cela, les concurrents recherchaient la gloire individuelle. Les événements mettaient à l’épreuve la force, l’endurance, le courage et la vitesse, exactement les qualités célébrées chez un soldat héroïque.

"Pour les garçons issus de familles aisées, la pratique du sport était essentielle à leur éducation et les préparait au combat », a déclaré Gustafsson.

Les délégations et les athlètes des cités-États grecques antiques marchaient pendant des jours pour participer aux jeux d'Olympie. Organisés tous les quatre ans, la périodicité quadriennale des jeux permettait aux athlètes de s'entraîner pour l'édition suivante.

Les Jeux Olympiques étaient si importants pour les Grecs de l’Antiquité qu’ils les utilisaient comme calendrier. Par exemple, ils diraient : "la troisième année du 21st Olympiade », pour indiquer que trois ans se sont écoulés depuis la tenue des derniers Jeux olympiques.

Les hostilités entre les cités-États grecques de l’époque cesseraient également pendant les jeux afin que les athlètes et les spectateurs puissent participer sans distraction.

"À l’époque, la Grèce n’avait pas de gouvernement central », a déclaré Gustafsson. "Au lieu de cela, le pays était dirigé par des cités-États indépendantes, qui étaient souvent en conflit les unes avec les autres.»

"Cependant, culturellement, le monde grec antique était unifié », a-t-elle ajouté. "Cela était en partie dû aux fêtes panhelléniques qui rassemblaient les Grecs dans des célébrations pacifiques et leur rappelaient tout ce qu'ils avaient en commun, comme la religion et les idéaux.

La médaille d’or n’a pas toujours été le cas aux Jeux Olympiques. Dans la Grèce antique, le prix typique pour les gagnants du jeu était une couronne faite de branches d'olivier entrelacées provenant d'oliviers sauvages poussant à Olympie.

"Il existe de nombreuses représentations de cela dans les peintures sur poterie de l’époque », a déclaré Gustafsson.

"Les gagnants pourraient également recevoir des prix de valeur tels qu'une amphore remplie d'huile d'olive, des processions en leur honneur, des boucliers en bronze ou des trépieds.

L'olivier était considéré comme sacré dans la Grèce antique et associé à la paix et à l'unité. Les suppliants tenaient également des branches d'olivier dans les temples ou lorsqu'ils s'approchaient de personnes de pouvoir pour indiquer leur statut.

Le rameau d'olivier, utilisé pour honorer les vainqueurs des Jeux Olympiques antiques, indiquait également la signification plus profonde de l'olivier dans la Grèce antique.

À Athènes notamment, l’olivier a acquis une importance politique, comme en témoignent les lois adoptées pour protéger les arbres. Quiconque détruisait un olivier encourait la peine de mort. Les propriétaires d'oliviers n'étaient pas autorisés à couper plus de deux pieds (0.6 mètre) d'un arbre au cours d'une année ; sinon, ils s’exposeraient à de lourdes amendes.

Les historiens ont identifié la relation entre l'olivier et la région de l'Attique comme le début d'un groupe de personnes – les dirigeants d'Athènes de l'époque – contrôlant un espace.

L'espace (la terre) a ensuite remplacé la lignée et la richesse comme principale source de pouvoir politique d'Athènes.

L'homme d'État Clisthène a fondé le cadre constitutionnel qu'il a présenté aux Athéniens au 6th siècle avant JC, qui a finalement conduit à la naissance de la démocratie, sur le lien fort dans la cité-État d'Athènes entre contrôle spatial et citoyenneté.

Cruche à vin grecque antique du 6th siècle avant JC représentant un combat de boxe (Photo : Cleveland Museum of Art)

L'olivier était également une source de nourriture importante pour les Grecs de l'Antiquité, qui vivaient principalement d'olives, de raisins utilisés pour faire du vin et de quelques céréales, soit de l'orge, soit du blé.

L'huile d'olive était utilisée dans la préparation des aliments et servait à de multiples fins religieuses et pratiques dans la société grecque antique.

"L'importance de l'huile d'olive dans la Grèce antique ne peut être surestimée », a déclaré Gustaffson. "Je ne pense pas que dans notre monde moderne, nous ayons un matériau qui soit à la fois sacré, pratique et un bien économique important.

"L'huile d'olive pourrait être un cadeau sacré pour les dieux et être utilisée comme libation dans des sanctuaires comme Olympie", a-t-elle ajouté. "Avant la pratique sportive, les athlètes s'oignaient le corps avec de l'huile d'olive pour préparer leur peau. Ils se nettoyaient également après avoir transpiré en se frottant la peau avec un mélange d'huile d'olive et de sable, puis en grattant la saleté.

À l'époque, la consommation annuelle moyenne d'huile d'olive d'un citoyen d'une cité-État s'élevait à 40 à 50 litres : 15 à 20 litres étaient utilisés pour la préparation des repas, 20 autres litres pour l'hygiène, deux litres pour les cérémonies, trois litres pour les lampes. et 0.5 litre à des fins médicales.

Gustafsson a noté que l'huile d'olive, le vin et la poterie figuraient parmi les produits les plus importants pour le commerce international dans la Grèce antique.

"Le commerce avec les pays voisins était l’une des raisons pour lesquelles les civilisations prospères ont prospéré en Grèce pendant l’ère du bronze », a-t-elle déclaré. "L’huile d’olive était donc l’un des principaux moteurs de la vie en Grèce.

L'héritage de l'olivier aux Jeux Olympiques a perduré à travers des millénaires.

Lors des Jeux olympiques de 2004 à Athènes, les vainqueurs étaient symboliquement décorés d'une couronne d'olivier, rendant hommage à l'ancienne tradition.

En 2021, un olivier a été planté dans le jardin de la Maison olympique de Paris avant les Jeux olympiques de 2024 pour symboliser la paix et l'universalité des jeux.

"Certaines médailles olympiques, comme celles d'Atlanta en 1996, comportaient également un rameau d'olivier comme symbole universel de l'esprit des Jeux olympiques », a déclaré Gustafsson.

"Les racines de la combinaison des Jeux olympiques et de la paix se trouvent dans les Jeux olympiques antiques », a-t-elle ajouté. "Rappelez-vous que pendant les jeux, les cités-États grecques antiques ont observé une paix d’un mois pendant les jeux et que toutes les atrocités ont cessé.

Des centaines d'athlètes olympiques de pays déchirés par la guerre qui se sont rassemblés lors des Jeux olympiques de Paris 2024 pour appeler à la paix, à des athlètes tels que l'alpiniste Jimmy Chin et le joueur de tennis de renommée mondiale Rafael Nadal, qui ont loué l'importance de l'huile d'olive dans leur alimentation, la polyvalence de l'olivier en tant que symbole intemporel de paix et fondement d'une alimentation saine est toujours présente dans les Jeux Olympiques et les sports d'aujourd'hui.